Die Internationale Energieagentur drängt auf Rationierung

Von Tyler Durden

Verfasst von Jeffrey Tucker für The Epoch Times,

Die Internationale Energieagentur in Paris hat ein neues und dringliches Dokument veröffentlicht, von dem sie sich wünscht, dass alle Länder mit Energieproblemen es umsetzen.

Viele tun dies bereits.

Die Website unterhält sogar eine Tabelle, die täglich aktualisiert wird, um die Länder zu würdigen, die ihrem Plan zur Steuerung des Energieverbrauchs folgen.

Bevor wir erklären, warum nichts davon funktionieren wird, schauen wir uns an, was sie vorschlagen.

Wie aus dem Nichts taucht der Leiter der IEA, Dr. Fatih Birol, in der renommierten Presse als weltweiter Experte auf.

Auf seiner Wikipedia-Seite steht, dass er aus der Türkei stammt, aber im Bereich der „Energiewende“ eng mit China zusammenarbeitet.

Tatsächlich ist er seit 2013 Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften.

Inspiriert von der Art und Weise, wie Regierungen während der COVID-Krise die Kommunikation und die Bevölkerung kontrollieren konnten, gibt die IEA folgende Empfehlungen:

1. Arbeiten Sie, wo möglich, von zu Hause aus. Sie haben richtig gelesen: Wir sitzen wieder zu Hause fest und konsumieren Unterhaltung über Laptops. Einige Regierungen (Indonesien, Vietnam, Pakistan, Philippinen) haben diese Politik bereits in groben Zügen umgesetzt, mit neuen Maßnahmen wie der Vier-Tage-Woche. Die IEA kommentiert: „Verringert den Ölverbrauch durch Pendeln, insbesondere dort, wo die Arbeitsplätze für Remote-Arbeit geeignet sind.“

Sie haben richtig gelesen: Wir sitzen wieder zu Hause fest und konsumieren Unterhaltung über Laptops. Einige Regierungen (Indonesien, Vietnam, Pakistan, Philippinen) haben diese Politik bereits in groben Zügen umgesetzt, mit neuen Maßnahmen wie der Vier-Tage-Woche. Die IEA kommentiert: „Verringert den Ölverbrauch durch Pendeln, insbesondere dort, wo die Arbeitsplätze für Remote-Arbeit geeignet sind.“ 2. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen um mindestens 10 km/h senken. Das bedeutet, alle Geschwindigkeitsbegrenzungen um 6–7 Meilen pro Stunde zu senken, was eigentlich nichts anderes ist als eine Methode, um Ärger zu verursachen. Die IEA sagt: „Niedrigere Geschwindigkeiten senken den Kraftstoffverbrauch von Pkw, Lieferwagen und Lkw“, aber stimmt das überhaupt? Nicht immer. Stockender Verkehr führt zu mehr Stop-and-Go-Situationen, die einen höheren Kraftstoffverbrauch verursachen.

Das bedeutet, alle Geschwindigkeitsbegrenzungen um 6–7 Meilen pro Stunde zu senken, was eigentlich nichts anderes ist als eine Methode, um Ärger zu verursachen. Die IEA sagt: „Niedrigere Geschwindigkeiten senken den Kraftstoffverbrauch von Pkw, Lieferwagen und Lkw“, aber stimmt das überhaupt? Nicht immer. Stockender Verkehr führt zu mehr Stop-and-Go-Situationen, die einen höheren Kraftstoffverbrauch verursachen. 3. Förderung des öffentlichen Nahverkehrs. Diese Aufforderung ist wahrscheinlich seit 50 Jahren der Traum von Stadtplanern. Natürlich kann das nicht jeder umsetzen, und eine solche Vorschrift wird viele dazu veranlassen, einfach zu Hause zu bleiben. In diesem Fall hat die IEA wahrscheinlich recht: „Eine Verlagerung von Privatfahrzeugen auf Busse und Bahnen kann die Ölnachfrage schnell senken.“ Aber nicht aus dem Grund, den Sie vielleicht vermuten. Es bedeutet einfach, dass mehr Menschen zu Hause bleiben.

Diese Aufforderung ist wahrscheinlich seit 50 Jahren der Traum von Stadtplanern. Natürlich kann das nicht jeder umsetzen, und eine solche Vorschrift wird viele dazu veranlassen, einfach zu Hause zu bleiben. In diesem Fall hat die IEA wahrscheinlich recht: „Eine Verlagerung von Privatfahrzeugen auf Busse und Bahnen kann die Ölnachfrage schnell senken.“ Aber nicht aus dem Grund, den Sie vielleicht vermuten. Es bedeutet einfach, dass mehr Menschen zu Hause bleiben. 4. Wechseln Sie den Zugang von Privatfahrzeugen zu Straßen in Großstädten an verschiedenen Tagen ab. Nun kommen wir zu einer Maßnahme, die in den 1970er Jahren eine ganze Generation in den Wahnsinn trieb. Damals durften Fahrzeuge mit geraden bzw. ungeraden Kennzeichen tanken, aber dies geht noch weiter. Ein abwechselnder Zugang würde einen massiven Polizeieinsatz erfordern, der beispiellos ist. Die IEA kommentiert: „Kennzeichenrotationssysteme können Staus und kraftstoffintensives Fahren reduzieren.“

