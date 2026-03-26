Iran erklärt: „Keine Gespräche mit den USA … die ihre Kriegsziele verfehlt haben“ – und warnt vor einer „unerbittlichen“ Reaktion auf jede Operation gegen die Inseln

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Der iranische Außenminister erklärt, es gebe keine Gespräche mit den USA; er strebt eine dauerhafte Beendigung des Konflikts an ; Teheran fordert ein dauerhaftes Kriegsende und Entschädigung für die Zerstörungen. Ghalibaf warnt vor einer Inseloffensive.

; Teheran fordert ein dauerhaftes Kriegsende und Entschädigung für die Zerstörungen. Ghalibaf warnt vor einer Inseloffensive. Das Central Command gibt an, dass fast 300 US-Soldaten im Iran-Krieg verletzt wurden

3.000 Elite-Soldaten der Army Airborne und Marines sind noch unterwegs , nachdem Trump am Montag erklärt hatte, der Iran sei „militärisch“ zerstört worden.

, nachdem Trump am Montag erklärt hatte, der Iran sei „militärisch“ zerstört worden. Der Iran verschärft die Kontrolle über den Hormuz und verlangt detaillierte Schiffsdaten sowie in einigen Fällen hohe Gebühren für die Durchfahrt.Der Iran bekräftigt weiterhin, dass er zu einem langen Krieg bereit ist, und beobachtet die Truppenbewegungen der USA: Der Parlamentspräsident sagt: „Stellt unsere Entschlossenheit, unser Land zu verteidigen, nicht auf die Probe.“

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Teheran spricht bedrohliche Warnung vor möglicher Inseloffensive aus

Der Iran hat gedroht, jedes Land anzugreifen, das bei einem künftigen möglichen Angriff der USA auf strategisch wichtige Inseln vor der iranischen Küste Unterstützung leistet. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Berichten, wonach Präsident Trump amerikanische Truppen anweisen könnte, die Straße von Hormus gewaltsam zu öffnen.

Der Parlamentspräsident, der derzeit zunehmend als de facto regierender Kraft des Landes angesehen wird, hat gewarnt: „Die gesamte lebenswichtige Infrastruktur jenes Landes in der Region [das Unterstützung leistet] wird ohne Einschränkung zum Ziel unerbittlicher Angriffe werden.“ Das WSJ hat einen recht interessanten und unerwarteten neuen Bericht über Mohammad-Bagher Ghalibaf veröffentlicht:

Die USA und Israel haben zwei hochrangige iranische Amtsträger vorübergehend von ihrer Liste der zu eliminierenden Personen gestrichen, während sie mögliche Friedensgespräche prüfen, wie US-Beamte mitteilten. Der iranische Parlamentspräsident Mohammad-Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghchi seien für bis zu vier oder fünf Tage von der Zielliste gestrichen worden, da Präsident Trump die Tür für hochrangige Verhandlungen zur Beendigung des Krieges öffne, so die Beamten. Vermittler aus der Türkei, Pakistan und Ägypten drängen darauf, dass sich US-amerikanische und iranische Unterhändler am nächsten Tag treffen, um eine Kriegspause für Friedensgespräche zu erörtern, doch laut den Beamten sind die Erfolgsaussichten gering, da zwischen den Forderungen der USA und des Iran große Differenzen bestehen.

Iranischer Außenminister: Keine Gespräche mit den USA, die bei ihren Zielen „gescheitert“ sind

Angesichts anhaltender Spekulationen darüber, welche Darstellung der „Gespräche“ zutreffender ist, stellte das iranische Außenministerium klar: „Es gibt keine Gespräche mit den USA.“ Außenminister Abbas Araghchi erklärte, die USA und Israel seien bei ihren „Kriegszielen, darunter ein schneller Sieg und ein Regimewechsel“, „gescheitert“. Er erklärte weiter, Teheran strebe ein dauerhaftes Ende des Krieges (also zu seinen Bedingungen) an, und daher reichten die früheren „15 Punkte“ aus iranischer Sicht eindeutig nicht aus.

Diese „Klarstellung“ hat zu einem starken Anstieg des Ölpreises geführt:

Laut weiteren Angaben aus der aktuellen Erklärung:

Der iranische Außenminister erklärt, es gebe keine Gespräche mit den USA; der Iran strebe keinen Krieg an, sondern wolle eine dauerhafte Beendigung des Konflikts ; Teheran fordert ein dauerhaftes Kriegsende und Entschädigung für die Zerstörungen

; Teheran fordert ein dauerhaftes Kriegsende und Entschädigung für die Zerstörungen Die USA übermitteln Botschaften über verschiedene Vermittler.

