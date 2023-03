Internetkabel als nächste Front im Technologiekrieg zwischen den USA und China

Laut Bericht haben die USA in den vergangenen vier Jahren bei mindestens sechs Kabelgeschäften im asiatisch-pazifischen Raum interveniert, um die Beteiligung chinesischer Unternehmen zu verhindern

Im Technologiekrieg zwischen den USA und China geht es nicht nur um Halbleiter, sondern jetzt auch um Unterseekabel für das Internet. Washington will sicherstellen, dass neue Kabel Hongkong umgehen und frei von chinesischen Investitionen und Auftragnehmern sind.

Bevor die Regierung Biden Mitte 2022 weitere Chipexportbeschränkungen gegen China einführte, verhalf sie dem amerikanischen Unterseekabelunternehmen SubCom LLC zu einem Vertrag über den Bau des Internetkabels Südostasien-Naher Osten-Westeuropa 6 (SeaMeWe-6).

Einzelheiten darüber, wie ein ehemaliger Unterseekabelzweig von Huawei Technologies, Chinas führendem Telekommunikationsinfrastrukturunternehmen, die Ausschreibung verlor, waren nicht bekannt, bis SubCom in jüngster Vergangenheit mit der Verlegung des Kabels von Singapur nach Frankreich auf den Meeresboden begann.

In den letzten vier Jahren haben die USA bei mindestens sechs privaten Unterseekabelgeschäften im asiatisch-pazifischen Raum interveniert, indem sie entweder die Kabelinvestoren aufforderten, nicht mit chinesischen Auftragnehmern zusammenzuarbeiten, oder indem sie die US-Technologieriesen aufforderten, ihre neuen Kabel nach Taiwan und Singapur und weg von Hongkong zu verlegen.

Gleichzeitig beschleunigte Peking den Bau eines neuen Kabels zwischen seiner Provinz Hainan und Singapur und verlangsamte den Bau eines anderen Kabels, das Taiwan und Japan verbindet. IT-Experten haben erklärt, dass Hongkong Gefahr läuft, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren, wenn es in den kommenden Jahren mit langsameren Internetgeschwindigkeiten arbeitet.

Einem von Reuters am 24. März veröffentlichten Sonderbericht zufolge wurde HMN Technologies Co Ltd, früher bekannt als Huawei Marine Networks Co Ltd, Anfang 2020 mit einem Angebot von 500 Mio. USD für die Herstellung und Verlegung des SeaMeWe-6-Internetkabels ausgewählt, was etwa ein Drittel unter dem von SubCom vorgeschlagenen Betrag lag.

Dem Bericht zufolge wurde Huawei jedoch aufgrund der Intervention der US-Regierung gezwungen, das Projekt aufzugeben. Das US-Handelsministerium setzte daraufhin die Kabelinvestoren unter Druck, sich für SubCom zu entscheiden. Die US-Handels- und Entwicklungsbehörde (USTDA) gewährte außerdem fünf Telekommunikationsunternehmen in Ländern, die an der Kabeltrasse liegen, Ausbildungsmittel in Höhe von 3,8 Millionen US-Dollar.

Im Februar 2021 senkte SubCom sein Angebot auf rund 600 Mio. USD, während HMN sein Angebot auf 475 Mio. USD reduzierte, berichtete Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Die Südostasien-Mittlerer Osten-Westeuropa 6, oder SeaMeWe-6. Foto: Singtel.de

Ende 2021 rief ein leitender Angestellter von SingTel, der den Vorsitz des die Investoren vertretenden Kabelausschusses innehatte, zu einer Abstimmung über den Auftragnehmer auf.

China Telecom und China Mobile, die einen Anteil von 20 % an dem Projekt halten, hatten damit gedroht, auszusteigen, konnten aber die anderen Ausschussmitglieder nicht davon abhalten, sich für SubCom zu entscheiden, so der Reuters-Bericht. Am 21. Februar letzten Jahres gab SubCom bekannt, dass es den Zuschlag für den Bau des 19.200 Kilometer langen Seekabels erhalten hatte.

Die beiden chinesischen Telekommunikationsriesen zogen sich später aus dem Geschäft zurück, wobei ihre Anteile durch andere Mitglieder und zwei neue Investoren – Telekom Malaysia Berhad und PT Telekomunikasi Indonesia International – aufgeteilt wurden. Ihr Ausstieg wurde erst am 10. Februar dieses Jahres von der Financial Times bekannt gegeben, in der es hieß, China Unicom sei weiterhin an dem Projekt beteiligt.

Paul McCann, ein in Sydney ansässiger Berater, wurde in dem Reuters-Bericht mit den Worten zitiert, dass er in den vergangenen vier Jahrzehnten keinen derartigen geopolitischen Einfluss auf Unterseekabel erlebt habe.

