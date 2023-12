Ist dies das Ende von guten Rindfleischprodukten?

Die Geschichte auf einen Blick

Mehr als 85 % des in den USA verkauften grasgefütterten Rindfleischs wird nicht in den USA aufgezogen, obwohl es als „Produkt der USA“ gekennzeichnet ist. Aufgrund eines Schlupflochs im Kennzeichnungsgesetz sind amerikanische Landwirte, die grasgefüttertes Rindfleisch produzieren, gezwungen, mit weitaus billigerem importiertem grasgefüttertem Rindfleisch zu konkurrieren

Im Jahr 2017 kostete die Aufzucht von grasgefüttertem Rindfleisch in Australien 59 Cent pro Pfund, während die Kosten pro Pfund in den USA bei großen Erzeugern 1,55 Dollar und bei kleinen Betrieben bis zu 4,26 Dollar pro Pfund betrugen

Einer der Gründe für diese Preisdiskrepanz ist die Tatsache, dass in Ländern wie Australien und Neuseeland das ganze Jahr über ein relativ gemäßigtes Klima herrscht. Daher können ihre Kühe das ganze Jahr über auf der Weide grasen, während amerikanische Landwirte im Winter Futter kaufen müssen

Es gibt einen weltweit koordinierten Angriff auf die Landwirtschaft. Die G20, die Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP27) und das Weltwirtschaftsforum drängen alle auf eine radikale Verringerung der landwirtschaftlichen Produktion, um „Netto-Null“-Treibhausgasemissionen zu erreichen

Die „Nachhaltigkeit“, die die Globalisten fordern, ist nicht die Nachhaltigkeit der menschlichen Bevölkerung. Was sie meinen, ist das nachhaltige Wachstum eines neuen globalen Wirtschaftssystems, das auf der Zuteilung endlicher Ressourcen an die technokratischen „Machthaber“ beruht. Der Rest von uns wird „nichts besitzen“, denn sie beabsichtigen, uns unserer Eigentumsrechte zu berauben. Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass die derzeit angebotenen „Nachhaltigkeits“-Lösungen zur Ausrottung eines großen Teils der Menschheit führen werden

Das obige Video ist ein kurzer Ausschnitt aus einem Joe Rogan-Interview (Folge 2062) mit Will Harris, dem Besitzer einer regenerativen Farm namens White Oak Pastures, und seiner Tochter Jenni Harris. Darin erörtern sie die Auswirkungen der fehlenden Herkunftslandkennzeichnung auf Rindfleisch.

Vor fünfundzwanzig Jahren war White Oak Pastures die erste „amerikanische“ Marke für grasgefüttertes Rindfleisch auf dem Markt. Heute werden mehr als 85 % des in den USA verkauften grasgefütterten Rindfleischs nicht in den USA gezüchtet. Das meiste davon kommt aus Australien, Neuseeland und Uruguay. Das gesamte importierte Rindfleisch ist jedoch legal als „Produkt aus den USA“ gekennzeichnet.

Wie ist das möglich? Wie Will erklärt: „Wenn in diesem Land ein Mehrwert geschaffen wird, ist es ein Produkt der USA“. Die „Wertschöpfung“ umfasst das Zerkleinern, Schneiden, Etikettieren, Verpacken, Wiederverpacken und Transportieren des Fleisches. Mit anderen Worten, jede Art von im Inland durchgeführter Verarbeitung und Transport.

„Aber täuschen Sie sich nicht, das Tier wurde in Uruguay, Australien, Neuseeland oder 20 anderen Ländern geboren, aufgezogen und geschlachtet“, sagt Will. Aufgrund dieses Schlupflochs im Kennzeichnungsgesetz sind amerikanische Landwirte wie die Familie Harris gezwungen, mit weitaus billigerem importiertem Rindfleisch zu konkurrieren, was sich natürlich negativ auf ihre Gewinnspanne auswirkt.