Der Austausch von Botschaften über Vermittler „bedeutet keine Verhandlungen mit den USA“ .

. Der iranische Außenminister sagt, die USA hätten ihre Kriegsziele, darunter einen schnellen Sieg und einen Regimewechsel, verfehlt; Botschaft an die Nachbarländer: Distanziert euch von den USA; Keine Gespräche mit den USA

Teheran hat der Welt gezeigt, dass kein Land seine Sicherheit bedrohen kann.

WSJ: Verhandlungen sind zwar unwahrscheinlich, aber „noch nicht vom Tisch“

Die USA haben Berichten zufolge 15 Punkte vorgelegt, während der Iran mit fünf Punkten kontert, diese jedoch nicht direkt an Washington übermittelt hat. Das WSJ schreibt, dass die Haltung des Iran hinter verschlossenen Türen versöhnlicher und flexibler sein könnte: „In privaten Gesprächen über eine Beendigung des Krieges zeigt sich der Iran weniger unnachgiebig als in der Öffentlichkeit, sagten arabische Vermittler und andere mit der Angelegenheit vertraute Personen, was ihnen Hoffnung gibt, dass die diplomatischen Bemühungen, die sie anzustoßen versuchen, nicht schon im Keim erstickt sind“, heißt es dort.

„Die Erfolgsaussichten bleiben gering, da der Iran und die USA maximalistische Forderungen stellen, die für die jeweils andere Seite inakzeptabel sind, so die Vermittler“, fährt das WSJ fort. „Doch während iranische Staatsmedien berichteten, Teheran habe den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges abgelehnt, höre man dennoch zu, während die Vermittler versuchen, einen Kompromissformulierung auszuarbeiten, die zumindest die Tür für ein Treffen beider Seiten in den nächsten Tagen öffnen würde, sagten die Vermittler.“ Die Aktien reagierten kurzzeitig positiv auf die Schlagzeile.

Weitere Drohungen, dem Westen hohe wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen

Weitere Drohungen bezüglich der Schifffahrt im Roten Meer: Eine iranische Militärquelle warnte über Tasnim: „Wenn der Feind eine Operation auf dem Territorium der iranischen Inseln oder an irgendeinem anderen Ort unseres Territoriums oder durch maritime Manöver durchführen will, um dem Iran im Persischen Golf und im Omanischen Meer Schaden zuzufügen – werden wir ihm überraschend zusätzliche Fronten eröffnen, sodass seine Operation ihm nicht nur keinen Nutzen bringt, sondern ihm auch doppelte Kosten verursacht.“

Die Quelle betonte: „Die Meerenge von Bab al-Mandab gilt als eine der strategisch wichtigsten Meerengen der Welt, und der Iran besitzt sowohl den Willen als auch die Fähigkeit, eine glaubwürdige Bedrohung gegen sie zu erzeugen. Wenn die Amerikaner also über eine törichte Lösung für die Straße von Hormus nachdenken wollen, sollten sie sich davor hüten, sich in einer anderen Meerenge noch mehr Ärger und Peinlichkeiten aufzuhalsen.“

Mit einer abschließenden Warnung erklärte die Quelle: „Der Iran ist voll und ganz darauf vorbereitet, die Situation zu eskalieren. Wenn der Feind Zweifel hat und nicht den Verstand besitzt, aus seinen Erfahrungen zu lernen, kann er uns erneut auf die Probe stellen, wie im Fall der Abdullah und anderen.“

Kernkraftwerk Bushehr am Dienstagabend erneut angegriffen, Berichte bestätigen

Eine weitere äußerst gefährliche Eskalation, da das iranische Kernkraftwerk Bushehr erneut angegriffen wurde, wie die staatlichen Medien des Iran berichteten.

Unter Berufung auf die Atomenergieorganisation des Iran bestätigt PressTV nun, dass am Dienstagabend (Ortszeit) ein Geschoss die Anlage getroffen habe, und verurteilt dies als einen Akt des „Terrorismus“ gegen die zivile Infrastruktur der Islamischen Republik.

Ein früherer Angriff auf das Kraftwerk ereignete sich am 5. März und löste erhebliche Besorgnis hinsichtlich potenzieller nuklearer und strahlungsbedingter Gefahren aus. Der Iran soll Berichten zufolge Dimona im Süden Israels ins Visier genommen haben.