Das SeaMeWe-6 soll Singapur mit Marseille in Frankreich verbinden und dabei Malaysia, Bangladesch, Sri Lanka, die Malediven, Indien, Pakistan, Dschibuti, Saudi-Arabien, Ägypten, Griechenland und Italien durchqueren. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2025 geplant.

Huawei Marine gehörte ursprünglich zu 51 % Huawei und zu 49 % der Global Marine Group, einem im Vereinigten Königreich ansässigen Anbieter von Unterwasserkabeldiensten.

Nachdem die USA im Mai 2019 Sanktionen gegen Huawei verhängt hatten, verkaufte das Unternehmen seinen gesamten Anteil an Huawei Marine an die in Shanghai notierte Hengtong Group, einen chinesischen Hersteller von Glasfaserkabeln, der später weitere 30 % der Anteile von Global Marine übernahm.

Im August 2020 wurde Huawei Marine in die „Entity List“ des US Bureau of Industry and Security (BIS) aufgenommen. Im November desselben Jahres wurde das Unternehmen in HMN umbenannt.

Im April 2020 unterzeichnete der damalige US-Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung zur Einrichtung eines behördenübergreifenden Ausschusses, der später Team Telecom genannt wurde, um die Telekommunikationsnetze der USA vor Cyberangriffen und Spionage zu schützen.

Seitdem wurden vier Kabel zwischen den USA und Hongkong aufgefordert, ihre Terminals von der Sonderverwaltungsregion an andere Orte, darunter Taiwan und Singapur, umzuleiten. An diesen Projekten sind US-Internetfirmen wie Google und Meta beteiligt.

Da immer mehr Kabel mit anderen Städten verbunden werden, wird Hongkong aufgrund seiner langsameren Internetgeschwindigkeiten für ausländische Technologieunternehmen an Attraktivität verlieren, sagte Francis Fong, Vorsitzender der Hong Kong Association of Interactive Marketing, in einem früheren Interview.

Fong wies jedoch darauf hin, dass die chinesische Regierung in den vergangenen Jahren begonnen hat, mehr Unterwasserkabel zu verlegen, um die Abhängigkeit von ausländischen Einrichtungen zu verringern. Er sagte, Peking habe auch mehr Kabel zu den BRICS-Ländern verlegt, zu denen Brasilien, Russland, Indien und Südafrika gehören.

Im November 2022 gab Singtel zusammen mit fünf anderen Telekommunikationsanbietern die Unterzeichnung eines 300-Millionen-Dollar-Vertrags über den Bau eines 6.000 Kilometer langen Unterseekabelsystems, des Asia Link Cable (ALC), bekannt.

Das Kabel, das Hongkong, Singapur, die Philippinen, Brunei und die chinesische Insel Hainan verbindet, soll im dritten Quartal 2025 fertiggestellt werden.

„Das ALC wird größere Konnektivitätskapazitäten bieten, um Industrien zu transformieren, mehr Möglichkeiten für Innovationen zu erschließen, die digitalen Erfahrungen der südostasiatischen Verbraucher weiter zu verbessern und die Wachstumsambitionen der Region zu unterstützen“, sagte Bill Chang, Chief Executive bei Group Enterprise and Regional Data Center Business, Singtel.

Die Financial Times berichtete am 14. März, dass sich das Southeast Asia-Japan Cable 2 (SJC2), das Taiwan, Singapur und Hongkong verbinden soll, wegen des chinesischen Widerstands um mehr als ein Jahr verzögert.

Dem Bericht zufolge hat Peking monatelang die Erkundung des Meeresbodens in den chinesischen Hoheitsgewässern um Hongkong unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken abgelehnt. Zu den Investoren des SJC2-Projekts gehören China Mobile, Chunghwa Telecom und Meta.

Anfang letzten Monats wurden zwei Unterseekabel in der Straße von Taiwan von zwei zivilen Schiffen, einem Frachtschiff und einem chinesischen Fischereifahrzeug beschädigt, was zu einer ernsthaften Unterbrechung der Internetverbindung für 14.000 Menschen auf den Matsu-Inseln führte. Taipeh erklärte, es gebe keine Beweise dafür, dass Peking einen Angriff auf die Einrichtungen angeordnet habe.

Kenny Huang, Geschäftsführer des Taiwan Network Information Center, sagte, er sei besorgt, dass Taiwans Unterseekabel angegriffen werden könnten, falls Peking auf der selbstverwalteten Insel einmarschieren sollte. Er sagte, die taiwanesische Regierung sollte Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn einsetzen, um die Internetverbindungen der Insel zu diversifizieren.