Im Jahr 2017 kostete die Aufzucht von grasgefüttertem Rindfleisch in Australien 59 Cent pro Pfund, während die Kosten pro Pfund in den USA bei großen Erzeugern 1,55 Dollar und bei kleinen Betrieben sogar 4,26 Dollar pro Pfund betrugen. Wenn ein amerikanischer Landwirt mit australischem Rindfleisch konkurrieren will, muss er natürlich entweder einen Weg finden, die Kosten zu senken, oder er muss mit geringem oder gar keinem Gewinn produzieren.

Einer der Gründe für diese Preisdiskrepanz ist die Tatsache, dass in Ländern wie Australien und Neuseeland das ganze Jahr über ein relativ gemäßigtes Klima herrscht. Daher können ihre Kühe das ganze Jahr über auf der Weide grasen, während amerikanische Landwirte im Winter Futter kaufen müssen. Das gemäßigte Klima ermöglicht es ihnen auch, viel größere Herden zu halten, was ebenfalls die Kosten senkt.

Kennzeichnung des Herkunftslandes schließt Rind- und Schweinefleisch aus

In den USA gibt es ein Gesetz, das Einzelhändler verpflichtet, ihre Kunden über das Herkunftsland bestimmter Lebensmittel zu informieren. Das Gesetz zur Kennzeichnung des Herkunftslandes (COOL) ist seit 2002 in Kraft. Als es zum ersten Mal verabschiedet wurde (unter Titel X des Farm Security and Rural Investment Act von 2002), galt es nur für frisches Rind-, Schweine- und Lammfleisch.

Im Jahr 2008 wurden die COOL-Anforderungen auf frisches Obst, Nüsse und Gemüse ausgeweitet. Der Kongress hob die COOL-Vorschriften für Rind- und Schweinefleisch 2015 auf, weil die Welthandelsorganisation (WTO) eine Reihe von Entscheidungen erlassen hatte, die die Angabe des Herkunftslandes bei diesen beiden Waren untersagten. Die endgültige Regelung zur Aufhebung der obligatorischen COOL-Anforderungen für Rind- und Schweinefleisch in den USA wurde im Februar 2016 erlassen.

Ist Ihr Rindfleisch wirklich grasgefüttert?

Die amerikanischen Erzeuger von grasgefüttertem Rindfleisch stehen vor einer weiteren unfairen Hürde, da das USDA keine offizielle Definition für „grasgefüttert“ hat. Wie die Gazette berichtet:

„Im Gegensatz zu allem, was ein Bio-Siegel trägt, das die Einhaltung strengerer USDA-Vorschriften verlangt, ist für die Bezeichnung ‚grasgefüttertes‘ Rindfleisch keine Inspektion auf dem Bauernhof erforderlich, und die Tiere müssen auch nicht frei auf einer Weide leben. Ein Teil des „grasgefütterten“ Rindfleischs stammt von Rindern, die in Grasmastbetrieben aufgezogen wurden, wo sie in Ställen gehalten und mit Graspellets gefüttert werden … Andere Rindfleischprodukte tragen die Aufschrift ‚grasgefüttert, getreideveredelt‘, eine Abkürzung für die gängige Praxis, Kühe den größten Teil ihres Lebens auf der Weide aufzuziehen und sie dann am Ende schnell zu mästen.“

Unter dem USDA sind Begriffe wie „grasgefüttert“ und „Freilandhaltung“ freiwillige Marketingaussagen, die nicht durch strenge Zertifizierungsanforderungen oder Inspektionen gestützt werden. Um dieses Manko zu beheben, haben Organisationen wie die American Grassfed Association (AGA) ihre eigenen nationalen Standards geschaffen.

Derzeit ist die beste und strengste Zertifizierung für grasgefüttertes Rindfleisch in den USA die der AGA. AGA-zertifiziertes grasgefüttertes Rindfleisch wird vom Absetzen bis zur Schlachtung zu 100 % mit Gras gefüttert. Außerdem werden die Tiere während ihres gesamten Lebenszyklus auf der Weide gehalten und niemals mit Antibiotika oder zusätzlichen Wachstumshormonen behandelt.

