Wohin wird uns der Krieg führen?

Paul Craig Roberts

Ich bin enttäuscht, dass Trump die MAGA-Bewegung zerstört hat, indem er sie in die MIGA-Bewegung verwandelt und Amerika in einen weiteren Krieg im Nahen Osten im Dienste der zionistischen Agenda eines Großisraels geführt hat.

Unter dem Deckmantel eines „Krieges gegen den Terror“ haben die Vereinigten Staaten das erste Viertel des 21. Jahrhunderts damit verbracht, mit amerikanischem Blut und amerikanischem Geld Länder zu zerstören, die Hindernisse für Großisrael darstellten – ein Gebiet, das den muslimischen Nahen Osten vom Nil bis nach Pakistan umfasst. Irak, Libyen und Syrien sind keine funktionierenden arabischen Staaten mehr.

Trump und Netanyahu glaubten, dass Iran ebenso leicht fallen würde wie die anderen, doch das hat sich als nicht der Fall erwiesen. Tatsächlich scheint es, dass Iran gewinnt. Iran gewinnt, weil Iran besser vorbereitet war. In der Erwartung eines schnellen und einfachen Sieges zogen Trump und Netanyahu in den Krieg, ohne über genügend Raketen zu verfügen, um den Kampf fortzusetzen. Eine Folge ist die Zerstörung amerikanischer Radaranlagen und Militärbasen im Persischen Golf. Eine weitere ist die Unfähigkeit Israels, ankommende iranische Raketen abzufangen – eine Unfähigkeit, die sich verstärken wird, wenn Iran seine älteren Raketenbestände aufbraucht und beginnt, seine modernen hyperschallfähigen ballistischen Raketen einzusetzen. Es ist möglich, dass Israel am Ende wie Gaza aussehen könnte.

Laut Nachrichtenberichten hat einer der ölreichen Stadtstaaten am Persischen Golf, der US-Militärbasen beherbergt, die Vereinigten Staaten aufgefordert zu gehen, da die US-Präsenz keinen Schutz mehr bietet. Möglicherweise werden andere Gastgeber amerikanischer Basen dieselbe Forderung stellen, was zur Folge hätte, dass Trumps Krieg für Israel zur Entfernung der Präsenz Washingtons im Nahen Osten und zu einer Niederlage von Washingtons langfristiger Agenda zur Kontrolle der Ölflüsse aus dem Persischen Golf führen würde.

Trump und Netanyahu scheinen sich in eine schwierige Lage gebracht zu haben. Beide stehen in diesem Jahr vor Wahlen – Wahlen, die kaum gut verlaufen dürften, wenn Trump und Netanyahu ihren Krieg verlieren. Die US-Marine musste sich außerhalb der Reichweite iranischer schiffsversenkender Raketen zurückziehen, und Trump musste andere Länder – China, Japan, Südkorea, Frankreich, Großbritannien – auffordern, Kriegsschiffe zu entsenden, um den USA dabei zu helfen, die Kontrolle über die Straße von Hormus vom Iran zu übernehmen. Diese Anfrage ist eine klare Erklärung des Präsidenten der Vereinigten Staaten über begrenzte militärische Fähigkeiten Amerikas. Trump hat keine Zusagen erhalten. Trumps Berater sprechen davon, Truppen auf der Insel Kharg zu landen – sicherlich eine Selbstmordmission.

Mit anderen Worten: Trump weiß nicht, was er tun soll.

Netanyahu weiß, was zu tun ist – Iran mit Atomwaffen angreifen, um Israel zu retten.

Im Bewusstsein dieser Möglichkeit könnte Iran von einem Sieg absehen und stattdessen eine Einigung anstreben, in der Washington und Israel zustimmen, die Beziehungen zur iranischen Nation zu normalisieren. Eine solche Einigung würde nicht von Dauer sein, da sie mit der zionistischen Agenda eines Großisraels unvereinbar ist. Daher müsste Iran in der Zeit, in der eine solche Einigung bestehen könnte, Atomwaffen entwickeln und stationieren, da es sonst von israelischen Atomwaffen getroffen würde.

Das Ergebnis von Trumps und Israels Krieg könnte daher leicht die Verbreitung von Atomwaffen und eine Verringerung der israelischen und amerikanischen Macht im Nahen Osten sein. Dies könnte eine gute Entwicklung sein, da sowohl Israelis als auch Amerikaner erkennen würden, dass die Agenda eines Großisraels Konsequenzen hat, die zu schwerwiegend sind, um sie zu rechtfertigen.

Wenn die iranische Regierung standhaft bleibt und aus der Erfahrung lernt, könnte es in Trumps und Israels Krieg sogar einen Silberstreif am Horizont geben. Die zionistische Agenda würde als zu kostspielig entlarvt und müsste sowohl von Israel als auch von Washington aufgegeben werden.

Die schwachen Regierungen in Moskau und Peking würden erkennen, dass es doch möglich ist, sich dem von Israel dominierten Washington entgegenzustellen, und könnten vielleicht selbst beginnen, sich gegen Washington zu behaupten, anstatt ihre Verbündeten zu verraten. Wenn dies geschieht, würde dies die multipolare Welt hervorbringen, von der der russische Präsident Putin so oft spricht, deren Möglichkeit er jedoch durch sein unterwürfiges Verhalten zunichtemacht. Vielleicht würde Xi erkennen, dass es besser ist, ein entschlossenes Militär zu haben, wie das, das er gerade gesäubert hat, als ein gemäßigtes, das – wie bei Putin – immer schwerwiegendere Provokationen fördert, indem es sich weigert, sie als Kriegshandlungen anzuerkennen.

Die Zukunft der Welt hängt davon ab, ob die Führer in die Realität zurückkehren oder weiterhin in einer bequemeren Unwirklichkeit verharren, in der sie derzeit agieren.