Iran stellt seine 5 Bedingungen für ein Kriegsende

Der Iran legt über PressTV fünf konkrete Bedingungen dar, unter denen er einer Beendigung des Krieges zustimmen würde. Dazu gehören:

1. Ein vollständiger Stopp der „Aggressionen und Attentate“ durch den Feind.

2. Die Einrichtung konkreter Mechanismen, um sicherzustellen, dass der Krieg der Islamischen Republik nicht erneut aufgezwungen wird.

3. Eine garantierte und klar definierte Zahlung von Kriegsschäden und Reparationen.

4. Die Beendigung des Krieges an allen Fronten und für alle beteiligten Widerstandsgruppen in der gesamten Region

5. Internationale Anerkennung und Garantien hinsichtlich des souveränen Rechts des Iran, die Hoheitsgewalt über die Straße von Hormus auszuüben.

Staatliche Medien berichten, dass die 15 Punkte der USA, die über Pakistan übermittelt wurden, nach Prüfung als „überzogen“ abgelehnt werden müssen. Andere iranische Beamte haben sie als „Liste unmöglicher Wünsche“ bezeichnet. CNN berichtet unterdessen am Mittwoch, dass Vertreter der Trump-Regierung laut hochrangigen Beamten daran arbeiten, ein Treffen in Pakistan an diesem Wochenende zu arrangieren, um einen Ausweg aus dem Krieg zu finden, doch der Zeitpunkt ist noch ungewiss. Welche Seite hat hier eigentlich das Sagen?

Iran lehnt US-Entwurf für Waffenstillstand ab: „Unlogisch“

Verwirrung herrscht in der Diplomatie, da Pakistan Berichten zufolge Washingtons Bedingungen für einen Waffenstillstand an den Iran weitergibt. „Ein Dokument, das Pakistan von der Trump-Regierung übergeben wurde, ist den Iranern vorgelegt worden“, so Al Jazeera. Ein angeblicher erster Entwurf kann hier eingesehen werden.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet am Mittwoch unter Berufung auf eine informierte Quelle zum Waffenstillstand: Iran akzeptiert keinen Waffenstillstand, bezeichnet US-Gespräche als unlogisch: Fars. In der Erklärung heißt es, dass Gespräche unter den derzeitigen Bedingungen nicht durchführbar seien. Ölpreis steigt aufgrund der Schlagzeile:

Teheran hat Verhandlungen stets rundweg abgelehnt, wobei der iranische Botschafter darauf besteht, dass keine direkten oder indirekten Gespräche stattfinden, selbst wenn „befreundete Länder“ Konsultationen führen. Auch das iranische Militär wies die Behauptungen von Präsident Trump zurück, schwor, den Kampf fortzusetzen, und behauptete, Washington verhandle lediglich mit sich selbst und versuche, etwas ins Leben zu rufen, das noch nicht Realität ist.

Bloomberg hat zusammengefasst, wie die Lage derzeit ist: „Der Iran setzte seine Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel und die arabischen Golfstaaten fort, selbst nachdem die USA einen Plan zur Beendigung eines Krieges vorgelegt hatten, der im Nahen Osten und auf den globalen Märkten Verwüstungen angerichtet hat.“ Nachfolgend sind weitere wichtige Punkte aufgeführt:

Iranische Regierungsvertreter haben den Ländern, die versuchen, Friedensgespräche mit den USA zu vermitteln, mitgeteilt, dass sie nun bereits zweimal von Präsident Trump getäuscht worden seien und „wir wollen nicht noch einmal hinters Licht geführt werden“ , so eine Quelle mit direktem Einblick in diese Gespräche. Sie befürchten, dass Trump Zeit schindet, während er weitere militärische Ausrüstung in den Nahen Osten verlegt.

, so eine Quelle mit direktem Einblick in diese Gespräche. Sie befürchten, dass Trump Zeit schindet, während er weitere militärische Ausrüstung in den Nahen Osten verlegt. Der Iran habe über pakistanische Vermittler einen amerikanischen 15-Punkte-Plan für einen Waffenstillstand im Iran-Konflikt erhalten, teilten Beamte in Islamabad am Mittwoch mit. Der Vorschlag wurde übermittelt, obwohl Washington bereits damit begonnen hatte, Fallschirmjäger in den Nahen Osten zu verlegen, um ein Kontingent von Marines zu verstärken, das sich bereits auf dem Weg in die Region befand.