Wichtig ist auch, dass alle AGA-zertifizierten Tiere auf amerikanischen Familienbetrieben geboren und aufgezogen werden, die einen regenerativen Ansatz bei der Betriebsführung verfolgen. Wenn Sie also amerikanische Rindfleischproduzenten unterstützen wollen, sollten Sie darauf achten, dass das Rindfleisch, das Sie kaufen, AGA-zertifiziert ist. Das Etikett „Produkt aus den USA“ ist bedeutungslos.

USDA will Kennzeichnungsrichtlinien für grasgefüttertes Rindfleisch überarbeiten

Im Juni 2023 kündigte das USDA an, dass es die Richtlinien für die Kennzeichnung von Fleisch mit Angaben wie „grasgefüttert“ und „Freilandhaltung“ überarbeiten will, um zu überprüfen, wie die Tiere tatsächlich aufgezogen wurden. Die Behörde plant außerdem, die Zertifizierung durch Dritte zur Überprüfung von Angaben zu „grasgefüttertem“ Fleisch „nachdrücklich zu fördern“.

Die Zeit wird zeigen, ob die Überarbeitungen des USDA die beabsichtigte Wirkung haben werden. Immer wieder haben hinterhältige Schlupflöcher es selbst den größten Produzenten ermöglicht, mit Behauptungen zu konkurrieren, die sie nicht einhalten können.

So behaupten beispielsweise viele große Eierproduzenten, dass ihre Hühner in Freilandhaltung aufwachsen, obwohl die einzige „Weide“, zu der die Hühner Zugang haben, eine Betonplatte ist, die die meisten aufgrund der schieren Anzahl der Hühner in der Herde ohnehin nicht betreten können.

Die Landwirtschaft wird koordiniert angegriffen

Während das USDA den Anschein erweckt, sich um die Lebensmittelqualität zu kümmern und den Verbrauchern genaue und wahrheitsgemäße Informationen über die von uns gekauften Lebensmittel zu geben, geht die größere Agenda in eine ganz andere Richtung. Wie von Global Research berichtet, gibt es einen global koordinierten „Generalangriff“ auf die Landwirtschaft.

„Das jüngste G20-Regierungstreffen in Bali, das Treffen der UN-Agenda 2030 COP27 in Ägypten, das Weltwirtschaftsforum [WEF] in Davos und Bill Gates sind alle mitschuldig“, schreibt Global Research-Reporter William Engdahl. „Typischerweise verwenden sie dystopische sprachliche Formulierungen, um die Illusion zu erwecken, dass sie Gutes im Schilde führen, während sie in Wirklichkeit eine Agenda vorantreiben, die zu Hunger und Tod für Hunderte von Millionen, nicht Milliarden, führen wird, wenn man sie fortfahren lässt.“

Engdahl geht auf die Tagesordnungen der G20, der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP27) und des WEF ein, da sie sich auf unsere Fähigkeit beziehen, weiterhin Lebensmittel zu produzieren.

G20-Plan – Veränderung des Lebensmittelsystems zur Bekämpfung des Klimawandels

Am 13. November 2022 einigten sich die G20 auf eine Abschlusserklärung, in der sie eine beschleunigte Transformation“ hin zu einer nachhaltigen und widerstandsfähigen“ Landwirtschaft, Lebensmittelsystemen und Versorgungsketten fordern, um sicherzustellen, dass die Lebensmittelsysteme besser zur Anpassung an den Klimawandel und zu dessen Abschwächung beitragen…“.

