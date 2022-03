Interview mit Michael Hudson: Glauben Sie, dass die EU bereit sein wird, Rubel zu zahlen, oder werden sie den Totalverlust von 40 % ihrer Energie in Kauf nehmen?

Interview mit Michael Hudson: Er ist ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri-Kansas City und Forscher am Levy Economics Institute am Bard College, ehemaliger Wall-Street-Analyst, politischer Berater, Kommentator und Journalist. Wikipedia

Nach Putins Ankündigung, Gas für Rubel nur an feindliche Nationen zu verkaufen, beschloss ich, Michael Hudson zu kontaktieren und ihm (auf meinem Niveau, primitiv) Fragen zu stellen. Hier ist unser vollständiger E-Mail-Austausch:

Andrei: Russland hat erklärt, dass es Gas nur an „feindliche Länder“ für Rubel verkaufen wird. Das bedeutet, dass es an nicht-feindliche Länder weiterhin in Dollar/Euro verkaufen wird. Können diese feindlichen Länder weiterhin Gas von Russland kaufen, aber über Drittländer?

Michael Hudson: Es scheint zwei Möglichkeiten für feindliche Länder zu geben, russisches Gas zu kaufen. Die eine scheint darin zu bestehen, dass sie russische Banken nutzen, die nicht von SWIFT ausgeschlossen sind. Der andere Weg scheint in der Tat über eine formelle oder informelle Bank oder Börse in einem Drittland zu führen, die sich zu entwickeln scheint. Indien und China scheinen für diese Rolle am besten geeignet zu sein. US-Diplomaten werden Indien drängen, seine eigenen Sanktionen gegen Russland zu verhängen, und es gibt dort eine starke pro-amerikanische Wählerschaft. Doch selbst Modi sieht die offensichtlichen Vorteile, die sich aus Indiens geopolitischer Position gegenüber Russland und Chinas Gürtel- und Straßeninitiative ergeben, im Vergleich zu dem, was die USA zu bieten haben.

In den 1960er Jahren verhandelte der Westen mit der Sowjetunion durch Tauschgeschäfte. Das Arrangieren dieser Tauschgeschäfte wurde zu einem großen Bankgeschäft. Der Tauschhandel ist das typische „Endstadium“ des Verfalls einer Kreditwirtschaft zu einer Geldwirtschaft, die zusammenbricht. Mittelfristig muss eine neue internationale Finanzorganisation als Alternative zum dollarisierten IWF geschaffen werden, um solche Transaktionen zwischen den Blöcken in der heutigen multipolarisierten Welt abzuwickeln.

Andrei: Diese feindlichen Nationen würden für diese Dienstleistung extra bezahlen, aber sie müssten nicht in Rubel zahlen. Ist das überhaupt möglich?

Michael Hudson: Vermutlich würde Russland die zusätzlichen Bankkosten für die Umgehung der US-Sanktionen nicht übernehmen. Es würde sie einfach auf den Preis aufschlagen, nachdem es den Preis festgelegt hat, mit dem es zu enden hofft – vorzugsweise zum ursprünglichen „alten“ Rubel/Euro- oder Rubel/Dollar-Kurs, nicht zum abgewerteten Kurs nach dem Angriff.

Andrej: Frage: Glauben Sie, dass die EU bereit sein wird, Rubel zu zahlen, oder werden sie den Totalverlust von 40 % ihrer Energie in Kauf nehmen?

Michael Hudson: Sie werden zahlen – oder abgewählt werden. Wenn sie ihre Energieimporte aus Russland kürzen würden, würde der Notpreis für Gas in die Höhe schnellen und es würde zu drastischen Engpässen kommen, die die Wirtschaft stören würden. Energie ist Produktivität und BIP. Für Russland ist dies natürlich eine Gelegenheit, den Bruch jetzt und nicht später zu vollziehen – und der NATO die Schuld an der Unterbrechung der Versorgung zu geben. Wenn ich also Russland wäre, hätte ich es nicht eilig, zur Lösung des Problems der Auslandszahlungen beizutragen. Das Gleiche gilt für Nicht-Öl-Rohstoffe, von Neon über Palladium bis hin zu Titan, Nickel und Aluminium.

