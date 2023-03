Sehstörungen bei Patienten nach COVID-19-Impfung, Ärzte warnen vor möglichen Risiken

Der Abgeordnete Mike Belcher (R-N.H.) leidet seit fast zwei Jahren unter Augenmigräne.

Im April 2021 erhielt er seine erste COVID-19-mRNA-Impfung von Pfizer, und seitdem ist nichts mehr so, wie es einmal war.

Etwa 12 Stunden nach der Impfung erinnerte sich Belcher daran, dass er Symptome einer schweren Grippe entwickelte, und innerhalb weniger Tage traten neurologische Symptome auf.

Ein ungewöhnliches Symptom stach hervor: Sein Sehvermögen wurde seltsam. Er bemerkte, dass sich das Gleichgewicht der roten und grünen Farben in seinen Augen verschob und dunkle Flecken in seinem Blickfeld erschienen.

Bald wurde Belcher von schmerzhaften Kopfschmerzen geplagt, denen ein blendendes Licht vorausging, das stechende Schmerzen im Augenhintergrund verursachte.

Hinzu kamen ernstere Symptome wie Gleichgewichtsstörungen (er konnte nicht mehr geradeaus gehen) und Gedächtnisprobleme.

Nachdem er von einem Spezialisten zum anderen überwiesen worden war, wurde Belcher schließlich im Mai 2021 ins Krankenhaus eingeliefert.

„Ich war vielleicht vier Tage im Krankenhaus und wurde mit der Diagnose einer langwierigen Augenmigräne mit einigen anderen Namen entlassen“, sagte Belcher der Epoch Times. „Ich hatte noch nie zuvor eine Migräne gehabt, und zu diesem Zeitpunkt hatte ich etwa 20 Tage lang Migräne am Stück.“

Berichte über ungewöhnliche visuelle und neurologische Symptome bei Geimpften

Die in Alabama ansässige Neurologin und Neuroradiologin Dr. Diane Counce erklärte gegenüber der Epoch Times, dass sie seit der Einführung des Impfstoffs auch viele Patienten gesehen hat, die nach der Impfung Migräne entwickelten oder bei denen sich die Symptome verschlimmerten oder häufiger auftraten. Diese Migräneanfälle gingen oft mit einer vorübergehenden Erblindung einher.

Counce hat in ihrer Klinik rund 300 Patienten mit Langzeit- und Nachimpfungen behandelt und dabei festgestellt, dass ihre Patienten mit Langzeit-COVID eher zu Symptomen neigen, die besser verständlich sind, „mehr wie aus dem Lehrbuch“, während die Patienten, die nach der Impfung Symptome entwickelten, schwerwiegendere und unerklärliche Symptome entwickeln können.

Ein eher rätselhaftes Symptom, das sie bei ihren geimpften Patienten beobachtete, waren Sehschwankungen, die von anderen neurologischen Problemen begleitet wurden. Die Sehschärfe der Patienten nahm zwar ab, aber die Abnahme schwankte von Tag zu Tag, ohne dass eine offensichtliche physische Abnormität am Auge festgestellt wurde.

Die ständigen Veränderungen in der Schwere der Symptome machen es den Patienten schwer, ihr Brillenrezept zu ändern, „weil sie am nächsten Tag schon wieder anders sind“, so Counce.

Auch die Augenärztin Dr. Lynnell Lowry vom Alamo Eye Institute in Texas hat eine Zunahme ungewöhnlicher Augenprobleme beobachtet.

Sie berichtete der Epoch Times von einer Patientin, deren Sichtfeld mehrere Wochen lang durch schneeähnliche Störungen unterbrochen war, doch Lowry konnte bei ihrer Untersuchung nichts Auffälliges feststellen.

Die meisten von Lowrys geimpften Patienten schienen Sehprobleme im Zusammenhang mit einer Gürtelrose oder Schilddrüsenfehlfunktionen zu entwickeln.