Nun kommen wir zu einer Maßnahme, die in den 1970er Jahren eine ganze Generation in den Wahnsinn trieb. Damals durften Fahrzeuge mit geraden bzw. ungeraden Kennzeichen tanken, aber dies geht noch weiter. Ein abwechselnder Zugang würde einen massiven Polizeieinsatz erfordern, der beispiellos ist. Die IEA kommentiert: „Kennzeichenrotationssysteme können Staus und kraftstoffintensives Fahren reduzieren.“ 5. Carsharing ausweiten und effiziente Fahrweisen einführen. Dies lässt sich leicht auf die gleiche Weise umsetzen, wie die Polizei HOV-Spuren durchsetzt. Man darf nicht alleine fahren. Man muss andere Mitfahrer haben, wenn man auf die Straße will. Man kann sich eine Zukunft vorstellen, in der Menschen routinemäßig ein Familienmitglied oder einen Freund mitnehmen, damit dieser auf dem Beifahrersitz sitzt, um die Vorschriften einzuhalten. Die IEA kommentiert: „Eine höhere Fahrzeugauslastung und umweltbewusstes Fahren können den Kraftstoffverbrauch schnell senken.“

Dies lässt sich leicht auf die gleiche Weise umsetzen, wie die Polizei HOV-Spuren durchsetzt. Man darf nicht alleine fahren. Man muss andere Mitfahrer haben, wenn man auf die Straße will. Man kann sich eine Zukunft vorstellen, in der Menschen routinemäßig ein Familienmitglied oder einen Freund mitnehmen, damit dieser auf dem Beifahrersitz sitzt, um die Vorschriften einzuhalten. Die IEA kommentiert: „Eine höhere Fahrzeugauslastung und umweltbewusstes Fahren können den Kraftstoffverbrauch schnell senken.“ 6. Effizientes Fahren für gewerbliche Straßenfahrzeuge und Warenlieferungen . Hier kommen wir zu der alten Unterscheidung zwischen „wesentlich“ und „nicht wesentlich“. Gewerbliche Lieferungen sind erlaubt, weil wir irgendwie leben müssen, aber eine Fahrt in den Park zum Picknicken oder zum Besuch von Freunden und Familie ist es nicht.

. Hier kommen wir zu der alten Unterscheidung zwischen „wesentlich“ und „nicht wesentlich“. Gewerbliche Lieferungen sind erlaubt, weil wir irgendwie leben müssen, aber eine Fahrt in den Park zum Picknicken oder zum Besuch von Freunden und Familie ist es nicht. 7. Umleitung der LPG-Nutzung [Flüssiggas] vom Verkehr. Dies ist die Vision der Planer, Propangas für „wesentliche Bedürfnisse“ zu reservieren.

Dies ist die Vision der Planer, Propangas für „wesentliche Bedürfnisse“ zu reservieren. 8. Vermeiden Sie Flugreisen, wenn es Alternativen gibt. Sie werden sicherlich bemerken, dass dies bereits geschieht. Die Preise für meine jüngsten Flugbuchungen haben sich verdoppelt. Aufgrund der teilweisen Schließung der Behörden können die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen am Flughafen 2–3 Stunden betragen. Menschen verpassen ihre Flüge oder geben einfach auf und fahren nach Hause. Dies führt auch dazu, dass Anschlussflüge ausfallen. Veranstaltungen an diesem Wochenende, die auf Reisen angewiesen waren, sind ein Reinfall. Die IEA kommentiert: „Eine Reduzierung von Geschäftsflügen kann den Druck auf die Kerosinmärkte schnell verringern.“

Sie werden sicherlich bemerken, dass dies bereits geschieht. Die Preise für meine jüngsten Flugbuchungen haben sich verdoppelt. Aufgrund der teilweisen Schließung der Behörden können die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen am Flughafen 2–3 Stunden betragen. Menschen verpassen ihre Flüge oder geben einfach auf und fahren nach Hause. Dies führt auch dazu, dass Anschlussflüge ausfallen. Veranstaltungen an diesem Wochenende, die auf Reisen angewiesen waren, sind ein Reinfall. Die IEA kommentiert: „Eine Reduzierung von Geschäftsflügen kann den Druck auf die Kerosinmärkte schnell verringern.“ 9. Wechseln Sie, wo möglich, zu anderen modernen Kochlösungen. Zuvor wurde dazu aufgerufen, Propangas zum Kochen zu sparen, doch hier wird dies ebenfalls nicht empfohlen. Wir sollen auf Elektrogeräte umsteigen. Die IEA kommentiert: „Die Förderung des elektrischen Kochens und anderer moderner Optionen kann die Abhängigkeit von Flüssiggas verringern.“

Zuvor wurde dazu aufgerufen, Propangas zum Kochen zu sparen, doch hier wird dies ebenfalls nicht empfohlen. Wir sollen auf Elektrogeräte umsteigen. Die IEA kommentiert: „Die Förderung des elektrischen Kochens und anderer moderner Optionen kann die Abhängigkeit von Flüssiggas verringern.“ 10. Nutzen Sie die Flexibilität bei petrochemischen Rohstoffen und setzen Sie kurzfristige Effizienz- und Wartungsmaßnahmen um. Dieser Rat richtet sich an Energieanlagen, von einer Quelle auf eine andere umzuschalten, um Öl zu sparen. Dieser Vorschlag greift tief in die industrielle Planung ein und würde eine strenge Durchsetzung erfordern.