Andrej: Bislang gilt dies nur für Erdgas. Glauben Sie, dass Russland dies auch auf Erdöl, Weizen und Düngemittel ausdehnen wird, und wenn ja, wie wird sich dies auf die Weltwirtschaft auswirken?

Michael Hudson: Alle russischen Exporte sind von diesen Devisenkontrollen betroffen, da alle Banküberweisungen auf die oben beschriebene Weise sanktioniert werden. Russland kann weder Dollar noch Euro gebrauchen, da diese konfisziert werden können. Es muss die vollständige Kontrolle über alle Geldmittel haben, die es erhält, jetzt, da die bisherigen Normen des internationalen Rechts und der Finanzpolitik nicht mehr gelten.

Andrei: Russland hat VIELE natürliche Ressourcen und viele Technologien/Rohstoffe. Wenn es erfolgreich ist in seinen Bemühungen, in Rubel bezahlt zu werden, könnte es sein, dass der Rubel, der dann eine durch natürliche Ressourcen/Rohstoffe gestützte Währung wäre, eine wichtige „Zufluchtswährung“ werden könnte.

Michael Hudson: Ich bin mir nicht sicher, was eine „Zufluchtswährung“ ist, aber der Rubel wird eine eigenständige Währung werden. Wenn sich seine Handels- und Zahlungsbilanz verbessert, könnte das Problem darin bestehen, ihn vor einem Anstieg zu bewahren. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob ein steigender Rubel die Käufer russischer Exporte dazu zwingen würde, mehr in ihrer eigenen Währung zu bezahlen. Während wir diese Diskussion führen, wird gerade ein neues multilaterales Finanzsystem aufgebaut. Wird es Spekulationen geben? Terminverkäufe? Short Squeezes und Soros-artige Überfälle? Wer werden die Teilnehmer sein und nach welchen Regeln …?

Andrei: Wie stark könnte sich diese russische Entscheidung auf den Dollar auswirken? Und MBS verhandelt mit der VR China über Ölverkäufe in Renminbi. Glauben Sie, dass China und Russland den Petrodollar zu Fall bringen werden und dass ein rohstoffgestützter Rubel und ein rohstoffgestützter Yuan an die Stelle des Dollars treten werden?

Michael Hudson: Der Petrodollar wird zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten bestehen bleiben. Aber daneben wird es die Saudi-Yuan- und Indien-Yuan-Vereinbarungen für den Handel mit Öl, Mineralien, Industrieprodukten und wahrscheinlich internationalen Investitionen geben. Der Handel mit diesen Produkten wird in einer Reihe von Währungen und wahrscheinlich an einer Reihe von Börsen abgewickelt werden können. Es ist nicht klar, ob sich zwischen diesen Bereichen eine formelle oder informelle Arbitrage entwickeln könnte. Das ist ein Teil dessen, was zu planen ist. Um die daraus resultierenden Finanz- und Handelsvereinbarungen zu überwachen und zu regulieren, wird eine Alternative zum IWF benötigt. Die USA werden keiner Organisation beitreten, in der sie kein Vetorecht haben, so dass es zu einer Aufteilung der Welt in verschiedene Handels- und Währungsräume kommen wird. Das Ergebnis ist nicht so sehr ein Konflikt als vielmehr zwei ganz unterschiedliche Arbeitsphilosophien, während die nicht-amerikanische Welt ihre Alternative zum finanzorientierten Neoliberalismus entwickelt.

Andrei: Die USA haben im Grunde genommen russisches Gold und Devisen gestohlen. Die Russen behaupten, dass die USA sich selbst in den Fuß geschossen haben und dass dies den Ruf des Dollars ruinieren wird, stimmen Sie dem zu?

Michael Hudson: Auf jeden Fall: Der Iran nach dem Sturz des Schahs, die Devisenreserven Afghanistans zu Beginn dieses Jahres, das Gold Venezuelas in der Bank of England und jetzt Russland. Selbst das zaghafte Deutschland hat darum gebeten, dass Flugzeuge sein bei der New Yorker Fed gelagertes Gold zurück nach Deutschland fliegen!

Andrei: Glauben Sie, dass Russland Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA, Großbritannien und die EU ergreifen und deren Vermögenswerte in Russland oder sogar in russlandfreundlichen Ländern (China?) verstaatlichen/eignen wird?