Sie hat auch eine Zunahme seltener Augenprobleme festgestellt. Normalerweise tritt eine zentrale seröse Retinopathie etwa alle fünf Jahre auf, doch im Jahr 2022 hat sie drei Fälle bei geimpften Personen festgestellt. Normalerweise sieht sie etwa alle zwei Jahre einen Fall von Hirnnervenlähmung, aber im Jahr 2022 hat sie drei Fälle bei Geimpften festgestellt.

In Datenbanken und Literatur aufgezeichnete Augenkomplikationen

Nach Angaben des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden etwa 70 Prozent der Berichte über Augenschmerzen, verschwommenes Sehen und Sehstörungen im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen eingereicht, ebenso wie über 50 Prozent aller Berichte über Augenschwellungen.

VAERS kann zwar nicht feststellen, ob ein unerwünschtes Ereignis durch eine Impfung verursacht wurde, doch können Muster in den Meldungen darauf hindeuten, dass eine weitere Bewertung erforderlich ist, um mögliche Sicherheitsbedenken zu ermitteln.

Das Vereinigte Königreich, das die Impfstoffe etwa zur gleichen Zeit wie die USA auf den Markt brachte, meldete bis Ende April 2021 mehr als 9.000 Fälle von neurologischen Symptomen wie Muskelkrämpfen, Myalgien, Parästhesien, Kopfschmerzen und Schwindel an die VAERS-Datenbank.

Eine neuseeländische Studie, in der etwa 3 000 geimpfte Patienten, die vor der Einführung des Impfstoffs an Uveitis erkrankt waren, nachverfolgt wurden, ergab, dass die Patienten nach der Impfung ein erhöhtes Risiko für ein Aufflackern der Uveitis hatten.

Die Ausgangsrate der Uveitis-Schübe betrug 12,3 pro tausend Patientenmonate. Diese Zahl stieg auf 20,7 nach der ersten Dosis, 15,0 nach der zweiten Dosis, 12,8 nach der dritten Dosis und 23,9 nach der vierten Dosis.

Im November 2022 veröffentlichte die American Academy of Ophthalmology eine Übersicht über die in der Literatur berichteten Augenmanifestationen nach der Impfung. Die Augenkomplikationen wurden in vier große Kategorien eingeteilt:

Augenentzündungen treten auf, wenn das Gewebe im Auge rot, geschwollen und schmerzhaft wird. Nach der Impfung wurden Entzündungen in der Bindehaut, der äußersten Schicht des Auges, der Sklera, der weißen Schicht, die das Auge bedeckt, sowie Entzündungen in den inneren Schichten, einschließlich der Episklera und der Uvea, nachgewiesen.

Optische Neuropathien treten auf, wenn die Sehnerven, die die visuellen Informationen vom Auge zum Gehirn übertragen, beschädigt werden. Dies kann der Fall sein, wenn Blutgerinnsel den Blutfluss zu den Nerven unterbrechen oder einschränken oder wenn der Körper beginnt, seine eigenen Sehnerven anzugreifen, was zu flackernden Lichtern in den Augen, Sehverlust und Schmerzen führen kann.

Erkrankungen des vorderen Augenabschnitts beziehen sich auf Augenkomplikationen im vorderen Teil des Auges wie Hornhaut, Iris und Linse sowie auf die Muskeln, die diese Bereiche kontrollieren. Seit der Markteinführung der Impfstoffe gab es mehrere Berichte über Keratitis, eine Entzündung der Hornhaut. Auch Berichte über Abstoßungsreaktionen bei Hornhauttransplantationen wurden dokumentiert, obwohl die Melderaten nicht höher sind als bei anderen Impfstoffen. Es wurde auch über Augeninfektionen durch Gürtelrose berichtet, die mit oder ohne Hautausschlag auftreten können.

Zu den Netzhauterkrankungen gehören Risse und Ablösungen der Netzhaut. Da die Netzhaut für die Wahrnehmung von Licht und Farbe zuständig ist, kann ihre Schädigung zu einer Beeinträchtigung und zum Verlust des Sehvermögens führen.

