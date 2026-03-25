Michael Hudson: Dieses Mal wird der US-Angriff auf den Iran real sein – und endgültig

Michael Hudson

Zunächst einmal ist die Straße von Hormus offen geblieben. Der Iran lässt Schiffe aus Indien, Japan und anderen Ländern passieren. Es besteht also keine Notwendigkeit, sie „zu befreien“. Darum geht es bei dem bevorstehenden US-Angriff nicht. Und es geht ganz sicher auch nicht darum, dass der Iran eine atomare „Massenvernichtungswaffe“ anstrebt. Das war immer nur die vorgeschobene Begründung, um von dem langfristigen US-Plan abzulenken, der die Außenpolitik der Vereinigten Staaten seit über einem Jahrhundert bestimmt.

Das Ziel ist, den Iran und den dahinterstehenden Ölhandel zu kontrollieren – wer dieses Öl kaufen darf und wem der Zugang zu Öl und Gas verwehrt wird – und noch wichtiger: die Exporterlöse aus diesem Ölhandel.

Dies ist die „endgültige“ Eroberung im US-Spiel zur Kontrolle und Instrumentalisierung des weltweiten Ölhandels: das iranische Öl zu übernehmen und es entweder einem Klientelregime zu übergeben (Trump hat gesagt, er wolle den neuen Herrscher persönlich auswählen) oder US-Unternehmen – und anschließend das Chaos in den arabischen OPEC-Staaten zu nutzen, um auch dort dieselbe Kontrolle durchzusetzen.

Ich glaube, dass es an diesem Freitag keine Wiederholung des Droh-und-Rückzugs-Spiels geben wird, das die Finanzmärkte erschüttert hat, gefolgt von beschwichtigenden Friedensbekundungen, die zeitweise zu einer Erholung von über 1.000 Punkten im Dow Jones Industrial Average am Montag geführt haben. Es sieht nach einer echten Invasion aus – nicht von Hormus, was selbstmörderisch wäre, sondern ein Bodenangriff auf den Iran kombiniert mit Luftangriffen auf seine Energieinfrastruktur.

Der Iran wird darauf reagieren, indem er die Volkswirtschaften und die Energieinfrastruktur der arabischen OPEC-Staaten angreift, die die US-Invasion unterstützt und dem US-Militär die Nutzung ihrer Basen in ihren Scheichtümern erlaubt haben.

DER US-ANGRIFF WURDE SCHON LANGE VOR 2003 GEPLANT, als Wesley Clark ihn erklärte. Trump machte deutlich, dass diese „Endlösung“ unmittelbar bevorsteht, als der omanische Vermittler am 28. Februar erklärte, der Iran habe – erstaunlicherweise – der US-Forderung zugestimmt, seinen Bestand an angereichertem Uran zu übergeben.

Diese Friedensdrohung verursachte eine Krise für das US-Militär. Das Ziel hatte nie etwas mit der Urananreicherung des Iran zu tun. Das war immer nur eine vorgeschobene Begründung. Selbst die Forderung, der Iran solle seine Raketen abbauen, war nur eine vorgeschobene Begründung.

Es gibt nichts, was der Iran tun könnte, um die US-Planer zufriedenzustellen, außer einem Regimewechsel, der von den Vereinigten Staaten gebilligt wird – die Installation einer iranischen Figur vom Typ „Jelzin“, die US-Ölkonzernen erlaubt, zurückzukehren und die Kontrolle über die iranischen Ölressourcen wiederzuerlangen.

Das Ziel der USA ist es, die Welt vollständig abhängig von Öl unter ihrer direkten Kontrolle zu machen – nicht nur von den Ölquellen selbst, sondern auch von den Regierungen der ölproduzierenden Staaten.

Das Ziel ist, US-Strategen die Möglichkeit zu geben, die Stromversorgung, Elektrizität, Gas, Dünger, Beleuchtung und Heizung von Ländern ein- oder auszuschalten, die sich der US-Politik widersetzen, indem sie die Kontrolle über einen Engpass beim Zugang zu Energie übernehmen.

Und über das Öl selbst hinaus müssen die Exporterlöse aus der Ölproduktion in Form von Staats- und Unternehmensanleihen oder Aktien an die Vereinigten Staaten verliehen werden – jedoch nicht als direkte Beteiligung an anderen Unternehmen. Dies waren die Bedingungen der OPEC-Vereinbarung von 1974 mit US-Vertretern.

US-Planer erkennen, dass dies eine weltweite Depression auslösen wird, da der Iran gegen US-Basen in den arabischen Scheichtümern zurückschlagen und möglicherweise deren Herrscherfamilien beseitigen wird. Welche Zerstörung dies auch immer für die OPEC bedeutet, sie ist ein Katalysator für die Machtergreifung der USA, denn diese werden eingreifen und sich auch diese Ölressourcen aneignen. Die USA werden dann alle wichtigen Öl-Exportressourcen der Welt außerhalb Russlands kontrollieren.

Sie können dann behaupten, die Weltwirtschaft vor der Zerstörung durch den Iran gerettet zu haben – während sie ihre Kontrolle über Öl als wirtschaftliche Waffe einsetzen, um Druck auf Länder auszuüben, die sich der US-Außenpolitik widersetzen, insbesondere deren Forderungen nach wirtschaftlichen, handels- und währungspolitischen Sanktionen gegen Russland und China.

Europäische und asiatische Länder sagen: „Das ist nicht unser Krieg.“ Aber es IST ihr Krieg. Die USA beabsichtigen, alle Ölanlagen weltweit zu isolieren, die sie nicht kontrollieren können.

Der Rest der Welt scheint eine kognitive Dissonanz gegenüber dem enormen Ausmaß – und der offenen Bösartigkeit – dieses langfristigen US-Plans zu haben, Öl als Hebel zur Kontrolle der gesamten Weltwirtschaft über deren Abhängigkeit von Öl und Gas (und Helium) einzusetzen. Andere Länder können sich eine solche Kühnheit nicht vorstellen.

Es ist wie in den späten 1930er-Jahren, als sich die Welt Hitlers Plan nicht vorstellen konnte. Indem sie nicht handeln, um ihn zu stoppen, setzen sie sich selbst finanziellem Chaos aus, da der weltweite Ölhandel zumindest für den Rest dieses Jahres gestört wird.

Ich bin weiterhin erstaunt, dass die Interessengruppen, bei denen es um Hunderte Milliarden eigener Dollar geht, nicht eingreifen, um Trump zu stoppen. Selbst während des Vietnamkriegs gab es an der Wall Street viele Führungspersönlichkeiten (wie George Champion von der Chase Manhattan Bank), die sagten, der Vietnamkrieg sei schlecht – weil er „finanziell unverantwortlich“ sei. Das hört man heute von Jamie Dimon und anderen nicht.

Und ich habe Mitte der 1970er-Jahre Generäle getroffen, die sich gegen den Krieg aussprachen. So etwas würde man heute nicht sehen. Es herrscht eine Art Betäubung von der Wall Street bis zum Militär – und ebenso in allen anderen Ländern, als ob der US-Iran-Krieg nicht ihre eigenen Volkswirtschaften und Gesellschaften erfassen würde.

Es ist alles so klar, wie sich das entwickeln wird – aber für die meisten Regierungen ist das Offensichtliche so furchtbar, dass es undenkbar geworden ist.