Michael Hudson: Russland ist sehr darauf bedacht, alles im Einklang mit dem internationalen Recht zu tun – das natürlich eine Vielzahl von Präzedenzfällen und Ausreden hat und dessen Gerichte tendenziell von US-Richtern dominiert werden, die die US-Version dessen unterstützen, was nach der von ihnen verkündeten „regelbasierten Ordnung des Tages“ anstelle der „Rechtsstaatlichkeit“ im Sinne der UNO legal ist. In dem Maße, in dem NATO-Investoren ihre Anlagen in Russland aufgeben, könnten diese – vielleicht mit einem Notabschlag – an Käufer verkauft werden, die versprechen, das Geschäft aufrechtzuerhalten. Russland könnte strenge Strafen für die Aufgabe von Anlagen verhängen, z.B. wenn Vermieter Gebäude aufgeben und dadurch örtliche Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen verursachen. Die Aufgabe von Gebäuden stellt ein „öffentliches Ärgernis“ dar.

Dies wäre ein Grund für die sofortige Beschlagnahme von laufenden Steuern, Mietzahlungen und Gehältern oder die Nichtzahlung von Zahlungen für laufende Lieferungen (einschließlich Strom und Kraftstoff). Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn die Gasrechnung nicht bezahlt wird und Rohre einfrieren und ein Haus überfluten. Es gibt eine ganze Reihe von Sanktionen, die verhängt werden könnten.

Das internationale Recht sieht vor, dass zu Unrecht beschlagnahmte Vermögenswerte in gewissem Umfang wieder eingezogen werden können – so wie es bei der Beschlagnahmung von Reserven und persönlichem Eigentum in russischem Besitz durch die USA der Fall zu sein scheint. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Russland wirklich nichts zu verlieren. Es sieht so aus, als ob es in nächster Zeit keine großen russisch-europäischen Kreuzinvestitionen geben wird. Russland hat seine Hoffnungen auf eine „Westorientierung“ nach 1991 endgültig aufgegeben. Es war ein Traum, der sich in einen Albtraum verwandelt hat, und Präsident Putin und Lawrow haben ihre Abscheu über das unzivilisierte Verhalten Europas zum Ausdruck gebracht. Für Russland – und zunehmend auch für andere Länder – sind die NATO, Europa und Nordamerika die neuen Barbaren vor den Toren. Russland wendet sich ab

Das ist natürlich genau das Ziel der US-Politik – Europa in seine eigene, auf dem Dollar basierende neoliberale Ordnung einzuschließen und jeglichen gegenseitigen Wohlstand, der durch Handel und Investitionen mit Russland oder, dahinter, mit China erreicht wird, zu blockieren. Es sieht so aus, als wären die heutigen Sanktionen für die nächsten Jahre dauerhaft. Natürlich muss Russland den Betrieb ehemals NATO-eigener Unternehmen aufrechterhalten. Die NATO-Investoren sollen eine Entschädigung für das erhalten, was die Vereinigten Staaten an sich gerissen haben. (Hinweis: Die USA könnten einfach anfangen, sich die Reserven Chinas, Lateinamerikas oder des Nahen Ostens anzueignen, um die NATO-Investoren zu bezahlen, die in Russland verloren haben. Das ist das Modell der Verwendung afghanischer Gelder, um die Opfer des 9/11-Angriffs von Saudi-Arabien vor zwei Jahrzehnten zu bezahlen).

Andrei: Zum Schluss, welche Frage, wenn überhaupt, habe ich vergessen zu stellen und was würden Sie darauf antworten?

Michael Hudson: Ihre Fragen beziehen sich auf spezifische Probleme und Lösungen. Aber die Gesamtlösung muss systemübergreifend sein, kein Flickwerk. Diese spezifischen Probleme können nicht wirklich gelöst werden ohne eine weitreichende institutionelle Umstrukturierung des internationalen Finanzsystems, des Welthandels, eines Weltgerichtshofs und einer UNO ohne Vetomacht der USA. Und eine solche institutionelle Neuordnung erfordert eine Wirtschaftsdoktrin, die die Grundlagen dafür liefert. Eine neue internationale Wirtschaftsordnung wird auf nicht-neoliberalen Prinzipien aufgebaut sein – in Anlehnung an das, was man früher als Sozialismus bezeichnete, als man noch erwartete, dass sich der industrielle Kapitalismus in diese Richtung entwickeln würde.

Andrei: Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Fachwissen!