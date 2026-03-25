Iran und Israel feuerten Warnschüsse auf Atomkraftwerke

Trump hat das Ultimatum zur Vernichtung von Irans ziviler Infrastruktur am vergangenen Montag um drei Tage bis Mittwoch verlängert. Iran lässt sich nicht einschüchtern und droht mit gleicher Münze auf die Golfstaaten und Israel zurückzuschlagen. Trumps „Fake News“ von Irans angeblichem Einknicken entspringt seinem Wunschdenken.

on Rainer Rupp

Die Eskalation im Nahen Osten hat mit den gegenseitigen Warn-Angriffen auf Atomkraftwerke eine neue, gefährliche Stufe erreicht. Während der Hauptphase ihres brutalen, unprovozierten und völkerrechtwidrigen Angriffskriegs konnten die USA und Israel dem Iran trotz eines gigantischen Waffeneinsatzes keine entscheidende militärische Niederlage beibringen. Inzwischen haben sie ihre Reserven an Luftabwehrraketen weitgehend verschossen, vor allem, weil sich ihre zuvor über alles bewunderten teuren Abwehrsysteme gegen die neuartigen