Wichtig ist, dass sich die G20 dazu verpflichtet hat, bis etwa zur Mitte des Jahrhunderts „weltweit Netto-Null-Treibhausgasemissionen/Kohlenstoffneutralität“ zu erreichen. Wie von Engdahl angemerkt:

„Nachhaltige Landwirtschaft‘ mit ‚Netto-Null-Treibhausgasemissionen‘ ist Orwellsches Doppeldeutiges … Was in Wirklichkeit gefördert wird, ist die radikalste Zerstörung der Landwirtschaft weltweit unter dem Namen ’nachhaltige Landwirtschaft‘.“

COP27-Plan – Tötung der Landwirtschaft zur „Rettung des Planeten

Einige Tage nach dem G20-Treffen fand der jährliche UN-Klimagipfel COP27 mit einer grünen Agenda statt. Dort starteten die Teilnehmer (darunter UN-Mitgliedsstaaten und Hunderte „grüner“ Nichtregierungsorganisationen) eine Initiative namens FAST, die für Food and Agriculture for Sustainable Transformation steht.

Wie die G20-Erklärung fordert auch die FAST-Initiative eine rasche Umstellung auf eine „nachhaltige, klimaresistente und gesunde Ernährung“, um dem Klimawandel zu begegnen. Aber was bedeutet das genau? Wie Engdahl anmerkt, verrät das Akronym einiges, denn „fasten“ bedeutet „auf Nahrung verzichten“. Wenn man zwischen und hinter den Zeilen liest, ist es ziemlich klar, dass der Plan der Globalisten darin besteht, die traditionelle Nahrungsmittelproduktion und den Konsum stark einzuschränken. Engdahl schreibt:

„Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) … wird die FAO innerhalb eines Jahres einen „Goldstandard“-Entwurf für die Reduzierung der so genannten Treibhausgase aus der Landwirtschaft vorlegen. Der Anstoß für diesen Krieg gegen die Landwirtschaft kommt wenig überraschend vom großen Geld, [der] FAIRR-Initiative, einer in Großbritannien ansässigen Koalition internationaler Investmentmanager, die sich auf ‚wesentliche ESG-Risiken und Chancen, die durch die intensive Viehzucht verursacht werden‘ konzentriert. Zu ihren Mitgliedern gehören die einflussreichsten Akteure der globalen Finanzwelt, darunter BlackRock, JP Morgan Asset Management, die deutsche Allianz AG, Swiss Re, HSBC Bank, Fidelity Investments, Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank und zahlreiche andere Banken und Pensionsfonds mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 25 Billionen Dollar. Sie eröffnen jetzt den Krieg gegen die Landwirtschaft, so wie sie es bei der Energie getan haben … Die FAIRR behauptet, ohne Beweise zu liefern, dass „die Nahrungsmittelproduktion für etwa ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und die Hauptbedrohung für 86 % der weltweit vom Aussterben bedrohten Arten darstellt, während die Viehzucht für drei Viertel des Verlustes des Amazonas-Regenwaldes verantwortlich ist“. Die FAO plant, eine drastische Reduzierung der weltweiten Viehzucht vorzuschlagen, insbesondere der Rinderzucht, die laut FAIRR für „fast ein Drittel der weltweiten Methanemissionen im Zusammenhang mit menschlichen Aktivitäten verantwortlich ist, die in Form von Rülpsen, Dung und dem Anbau von Futterpflanzen freigesetzt werden“. Für sie ist der beste Weg, um Rülpsen und Kuhdung zu stoppen, die Abschaffung von Rindern. Die Tatsache, dass die FAO der Vereinten Nationen demnächst einen Fahrplan zur drastischen Reduzierung der so genannten Treibhausgase aus der globalen Landwirtschaft unter der falschen Behauptung einer „nachhaltigen Landwirtschaft“ veröffentlichen wird, die von den größten Vermögensverwaltern der Welt vorangetrieben wird … spricht Bände über die wahre Agenda. Es handelt sich um einige der korruptesten Finanzinstitute der Welt. Sie setzen keinen Penny ein, wenn ihnen nicht riesige Gewinne garantiert werden. Der Krieg gegen die Landwirtschaft ist ihr nächstes Ziel.“

„Nachhaltig“ für wen?

