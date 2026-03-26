Andrew Korybko

Russlands Bedrohungswahrnehmung gegenüber den USA wächst infolge festgefahrener Friedensgespräche, zunehmenden Drucks, noch weitergehende Zugeständnisse zu machen als jene, die bereits während des Anchorage-Gipfels vereinbart wurden, sowie der globalen systemischen Folgen des Dritten Golfkriegs, den die USA initiiert haben.

Im vergangenen Monat „erkannte Lawrow nüchtern die Herausforderungen an, die von Trump 2.0 ausgehen“, und nun warnt er in einem aktuellen Interview vor dessen Plänen zur globalen Dominanz. In seinen Worten: „[Die USA] sind bereit, ihr Wohlergehen mit allen Mitteln zu verteidigen – Staatsstreiche, Entführungen oder sogar die Tötung von Führern von Ländern, die über natürliche Ressourcen verfügen, die für die Vereinigten Staaten von Interesse sind. Unsere US-Kollegen machen kein Geheimnis daraus, dass es ihnen in Venezuela und im Iran um Öl geht.“

Er stellte fest: „Sie handeln im Einklang mit ihrer Doktrin der Dominanz auf den globalen Energiemärkten“, was auf das anspielt, was zu Beginn des Dritten Golfkriegs darüber geschrieben wurde, dass eines seiner Ziele darin besteht, Chinas Import iranischen Öls (13,4 % des letztjährigen Gesamtvolumens auf dem Seeweg) zu stören oder ihn indirekt zu kontrollieren. Parallel dazu wird Russland aus dem europäischen Energiemarkt gedrängt – zunächst in Deutschland durch die Zerstörung von Nord Stream und nun in Ungarn, der Slowakei und sogar in Serbien –, um den Kontinent in einen von den USA abhängigen Markt zu verwandeln.

Dementsprechend „werden wir aus allen globalen Energiemärkten verdrängt. Am Ende wird uns nur noch unser eigenes Territorium bleiben. Dann werden die Amerikaner zu uns kommen und sagen, sie wollten Partner sein. Wenn wir jedoch bereit sind, auf unserem Territorium für beide Seiten vorteilhafte Projekte umzusetzen und den Amerikanern das zu liefern, was sie interessiert, während wir unsere eigenen Interessen berücksichtigen, dann müssen auch sie unsere Interessen berücksichtigen.“ Dies ist eine Anspielung auf die laufenden Gespräche über eine rohstoffzentrierte strategische Partnerschaft.

Lawrow ist jedoch skeptisch, dass derzeit ein Abkommen mit den USA möglich ist, nachdem er seinem Gesprächspartner mitteilte: „Unsere US-Kollegen sagen uns: Lasst uns die Situation in der Ukraine regeln – wir waren bereits während des Gipfels in Alaska dazu bereit, aber jetzt sind sie sich nicht mehr so sicher – und schlagen vor, dass wir weitere Zugeständnisse machen, woraufhin sich enorme wirtschaftliche Chancen für uns eröffnen würden.“ Dies deutet darauf hin, dass Trump 2.0 seit dem Anchorage-Gipfel ermutigt wurde, den Druck auf Russland zu erhöhen.

Eine Woche vor seinem Treffen mit Putin in Alaska empfing er die armenischen und aserbaidschanischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus, wo sie ein Friedensabkommen unterzeichneten und gemeinsam die „Trump Route for International Peace and Prosperity“ (TRIPP) ankündigten. Dieses Megaprojekt wird den westlichen – einschließlich NATO – Einfluss über Russlands gesamte südliche Peripherie im Südkaukasus, im Kaspischen Meer und in Zentralasien ausweiten. Daher ist es möglich, dass Trump nun TRIPP als Druckmittel einsetzen will, um weitere Zugeständnisse von Russland zu erzwingen.

Russland befindet sich gegenüber den USA jedoch in einer stärkeren Position als vor dem Dritten Golfkrieg, da es sich darauf vorbereitet, eine der wenigen Oasen von Sicherheit und Stabilität in Afro-Eurasien zu sein, falls die globale Energiekrise dort eine Polykrise aus Hunger, Arbeitslosigkeit und Unruhen auslöst. Sollte es den USA nicht gelingen, die Ukraine dazu zu bringen, Russland das zu geben, was es will, könnte Russland die Energieexporte in die EU noch vor der Frist 2027 einstellen – etwas, das die USA nicht vollständig ersetzen können. Dies würde einem der größten Handelspartner der USA einen tödlichen Schlag versetzen.

Unabhängig davon, was aus den russisch-amerikanischen Gesprächen hervorgeht und ungeachtet des Ausgangs des Ukraine-Konflikts, schätzt Lawrow ein, dass Trump 2.0 „uns in eine Welt zurückführt, in der nichts existierte – kein Völkerrecht, kein Versailler System, kein Jalta-System – nichts. Eine Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt.“ In einer solchen Welt „werden die Schwachen geschlagen. Das fasst alles zusammen. Wir müssen stark sein. Und Russland ist ein sehr starkes Land.“ Es wird daher erwartet, dass Russland in der von Trump 2.0 angestrebten Weltordnung deutlich besser abschneiden wird als die meisten anderen.