Sprecher des iranischen Militärs: „Sind eure internen Konflikte so weit eskaliert, dass ihr nun miteinander verhandelt?“

🔺NEW: Spokesman for Khatam al-Anbiya Central Headquarters addresses the U.S.:



🔹“Have your internal conflicts reached the point where you’re negotiating with yourselves?”



🔹“Don’t call your defeat an ‘agreement’. You will see neither your investments in the region nor previous… pic.twitter.com/PHackJjyjf — Drop Site (@DropSiteNews) March 25, 2026

Übersetzung von „X“: NEU: Der Sprecher des Hauptquartiers von Khatam al-Anbiya wendet sich an die USA: „Sind eure internen Konflikte so weit eskaliert, dass ihr nun mit euch selbst verhandelt?“ „Bezeichnet eure Niederlage nicht als ‚Abkommen‘. Weder eure Investitionen in der Region noch die früheren Energie- und Ölpreise werden zurückkehren.“ „Solange es nicht unser Wille ist, wird nichts wieder so werden, wie es war. Das wird erst geschehen, wenn der Gedanke, gegen das iranische Volk vorzugehen, vollständig aus euren Köpfen getilgt ist.“ „Unsere Position war vom ersten Tag an klar und bleibt unverändert: Jemand wie wir wird sich niemals mit jemandem wie euch arrangieren – weder jetzt noch jemals.“

Trumps „sehr großes Geschenk“ und der Druck auf die Straße von Hormus

Trump behauptet unterdessen, der Iran habe ein „Geschenk … im Wert einer enormen Geldsumme“ angeboten, das mit den Energielieferungen durch die Straße von Hormus verbunden sei – ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Gleichzeitig stocken die USA ihre Truppenpräsenz auf, obwohl sie Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts propagieren. Er behauptete zudem, „wir sprechen … mit den richtigen Leuten“ im Iran, was die Verwirrung und Unklarheit noch verstärkt.

Vor Ort verschärft der Iran die Kontrolle über Hormuz, verlangt detaillierte Schiffsdaten und in einigen Fällen Gebühren für die Durchfahrt – insbesondere für Öl- und Gastanker. Der Schiffsverkehr hat abgenommen, da nicht konforme Schiffe abgewiesen werden, was den Druck auf asiatische Volkswirtschaften wie Indien erhöht und Widerstand seitens Chinas hervorruft.

Hunderte von Schiffen sind nach wie vor blockiert, nachdem der Iran eine „Auge um Auge“-Politik verfolgt, um die Abschreckung wiederherzustellen und sowohl den amerikanischen Partnern am Golf als auch der Weltwirtschaft hohe Kosten aufzuerlegen. Hier sind die neuesten Informationen zu den Erklärungen und der Politik des Iran bezüglich der Durchfahrt:

Der Iran hat erklärt, dass „nicht feindliche“ Schiffe die Straße von Hormus passieren dürfen, während der Zusammenbruch des Schiffsverkehrs durch diese Wasserstraße die größte globale Energiekrise seit Jahrzehnten ausgelöst hat. In einer Erklärung vom Dienstag teilte die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen mit, dass Schiffe „sicheren Durchgang“ durch die Wasserstraße erhalten könnten, „vorausgesetzt, sie beteiligen sich weder an Aggressionshandlungen gegen den Iran noch unterstützen sie diese und halten sich uneingeschränkt an die geltenden Sicherheitsvorschriften“.

Vergeltungsschläge gegen wichtige Infrastruktur

Die US-amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran gehen weiter, während iranische Raketen in ganz Israel Alarm auslösen. Die Golfstaaten spüren die Auswirkungen weiterhin: Saudi-Arabien und Bahrain haben anfliegende Raketen abgefangen, während Kuwait laut Bloomberg einen Brand an seinem Hauptflughafen meldete, nachdem ein Treibstofftank getroffen worden war.

Israel gibt an, seit Ende Februar bei Angriffen auf den Iran die Marke von 15.000 Munitionsstücken überschritten zu haben – was das Ausmaß des Konflikts verdeutlicht, das nun frühere Kampfhandlungen bei weitem übertrifft. Am Mittwoch teilte die israelische Armee (IDF) mit, dass die Luftwaffe mehrere neue Wellen von Luftangriffen über Teheran geflogen habe, die auf die Infrastruktur des iranischen Regimes abzielten.

