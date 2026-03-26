Milliardeninvestition in Kontaktverfolgung: Großbritannien rüstet sich für die nächste Pandemie die mit „Sicherheit“ eintreten wird

Großbritannien rüstet für die nächste Pandemie – Kritiker warnen vor dauerhaftem Ausnahmezustand

Wie der Telegraph berichtet, hat die britische Regierung einen umfassenden neuen Pandemieplan vorgestellt, der von einer klaren Prämisse ausgeht: Eine weitere globale Gesundheitskrise gilt nicht mehr als Möglichkeit, sondern als nahezu sicher. Entsprechend weitreichend fallen die angekündigten Maßnahmen aus – und ebenso scharf ist die Kritik.

Im Zentrum des Plans steht ein massiver Ausbau staatlicher Infrastruktur zur Krisenbewältigung. Rund eine Milliarde Pfund sollen in ein neues System zur Kontaktverfolgung fließen. Parallel dazu plant die Regierung eine groß angelegte Bevorratung mit Schutzausrüstung, den Aufbau eines neuen Zentrums für Biosicherheit sowie ein Gesetzespaket, das es ermöglichen soll, Notfallmaßnahmen künftig schneller und flexibler durchzusetzen.

Offiziell wird der Schritt als notwendige Lehre aus den Versäumnissen der COVID-19-Pandemie dargestellt. Man wolle künftig schneller reagieren, Lieferketten absichern und die öffentliche Gesundheit besser schützen. Doch hinter dieser technokratischen Argumentation wächst der Widerstand.

Kritiker sehen in dem Programm weit mehr als reine Vorsorge. Sie sprechen von einem strukturellen Umbau staatlicher Machtbefugnisse – hin zu einem System, das jederzeit in den Krisenmodus wechseln kann. Besonders die geplanten gesetzlichen Anpassungen sorgen für Unruhe: Sie könnten es der Regierung ermöglichen, tiefgreifende Eingriffe in das öffentliche und private Leben deutlich schneller zu legitimieren – von Bewegungsbeschränkungen bis hin zu weitreichenden Überwachungsmaßnahmen.

Auch die geplante Milliardeninvestition in Kontaktverfolgung wirft Fragen auf. Während Befürworter darin ein Instrument zur Eindämmung künftiger Ausbrüche sehen, warnen Datenschützer vor einer Normalisierung digitaler Überwachung im Alltag. Die Grenze zwischen Gesundheitsschutz und Kontrolle könnte dabei zunehmend verschwimmen.

Der Aufbau eines neuen Zentrums für Biosicherheit fügt sich in dieses Bild ein. Es soll Risiken frühzeitig erkennen und koordinierte Reaktionen ermöglichen – doch Kritiker befürchten, dass damit eine dauerhafte Infrastruktur geschaffen wird, die den Ausnahmezustand institutionell verankert.

Die eigentliche Sprengkraft des Plans liegt jedoch in seiner Grundannahme: Wenn eine neue Pandemie als „sicher“ gilt, wird der Ausnahmezustand zur Planungsbasis. Damit verschiebt sich der politische Fokus – weg von kurzfristiger Krisenreaktion hin zu langfristiger Kontrolle.

Was als Lehre aus der Vergangenheit verkauft wird, könnte so zur Blaupause für die Zukunft werden: ein Staat, der nicht mehr nur auf Krisen reagiert, sondern sich permanent auf sie vorbereitet – mit allen Konsequenzen für Freiheit, Privatsphäre und gesellschaftliche Ordnung.