Dieser Plan weist Merkmale auf, die sicherlich Erinnerungen an das wecken, was wir vor wenigen Jahren zur Eindämmung von Infektionskrankheiten durchgemacht haben. Es ist unheimlich, wie sehr sich diese Methoden mit den jetzigen überschneiden. Sie alle erfordern, zu Hause zu bleiben, sich einzuschränken, den Konsum zu reduzieren, Anordnungen zu befolgen und Angst sowohl vor Versorgungsengpässen als auch vor den Durchsetzungsmaßnahmen zu haben.

Sicherlich könnte man sagen, dass die Internationale Energieagentur keine tatsächliche Macht besitzt. Sie wurde 1974 gegründet, um den globalen Energieverbrauch zu überwachen. In jüngerer Zeit war sie eine der führenden Befürworterinnen von Netto-Null-Energie-Maßnahmen im Zusammenhang mit dem, was im Volksmund als „Great Reset“ bekannt ist. Sie ist keine private Organisation im eigentlichen Sinne, sondern ein nichtstaatlicher Zweig der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, was bedeutet, dass sie quasi-offiziell ist, aber keine Befugnis hat, ihre Anordnungen durchzusetzen.

In dieser Hinsicht weist die IEA gewisse Ähnlichkeiten mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf, die im Rahmen der Vereinten Nationen angesiedelt ist. Auch die WHO verfügt über keine Durchsetzungsbefugnisse, doch ihre Pandemiedeklaration und ihre Empfehlung an die Welt, dass jeder die Methoden der KPCh übernehmen solle, hatten großen Einfluss. Sie verfügt über das, was man als „Soft Power“ bezeichnet – keine Zwangsmaßnahmen, sondern Autorität und etwas, das jede Regierung als Deckmantel für Fehlverhalten nutzen kann.

Die meisten Menschen haben heute noch nie von der IEA gehört, aber das galt vor sechs Jahren auch für die WHO, bis sie zu einer kontrollierenden Kraft in unserem Leben wurde. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war die Internetzensur so intensiv, dass YouTube ankündigte, keine Videos zuzulassen, die den Empfehlungen der WHO widersprachen. Das ist wirklich passiert. Das Gleiche könnte auch hier passieren.

Keine dieser Maßnahmen wird den Preis für Öl, Gas oder sonst etwas senken. Was Sie nicht verbrauchen, wird jemand anderes verbrauchen. Das ist der springende Punkt bei der Rationierung: sicherzustellen, dass Ressourcen zu den als wesentlich erachteten Verwendungszwecken fließen und von den als unwesentlich erachteten ferngehalten werden.

Eine kurze Anmerkung zum Flugverkehr: Mir fällt schon seit Jahren auf, dass er immer mühsamer, teurer und invasiver geworden ist. Es ist mittlerweile so weit, dass ich lieber eine sechsstündige Zugfahrt in Kauf nehme als einen 90-minütigen Flug. Das gilt besonders jetzt, da man 3–4 Stunden vor dem geplanten Abflug am Flughafen sein muss, um überhaupt Hoffnung auf einen Sitzplatz zu haben. Irgendwann wird es einfach zu viel, und die Leute entscheiden, dass es sich nicht lohnt. Damit ist das Ziel erreicht, den kommerziellen Flugverkehr im Wesentlichen zum Erliegen zu bringen.

Gewiss könnte all dies innerhalb weniger Wochen vorbei sein. Wenn im Nahen Osten Frieden einkehrt, die Straße von Hormus geöffnet wird und die Raffineriekapazitäten steigen, wird der Preis fallen. Auch die Verkehrssicherheitsbehörde könnte ihre Arbeit wieder aufnehmen und die Warteschlangen würden abnehmen. Die Normalität würde zurückkehren. Die Preise würden stark sinken und alle würden sich entspannen.

Wie wahrscheinlich ist das? Meine Intuition sagt mir, dass es unwahrscheinlich ist. Wir scheinen auf eine weitere Lockdown-Situation zuzusteuern, unter anderen Vorwänden und mit einem anderen Ziel. Ich hoffe, ich irre mich.

Unabhängig davon wird keine der heute vorangetriebenen Maßnahmen das Problem lindern. Das einzige Ergebnis wird sein, dass das Kontrollgeflecht über Ihr Leben weiter zunimmt.