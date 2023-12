IPCC-Wissenschaftler fordern diktatorische Vollmachten für die Klimapolitik

Patrick Wood

Am 18. Dezember 2015 habe ich der Technokratie den Kampf angesagt und vor ihr gewarnt,

Wenn wir die Technokratie nicht stoppen, steuern wir geradewegs auf eine wissenschaftliche Diktatur zu, die uns und den Rest der Welt in das dunkle Zeitalter des Feudalismus zurückwerfen wird. Sultan Al Jaber: „Es gibt keine Wissenschaft, die besagt, dass wir 1,5°C erreichen können, wenn wir uns von fossilen Brennstoffen verabschieden“

Totenstille

Ich habe versucht, ein Heer von Freiwilligen zusammenzubekommen, Fachleute für soziale Medien, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Niemand hat sich gemeldet. Kein einziger. Als ich einen Aufruf für einen „Kriegsfonds“ gegen die Technokratie startete, erhielt ich 256 Dollar.

Noch mehr Totenstille.

Sieben Jahre später und nach der Veröffentlichung von drei wichtigen Büchern über die Bedrohung durch die Technokratie… noch mehr Totenstille.

In der Zwischenzeit traf sich die Trilaterale Kommission im März 2023 in Neu Delhi, um den 50. Jahrestag ihres Versuchs zu feiern, ihre „Neue Internationale Wirtschaftsordnung“, auch bekannt als Technokratie, auf den Weg zu bringen. Ein Mitglied der Kommission erhob sich und erklärte unverblümt:

„Drei Jahrzehnte Globalisierung – definiert als integriert, marktwirtschaftlich und deflationär – wurden durch mehrere Jahrzehnte Globalisierung ersetzt, die als fragmentiert, nicht marktwirtschaftlich, sondern industriepolitisch und strukturell inflationär definiert wird. Dieses Jahr, 2023, ist das erste Jahr dieser „neuen Weltordnung“.

In meinem Artikel Boom: Trilateral Commission Declares „2023 is Year One of this New Global Order“ habe ich das ganz offen gesagt,

… die ursprüngliche „Neue Internationale Wirtschaftsordnung“ der Kommission war nichts anderes als eine aufgewärmte Technokratie der 1930er-Jahre. Es war Brzezinskis „Technetronic Era“. Es war die nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Es war Bidens Green New Deal – alles ein und dasselbe und alles von den Mitgliedern der Trilateralen Kommission ab 1973 geplant.

Ist das alles Betrug? Ja, das ist es. (Lassen Sie mich die Möglichkeiten aufzählen!) Hier ist unter anderem ein klares Eingeständnis des elitären Club of Rome in seinem 1991 erschienenen Buch Die erste globale Revolution:

„Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns vereinen könnten, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und dergleichen infrage kämen…. All diese Gefahren sind durch menschliche Eingriffe in natürliche Prozesse entstanden und können nur durch eine Änderung von Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also der Mensch selbst“.

Mit anderen Worten: Es war ein Betrug, der als Vorwand für die Einführung der Technokratie erfunden wurde.

Nun ist eine Gruppe von IPCC-Wissenschaftlern während der COP28 aufgetaucht und fordert Autorität und unilaterale Macht, um die Klimapolitik für jede Nation der Erde festzulegen und durchzusetzen.

Die Tatsache, dass eine einzelne Gruppe von verblendeten Technokraten-Wissenschaftlern sich selbst zum alleinigen Vollstrecker ihrer eigenen verrückten „Wissenschaft“ erklärt, ist offensichtlich wahnsinnig. Wenn sie nicht sofort gestoppt werden, erhalten sie die diktatorische Macht, jede Facette der Agenda 21, der Agenda 2030, der globalen Bewertung der Biodiversität usw. durchzusetzen; mit anderen Worten, es wird eine totale wissenschaftliche Diktatur sein.

Diese Technokraten-Wissenschaftler lassen sich weder von Fakten noch von Kritik aufhalten. Selbst der Präsident der Cop28, Sultan Al Jaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, sagt, hinter der Forderung nach einem Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen stecke „keine Wissenschaft“, „es sei denn, man will die Welt zurück in die Höhlen schicken“.

An diesem Bild ist eindeutig etwas falsch. Die Wissenschaftler der Technokratie wollen die Welt sehr wohl zurück in die Höhlen schicken.

Als die Technokratie 1932 von ähnlich verblendeten Wissenschaftlern an der Columbia University ausgebrütet wurde, forderten sie FDR auf, sich selbst zum Diktator zu erklären, den Kongress fristlos zu entlassen und die Führung der Gesellschaft den Wissenschaftlern zu überlassen. Sie wurden alle weggeschickt, aber niemand lachte.

Die ideologischen Nachfahren der damals mehr als 500.000 beitragszahlenden Technokraten sind wie Vampire aus der Gruft gestiegen. Sie sind hinter einem her.

Die offensichtliche und gegenwärtige Gefahr ist nicht Kommunismus, Sozialismus oder Faschismus. Es ist die TECHNOKRATIE. Ihre Aufmerksamkeit sollte sich nur auf diese verrückten, verblendeten Irren richten, die immer wieder die Führer der Welt auffordern, ihnen die Schlüssel zum Universum zu übergeben.

Ich möchte einen Aufschrei und keine Todesstille von den Amerikanern hören.