Mark aus Kalifornien begann innerhalb der ersten zwei Wochen nach der ersten Pfizer-Dosis plötzlich, spinnwebenartige Floater in seinem linken Auge zu sehen. Dies geschah, nachdem er innerhalb weniger Stunden nach der Impfung unter Schmerzen in der Brust gelitten hatte.

Eine Überweisung an einen Augenarzt ergab, dass seine Netzhaut blutete. Das Gel in seinem linken Auge, das den Augen ihre kugelförmige Form verleiht, zog an der Netzhaut, wodurch das Gewebe blutete. Wenn das Gel reißt oder eine Ablösung der Netzhaut verursacht, kann dies zu einem dauerhaften Sehverlust führen.

Mehr Beweise zum Nachweis der Kausalität erforderlich

Seit COVID-19 sind die Ärzte vorsichtiger geworden, wenn es um unerwünschte Wirkungen von Impfstoffen geht.

Mark sagte, sein Augenarzt habe ihm gesagt, dass sich das Spike-Protein, das bei seiner ersten Dosis des COVID-19-Impfstoffs gebildet wurde, in seinem Auge angesammelt und zu Entzündungen und Schäden geführt haben könnte, aber andere Augenärzte hätten ihm das Gegenteil gesagt.

Mark hatte sich vor über 20 Jahren einer lasergestützten In-situ-Keratomileusis (LASIK) unterzogen, um seine Sehkraft zu korrigieren. Andere Augenärzte sagten ihm daher, dass bei ihm von vornherein das Risiko einer Netzhautablösung bestand, obwohl Studien im Allgemeinen von einer Netzhautablösung innerhalb der ersten Jahre nach einer LASIK-Operation berichten.

Obwohl die Augenärzte inzwischen stärker für die Nebenwirkungen von Impfstoffen sensibilisiert sind, argumentieren einige, dass die derzeitigen Beweise für Augenkomplikationen durch den Impfstoff nicht stark genug sind.

Da okuläre Komplikationen nach Impfungen eher selten sind, ist nach Ansicht einiger Experten nicht bekannt, ob es sich bei den gemeldeten Fällen von vermuteten Augenproblemen nach Impfungen um Nebenwirkungen oder nur um einen Zufall handelt.

Der Augenarzt Dr. Abelrahman Elhusseiny, der an mehreren Studien mitgewirkt hat, in denen unerwünschte Augenereignisse nach COVID-19-Impfungen dokumentiert wurden, sagte, dass die Literatur zu diesem Thema seit 2021 zwar zugenommen hat, er aber in seiner Klinik nur sehr wenige Fälle möglicher unerwünschter Nebenwirkungen von Impfstoffen gesehen hat.

Er sagte auch, dass viele seiner geimpften Patienten, die dann Augenprobleme entwickelten, gesundheitliche Grundprobleme wie Autoimmunerkrankungen, Diabetes oder Bluthochdruck hatten, die bereits ein Risiko für Augensymptome darstellen und das Risiko von Impfstoffnebenwirkungen erhöhen können.

In der Fachliteratur ist zwar ausführlich dargelegt, dass die COVID-19-Impfstoffe Myokarditis, Perikarditis und Thrombozytopenie verursachen können, doch sind die Zusammenhänge zwischen COVID-19-Impfstoffen und unerwünschten Wirkungen am Auge eher schwach.

„Es gibt zwar Hinweise, aber die Beweise sind nicht so stark wie bei anderen Erkrankungen, z. B. bei kardiovaskulären Problemen. Das liegt vorwiegend an der geringen Zahl von Ereignissen und dem Mangel an gut kontrollierten Studien, die sich speziell mit Nebenwirkungen am Auge befassen“, erklärte der Epidemiologe und Professor für Augenheilkunde Mahyar Etminan von der University of British Columbia gegenüber The Epoch Times per E-Mail.

