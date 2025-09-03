Iran und der 3. Weltkrieg

von Nick Giambruno

Im Osten endete das Römische Reich im Allgemeinen dort, wo das Persische Reich begann.

Im Gegensatz zu vielen anderen Nationalstaaten im Nahen Osten ist der Iran – bis 1935 als Persien bekannt – kein künstliches Konstrukt. Nach Ethnie, Religion und sozialer Geschichte ist er eine gewachsene Nation.

Europäische Bürokraten haben den Iran nicht am Reißbrett erschaffen, indem sie Zickzacklinien auf eine Landkarte zeichneten. Die Karte spiegelt vielmehr die geografische Realität wider: ein Land mit natürlichen, festungsartigen Berggrenzen.

Der Iran ist heute der wichtigste Verbündete Russlands und Chinas im Nahen Osten und stellt sich gegen den Einfluss der USA und ihrer Partner.

Den USA, Israel und deren Verbündeten ist es bislang nicht gelungen, das Verhalten der iranischen Regierung zu ändern. Sie haben so gut wie alles versucht – außer einer groß angelegten Invasion und dem Einsatz von Atomwaffen.

Kurzum: Den USA und ihren Verbündeten bleiben nur noch wenige Möglichkeiten, gegen den Iran vorzugehen.

Optionen und Grenzen der USA

Wenn die USA in einer multipolaren Welt ihren Einfluss im strategisch bedeutenden Nahen Osten sichern wollen – und damit zugleich die Macht Russlands und Chinas einschränken –, müssten sie die iranische Regierung stürzen.

Das jedoch würde eine umfassende Bodeninvasion erfordern. Mit Luftangriffen allein lässt sich die Regierung in Teheran nicht beseitigen. Man konnte ja nicht einmal die viel kleineren und ärmeren Houthi-Rebellen im Jemen ausschalten.

Zur Erinnerung: Saddam Hussein warf im Iran-Irak-Krieg (1980–1988) über eine halbe Million Soldaten gegen den Iran, unterstützt von den USA und der Sowjetunion, und setzte chemische Waffen in einem Ausmaß ein, wie man es seit dem Ersten Weltkrieg nicht gesehen hatte. Trotzdem konnte er den Iran kaum schwächen und musste sich schließlich wieder auf die irakischen Grenzen zurückziehen.

Die Realität ist: Wollten die USA ernsthaft in den Iran einmarschieren, bräuchten sie wahrscheinlich eine totale Mobilisierung – bis hin zur Wiedereinführung der Wehrpflicht. Selbst dann wäre ein Sieg keineswegs garantiert.

Drohkulisse Atomwaffen

Wenn der Iran glaubte, dass die USA tatsächlich einmarschieren würden, könnte er innerhalb weniger Wochen Atomwaffen zur Abschreckung entwickeln. Zudem würde Teheran nicht tatenlos abwarten, sondern mit ballistischen Hyperschallraketen mögliche Aufmarschgebiete für eine Bodeninvasion angreifen.

Angesichts dieser ungünstigen Aussichten könnten die USA oder Israel beschließen, präventiv Atomwaffen gegen den Iran einzusetzen.

Dem Iran ist klar, dass dieses Szenario im Raum steht. Daher existieren Notfallpläne, um das Überleben der Regierung zu sichern. Dazu gehört vermutlich auch die schnelle Entwicklung eines eigenen Atomwaffenarsenals, um Vergeltung üben zu können.

Es ist außerdem zweifelhaft, dass Russland und China bei einem nuklearen Angriff auf den Iran einfach zuschauen würden. Moskau könnte etwa beschließen, Atomwaffen oder sogar Soldaten zur Abschreckung im Iran zu stationieren.

Folgen eines nuklearen Angriffs

Angenommen, die USA und Israel würden Atomwaffen einsetzen: Das weltweite Tabu wäre gebrochen, und andere Staaten hätten praktisch grünes Licht für den Einsatz.

Könnte Russland dann die Ukraine oder Teile Europas atomar angreifen?

Könnte China Taiwan mit Atomwaffen bedrohen oder angreifen?

Würden Indien und Pakistan ihre Atomarsenale einsetzen?

Die Konsequenzen eines nuklearen Angriffs der USA oder Israels auf den Iran wären katastrophal. Auch wenn dieses Szenario unwahrscheinlich bleibt, ist es eine reale Möglichkeit.

Letztendliches Machtspiel

Am Ende wird es zwei mögliche Entwicklungen geben:

Entweder gelingt es den USA, Israel und ihren Verbündeten, die iranische Regierung zu stürzen.

Oder das iranische Herrschaftssystem überlebt und entwickelt sich zur dominierenden Macht im Nahen Osten.

Ich glaube, dass das Ergebnis im Iran den Ausgang des 3. Weltkriegs beeinflussen und das Kräfteverhältnis in der entstehenden multipolaren Weltordnung bestimmen wird. Deshalb lassen sich die USA möglicherweise nicht davon abhalten, Maßnahmen zu ergreifen, die das Risiko bergen, die Straße von Hormuz zu sperren – oder andere drastische Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewinnen.