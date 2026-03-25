Neuer WHO-Vorstoß: Digitale Gesundheits-Wallets und Big Tech liefert die Infrastruktur

WHO, Big Tech und Staatsfonds – Wie eine globale Gesundheits-Infrastruktur entsteht

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) treibt gemeinsam mit Partnern den Aufbau sogenannter „Digital Health Wallets“ voran – digitale Systeme, in denen Gesundheitsdaten wie Impfstatus, Testergebnisse oder medizinische Nachweise gespeichert und weltweit abrufbar gemacht werden sollen. Offiziell geht es um Effizienz, Pandemievorsorge und internationale Zusammenarbeit. Doch hinter dieser Initiative formiert sich ein Netzwerk aus Technologie, Kapital und politischem Einfluss, das weit über den Gesundheitssektor hinausreicht.

Eine Infrastruktur – gebaut von Tech-Giganten

Die technische Grundlage dieser Systeme entsteht nicht bei der WHO selbst, sondern bei globalen Technologiekonzernen. Unternehmen wie Microsoft, Google, Apple und Amazon liefern die Cloud-Infrastruktur, die Datenverarbeitung und die Endgeräte, auf denen solche Wallets laufen.

Gleichzeitig arbeiten spezialisierte Firmen wie Palantir Technologies oder Oracle an der Verknüpfung von Gesundheitsdaten mit staatlichen Systemen, während Initiativen wie ID2020 Alliance digitale Identitäten global standardisieren wollen.

Das Kapital dahinter

Finanziert und strategisch begleitet wird diese Entwicklung von mächtigen Akteuren. Stiftungen wie die Bill & Melinda Gates Foundation und der Wellcome Trust investieren seit Jahren in globale Gesundheits- und Datenprojekte. Organisationen wie Gavi, the Vaccine Alliance treiben Impfprogramme voran, die eng mit digitalen Nachweissystemen verbunden sind.

Hinzu kommen Finanzakteure wie Temasek Holdings oder BlackRock, die über Beteiligungen im Tech- und Gesundheitssektor direkt von der Ausbreitung solcher Systeme profitieren können.

Koordiniert wird vieles auf Plattformen wie dem World Economic Forum, wo Public-Private-Partnerschaften entstehen, die globale Standards definieren.

Von der Pandemie zur dauerhaften Struktur

Was als temporäre Lösung während COVID begann, wird nun systematisch ausgebaut. Digitale Zertifikate werden zu permanenten Wallet-Systemen weiterentwickelt, die weltweit interoperabel sein sollen.

Damit verschiebt sich die Funktion:

Von einem Kriseninstrument hin zu einer dauerhaften Infrastruktur.

Gesundheit als Zugangsschlüssel

Mit digitalen Gesundheits-Wallets entsteht erstmals die Möglichkeit, Gesundheitsstatus direkt mit gesellschaftlicher Teilhabe zu verknüpfen. Reisen, Arbeit oder Zugang zu Dienstleistungen könnten künftig an digitale Nachweise gebunden sein.

Die eigentliche Macht liegt dabei nicht in der App selbst, sondern in der Verknüpfung mit anderen Systemen – digitalen Identitäten, staatlichen Plattformen und möglicherweise auch finanziellen Infrastrukturen.

Daten als strategischer Rohstoff

Diese Systeme erzeugen enorme Mengen sensibler Daten. Für Unternehmen bedeutet das:

neue Geschäftsmodelle

verbesserte KI-Trainingsdaten

langfristige Marktpositionen

Für Staaten bedeutet es:

bessere Steuerbarkeit

mehr Transparenz über Bevölkerung und Bewegungen

Wer diese Daten strukturiert und kontrolliert, kontrolliert einen der wertvollsten Rohstoffe der Zukunft.

Fazit: Mehr als nur Gesundheit

Die Initiative rund um digitale Gesundheits-Wallets ist weit mehr als ein technisches Upgrade im Gesundheitswesen. Sie ist Teil eines globalen Umbaus von Infrastruktur, bei dem Technologie, Kapital und politische Macht ineinandergreifen.

Am Ende steht eine zentrale Frage:

Wenn Zugang zu Gesellschaft, Mobilität und Dienstleistungen an digitale Systeme gebunden wird – wer kontrolliert diese Systeme?

Quellen:

WHO and partners launch new initiative to expand use of digital health wallets

Global Initiative on Digital Health

S$3 million boost for market-ready digital health solutions from CHISEL Healthcare InnoMatch 2025: Five start-ups to pilot with Singapore’s public healthcare clusters

WTTC calls for renewed effort on digital health passes through WHO network

Digital health