Engdahl weist darauf hin, dass der Begriff „nachhaltig“ von David Rockefellers malthusianischem Club of Rome geschaffen wurde. In seinem Bericht „Mankind at the Turning Point“ aus dem Jahr 1974 vertrat der Club of Rome die Ansicht, dass die Nationen nicht voneinander abhängig werden können, wenn sie nicht einen Teil ihrer Unabhängigkeit aufgeben.

Um diesen Verzicht auf Unabhängigkeit zu fördern, entwarf der Club einen Masterplan für „nachhaltiges Wachstum und weltweite Entwicklung auf der Grundlage einer globalen Verteilung aller endlichen Ressourcen und eines neuen globalen Wirtschaftssystems“. Dieser Masterplan bildete die Grundlage für die spätere UN-Agenda 21, die Agenda 2030 und The Great Reset. Um Engdahl weiter zu zitieren:

„Die UNO und das WEF in Davos haben sich 2019 zusammengetan, um gemeinsam die SDG [nachhaltige Entwicklungsziele] der UN-Agenda 2030 voranzutreiben. Auf der WEF-Website wird offen zugegeben, dass dies bedeutet, Fleischproteinquellen abzuschaffen, die Förderung von unbewiesenem künstlichem Fleisch einzuführen und alternative Proteine wie gesalzene Ameisen oder gemahlene Grillen oder Würmer als Ersatz für Hühnchen oder Rind- oder Lammfleisch zu befürworten. Auf der COP27 ging es um „Ernährungsweisen, die innerhalb der planetarischen Grenzen bleiben können, einschließlich der Senkung des Fleischkonsums, der Entwicklung von Alternativen und der Förderung der Umstellung auf mehr einheimische Pflanzen, Feldfrüchte und Getreide (wodurch die derzeitige Abhängigkeit von Weizen, Mais, Reis und Kartoffeln verringert wird)“. Der WEF wirbt für eine Umstellung der Ernährung von Fleischproteinen auf vegane Produkte mit dem Argument, dies sei „nachhaltiger“. Sie fördern auch im Labor gezüchtete oder pflanzliche Fleischalternativen wie die von Bill Gates finanzierten Impossible Burgers, deren eigene FDA-Tests zeigen, dass sie wahrscheinlich krebserregend sind, da sie mit GVO-Soja und anderen mit Glyphosat gesättigten Produkten hergestellt werden. Die Geschäftsführerin von Air Protein, einem weiteren Unternehmen für künstliches Fleisch, Lisa Lyons, ist eine spezielle WEF-Beraterin. Der WEF fördert auch Insektenprotein-Alternativen zu Fleisch … Der Krieg gegen die Tierzucht für Fleisch wird gerade tödlich ernst. Die Regierung der Niederlande, deren Premierminister Mark Rutte … ein WEF-Agenda-Beitragszahler ist … hat angekündigt, dass sie 2.500 Rinderfarmen in den Niederlanden zwangsweise schließen wird. Ihr Ziel ist es, 30% der Rinderfarmen zur Schließung zu zwingen oder sie zu enteignen. In Deutschland rechnet der Verband der Deutschen Fleischwirtschaft (VDF) damit, dass es in den nächsten vier bis sechs Monaten zu einer Fleischknappheit kommen wird und die Preise in die Höhe schnellen werden … Die Probleme bei der Fleischversorgung sind darauf zurückzuführen, dass Berlin darauf besteht, den Viehbestand um 50 % zu reduzieren, um die Treibhausgasemissionen zu verringern. In Kanada plant die Trudeau-Regierung, ein weiteres Produkt des WEF in Davos, die Emissionen von Düngemitteln bis 2030 um 30 % zu senken, um in den nächsten drei Jahrzehnten eine Netto-Nullproduktion zu erreichen. Die Landwirte sagen jedoch, dass sie dafür möglicherweise ihre Getreideproduktion erheblich einschränken müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Als der autokratische Präsident Sri Lankas im April 2021 in einem brutalen Versuch, zu einer „nachhaltigen“ Landwirtschaft zurückzukehren, alle Einfuhren von Stickstoffdüngern verbot, brachen die Ernten innerhalb von sieben Monaten ein, und eine Hungersnot, ruinierte Bauern und Massenproteste zwangen ihn zur Flucht aus dem Land. Er ordnete an, dass das gesamte Land sofort auf ökologischen Landbau umgestellt werden sollte, bot den Landwirten jedoch keine entsprechende Schulung an. Kombiniert man all dies mit der katastrophalen politischen Entscheidung der EU, russisches Erdgas zu verbieten, das zur Herstellung von Düngemitteln auf Stickstoffbasis verwendet wird, und damit die Schließung von Düngemittelfabriken in der gesamten EU zu erzwingen, was zu einem weltweiten Rückgang der Ernteerträge führen wird, sowie mit der vorgetäuschten Vogelgrippewelle, die Landwirten in ganz Nordamerika und der EU fälschlicherweise befiehlt, Dutzende Millionen Hühner und Puten zu töten … dann wird klar, dass unsere Welt vor einer noch nie dagewesenen Nahrungsmittelkrise steht. Alles wegen des Klimawandels?“