Dies umfasste offenbar auch die einzige U-Boot-Entwicklungsanlage des Iran als Teil einer umfassenderen Angriffswelle auf Waffenproduktionsstätten rund um Isfahan. Nach Angaben der IDF ist das angegriffene Unterwasser-Forschungs- und Entwicklungszentrum der „einzige Standort im Iran, der für die Planung und Entwicklung von U-Booten und Hilfssystemen für die iranische Marine zuständig ist“. Sie fügte hinzu: „Das Regime produzierte an diesem Standort verschiedene Modelle unbemannter Schiffe.“

Berichten zufolge hat der Iran erneut Israels größtes Kraftwerk in Hadera (Orot Rabin) ins Visier genommen:

BREAKING: Reports claim Iran again targeted Israel’s largest power plant in Hadera (Orot Rabin), but the missile landed several kilometers away. pic.twitter.com/bLmnQ5HFWy — The Breaking Minutes (@BreakingMinutes) March 25, 2026

Auch Israel eskaliert die Lage im Libanon, bombardiert Beirut und dringt immer tiefer in den Süden vor, während es Pläne für eine längerfristige Besatzungszone signalisiert.

Teheran „beobachtet aufmerksam“ US-Truppenbewegungen

Iranische Regierungsvertreter sprechen deutliche Warnungen aus, allen voran Parlamentspräsident Mohammad-Bagher Ghalibaf, der erklärte: „Wir beobachten alle US-Bewegungen in der Region genau, insbesondere Truppenstationierungen. Stellen Sie unsere Entschlossenheit, unser Land zu verteidigen, nicht auf die Probe.“ Er fügte hinzu: „Was die Generäle zerstört haben, können die Soldaten nicht wieder in Ordnung bringen; stattdessen werden sie Netanjahus Wahnvorstellungen zum Opfer fallen.“

Aktuelle offizielle Opferzahlen laut Pentagon: Seit Beginn des Konflikts wurden 232 US-Soldaten verletzt, wie ein Sprecher des US-Zentralkommandos mitteilte. Davon sind 207 wieder im Dienst und 10 schwer verletzt. Mindestens 13 sind ums Leben gekommen.

Was die US-Truppen angeht, ist derzeit alles andere als klar, wie es weitergeht, sobald sie endlich in der Region eintreffen. Es gibt Gerüchte, dass Trump eine Eroberung der Insel Kharg anordnen könnte, was angesichts der Lage der Insel tief im Inneren der engen Meerenge ein extrem hohes Risiko darstellen würde.

Unterdessen bewertet das WSJ den oben erwähnten Ghalibaf wie folgt: „Der kämpferische iranische Parlamentspräsident Mohammad-Bagher Ghalibaf entwickelt sich zu einer unerwarteten Figur in Washingtons Suche nach einem Abkommen, um einen sich ausweitenden Krieg im Nahen Osten zu stoppen.“

We went from “no more wars” to Fox News showing where US troops are going to invade Iran. pic.twitter.com/MxftEv5954 — Nathan Hughes (@rallynate) March 24, 2026

Übersetzung von „X“: Wir sind von „Nie wieder Krieg“ dazu übergegangen, dass Fox News zeigt, wo US-Truppen in den Iran einmarschieren werden.

„Ghalibaf, ehemaliger Kommandeur der Luftwaffe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden und Bürgermeister von Teheran, hat bestritten, dass derzeit Gespräche mit den USA stattfinden“, heißt es in dem Bericht weiter. „Er hat Präsident Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth verspottet und den Luftkrieg der USA und Israels gegen den Iran als Sumpf bezeichnet. Er diente während des brutalen Krieges des Iran gegen den Irak in den 1980er Jahren in der Revolutionsgarde und gilt als Hardliner unter den Hardlinern.“

Der Bericht merkt jedoch an: „Gleichzeitig wird ihm zugeschrieben, während seiner Zeit als Bürgermeister zur Modernisierung Teherans beigetragen zu haben; er wurde berühmt dafür, mit seinem Motorrad durch die Stadt zu fahren und in der verkehrsüberlasteten Stadt wichtige Autobahnen sowie das U-Bahn-Netz auszubauen. Im Jahr 2008 reiste er zum Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz und präsentierte sich dort als eine Führungspersönlichkeit mit einer wirtschaftsfreundlicheren Haltung als andere Teile des Regimes.“ Einige Analysten haben geäußert, dass Washington letztendlich mit ihm zusammenarbeiten könnte.