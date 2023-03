Der Krieg gegen den ‚Dorftrottel‘: Eine alte Masche der Eliten

Seit Jahrhunderten sind die Menschen mit gesundem Menschenverstand ein Ärgernis für die „Gebildeten“.

Von: Tessa Lena

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Schwachsinnige Antivaxxer?

Die Wissenschaft ist da! Ich verwende das Wort „Wissenschaft“ hier sehr großzügig – aber eine Studie, die in der Zeitschrift Environmental Research and Public Health veröffentlicht wurde und von Alice Cancer, Carola Salvi, Alessandro Antonietti und Paola Iannello verfasst wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Impfstoffskeptiker, Sie wissen schon, die steifen Leute sind, die nicht besonders klug und nicht besonders mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Probleme zu lösen.

Ich vermute, dass die mangelnde Problemlösungsfähigkeit der Big-Pharma-Skeptiker der Grund dafür ist, dass der Mainstream allmählich zugibt, was die so genannten „Antivaxxer“ vor drei Jahren gesagt haben.

Und noch ein Gedanke zur geistigen Flexibilität derjenigen, die sich auf die experimentellen Behandlungen eingelassen haben. (Es wäre wahrscheinlich angemessener, sie als moralische Flexibilität zu bezeichnen.)

„Individuals who are more flexible in their thinking and less rigid in their socio-cognitive orientation may be more likely to accept COVID-19 vaccines.“



You mean the flexible folks who wished death upon the unvaccinated and opined on the acceptability https://t.co/UzefEgMath…