Verstehen, was auf dem Spiel steht

Die Kräfte, die auf der globalen Bühne agieren, steuern unter dem Banner der Rettung des Planeten geradewegs auf eine weltweite Hungersnot zu. Massenhunger wird das Endergebnis sein, wenn sie ihren Willen bekommen, und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass sie das wissen.

Man muss schon ein Idiot sein, um nicht zu verstehen, dass es zu einer Nahrungsmittelknappheit kommen wird, wenn man die Produktion der wichtigsten Grundnahrungsmittel drastisch einschränkt, und wenn die Menschen nicht genug zu essen haben, sterben sie schließlich. Man muss schon sehr dumm sein, um nicht zu erkennen, dass im Labor gezüchtete Fleischalternativen und Insekten nicht den gleichen Nährwert haben wie echtes Fleisch, und Unterernährung ist fast so schlimm wie keine Ernährung. Das Endergebnis ist dasselbe.

Die „Nachhaltigkeit“, die diese Globalisten fordern, ist also NICHT die Nachhaltigkeit der menschlichen Bevölkerung. Die Nachhaltigkeit, die sie meinen, ist das nachhaltige Wachstum ihres neuen globalen Wirtschaftssystems, das auf der Aufteilung aller endlichen Ressourcen beruht. Und wem werden all die Ressourcen dieser Welt zugewiesen? Natürlich an sie selbst – die technokratische Schicht, zu der die Reichsten der Reichen gehören.

Der Rest von uns wird „nichts besitzen“, denn sie beabsichtigen, uns unserer Eigentumsrechte zu berauben und unser Vermögen zu beschlagnahmen. Genau darum geht es bei den programmierbaren digitalen Währungen der Zentralbanken und einem zentralen Hauptbuch. Irgendwie wurde auch das Versprechen, dass wir „glücklich“ sein werden, in den Raum geworfen, aber das ist reine Fantasie.

Es ist allgemein bekannt, dass Privateigentum der Schlüssel zu Freiheit und Wohlstand ist, was wiederum zu Zufriedenheit und einem gewissen Maß an Glück führt. An diesem Punkt ist es also wirklich wichtig, dass die Menschen den Kontext verstehen, in dem das Wort „Nachhaltigkeit“ verwendet wird, und dass es die Auslöschung eines großen Teils der Menschheit impliziert.

Aufruf an die Gesetzgeber zur Unterstützung des PRIME-Gesetzes

Wenn wir eine weltweite Hungersnot vermeiden wollen, müssen wir uns gemeinsam gegen diejenigen wehren, die versuchen, die Lebensmittelproduktion unter falschen Vorwänden zu verbieten. Außerdem müssen wir die lokale Lebensmittelproduktion fördern, unterstützen und auf ein MEHR davon drängen.