Der bisher überzeugendste Beweis stammt aus einer japanischen epidemiologischen Studie, in der geimpfte und ungeimpfte Personen verglichen wurden. Nach dem Vergleich von etwa 80.000 doppelt geimpften Personen mit der gleichen Anzahl ungeimpfter Personen stellten die Autoren fest, dass das Risiko von Augenkomplikationen nach der zweiten Dosis anstieg. Die Analyse derselben Stichprobe mit einer anderen Technik ergab jedoch einen unbedeutenden Zusammenhang zwischen der Impfung und Augensymptomen.

Es gibt auch mehrere Fallstudien, die über mögliche Zusammenhänge berichten, obwohl diese Art von Studien als Beweis für die Kausalität weniger überzeugend sind.

Dennoch ist Etminan der Ansicht, dass es möglich ist, den möglichen Zusammenhang zwischen Augenkomplikationen und Impfungen zu untersuchen, und fügt hinzu, dass die Studie gut konzipiert sein und eine große Stichprobe umfassen sollte.

„Da diese Impfstoffe unter dem Mikroskop stehen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht alles mit diesen Medikamenten in Verbindung bringen. Diese Daten sollten nur aus gut konzipierten Studien stammen“, sagte er.

Augenärzte sprechen jetzt mit ihren Patienten über die Risiken von Impfstoffen

Um auf Nummer sicher zu gehen, sprechen einige Augenärzte jetzt aktiv mit ihren Patienten über mögliche Risiken von Impfstoffen.

Lowry sagte, dass sie jetzt den Impfstatus einer Person berücksichtigt und den möglichen zeitlichen Zusammenhang mit den Symptomen, über die ihre Patienten klagen, bewertet.

Auch Elhusseiny sagte, dass er seine Patienten über die Risiken von Impfungen aufklärt, damit sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können.

Einer von Elhusseinys Patienten verlor seinen Ehepartner durch COVID-19 und ließ sich weiterhin impfen, ohne dass es zu weiteren Nebenwirkungen kam, während ein anderer Patient einen Verwandten hatte, bei dem es zu einer unerwünschten Wirkung des Impfstoffs kam, und sich deshalb entschloss, sich nicht mehr impfen zu lassen.

Lowry betonte, wie wichtig es ist, dass Ärzte ihre Patienten auf die Risiken von Impfstoffen ansprechen.

Nach der Pandemie stellte sie fest, dass einige Patienten zwar vermuten, dass die Impfstoffe für einige ihrer Symptome verantwortlich sein könnten, sich aber nicht trauen, dies von sich aus zu sagen.

„Es gibt ein großes Stigma“, sagte Lowry. Patienten, die geimpft wurden und unerwünschte Ereignisse hatten, haben „fast Angst, es auf den Impfstoff zu schieben“.

Vor allem, da die meisten Menschen sowohl geimpft wurden als auch eine Infektion durchgemacht haben, ist es für die Ärzte noch komplizierter, eine Diagnose zu stellen, wobei Lowry die Ärzte mit Detektiven vergleicht.

Ein Blick in die Zukunft

Wenn er zum Horizont blickt, löst das helle Licht einen pulsierenden Effekt in seinen Augen aus, so Belcher. „Die Sicht verschwindet ein wenig und verschwindet wieder. Das ist ein konstantes Merkmal“.

Belcher sagte, dass viele der Ärzte, die er während und vor seinem Krankenhausaufenthalt aufsuchte, ziemlich sicher waren, dass der Impfstoff zu seinem Zustand beitrug.

Zum Glück für Belcher sind die meisten seiner neurologischen Symptome jetzt unter Kontrolle.

Obwohl seine Augenmigräne täglich mit Medikamenten behandelt werden muss, um einen Durchbruch zu verhindern, hat sie in den letzten Wochen an Häufigkeit abgenommen.

Belcher hofft, dass künftige Untersuchungen ihm Aufschluss über die pathologischen Ursachen seiner Augensymptome geben werden.