Zu diesem Zweck sollten Sie Ihre Abgeordneten und Senatoren auffordern, den PRIME Act – House Resolution 2814 (H.R. 2814) und Senate Bill 907 (S.907) – zu unterstützen, der es den Bundesstaaten ermöglichen würde, Gesetze zu erlassen, die den Verkauf von selbst geschlachtetem und verarbeitetem Fleisch im innerstaatlichen Handel legalisieren. Wie von der Weston A. Price Foundation erklärt:

„Die Verabschiedung des PRIME-Gesetzes würde die Landwirte besser in die Lage versetzen, die boomende Nachfrage nach lokal erzeugtem Fleisch zu befriedigen. Derzeit müssen die Landwirte in einigen Teilen des Landes einen Schlachthofplatz für 1-1/2 bis 2 Jahre im Voraus buchen. Außerdem müssen die Landwirte ihre Tiere oft mehrere Stunden zu einem Schlachthof transportieren, was die Kosten in die Höhe treibt und die Tiere unter Stress setzt, was sich auf die Fleischqualität auswirken kann. Die Verabschiedung des PRIME-Gesetzes würde den Zugang zu lokalen Schlachthöfen erheblich verbessern. Die Verabschiedung des PRIME-Gesetzes würde die Lebensmittelsicherheit verbessern. Zwischen 95% und 99% des in den USA produzierten Fleisches wird in riesigen Anlagen geschlachtet, die 300 bis 400 Rinder pro Stunde verarbeiten. Unter diesen Bedingungen ist eine Qualitätskontrolle in den Betrieben nur schwer möglich, egal wie viele Inspektoren anwesend sind … In den großen Betrieben werden an einem Tag mehr Tiere verarbeitet als in einem Zollhaus in einem Jahr. In einem Zollschlachthof ist die Qualitätskontrolle besser, ob mit oder ohne Inspektor … Die Zollbetriebe haben jeden Anreiz, sauberes Fleisch zu verarbeiten. Während ein Rechtsstreit gegen einen großen Betrieb nur ein Kostenfaktor ist, kann ein Rechtsstreit einen Zollbetrieb leicht zum Erliegen bringen. Die Verabschiedung des PRIME-Gesetzes würde die Lebensmittelsicherheit verbessern. Unterbrechungen der Versorgungskette und Arbeitskräftemangel haben die Lebensmittelversorgung anfälliger gemacht. Die Verabschiedung des PRIME-Gesetzes würde die Lebensmittelsicherheit verbessern, indem es die lokale Versorgung mit Qualitätsfleisch erhöht, einem Lebensmittel, das für die meisten von uns für eine gesunde Ernährung entscheidend ist … Durch die Verabschiedung des PRIME-Gesetzes bliebe ein größerer Teil des Lebensmitteldollars im Land und in der Gemeinde. Die großen Lebensmittelkonzerne schicken einen Großteil des Geldes, das sie verdienen, aus dem Bundesstaat hinaus; mehr Geld, das die örtlichen Landwirte, Viehzüchter und Zollhausbetreiber verdienen, würde im Bundesstaat und in der Gemeinde zirkulieren und die lokale Wirtschaft stärken.“

Dieses Gesetz liegt dem Kongress bereits seit acht Jahren vor. Es ist an der Zeit, sie zu verabschieden, und der beste Weg dazu ist, sie in das Agrargesetz 2023 aufzunehmen. Sie können Ihre Abgeordneten unter www.congress.gov finden oder die Telefonzentrale des Kapitols unter 202-224-3121 anrufen.

Wenn Sie Ihre Abgeordneten nicht persönlich treffen können, rufen Sie Ihren US-Vertreter und Ihre beiden US-Senatoren an und/oder schicken Sie ihnen eine E-Mail und bitten Sie sie, HR 2814 / S907 mitzutragen. Gesprächsleitfäden und andere Tipps, wie Sie mit Ihren Abgeordneten in Kontakt treten können, finden Sie hier.

