Warum hat USrael den Iran angegriffen?

Von James Corbett

Der Spanisch-Amerikanische Krieg hatte „Remember the Maine!“

Der Erste Weltkrieg hatte Babys auf Bajonetten.

Der Zweite Weltkrieg hatte Pearl Harbor.

Vietnam hatte den Golf von Tonkin.

Der erste Golfkrieg hatte Babys, die aus Inkubatoren geworfen wurden.

Der zweite Golfkrieg hatte Massenvernichtungswaffen.

Libyen hatte einen „spontanen Volksaufstand“ gegen Gaddafis von Viagra angetriebene Vergewaltigungstrupps.

Syrien hatte den Verrückten Assad, der sein eigenes Volk vergaste.

Jeder einzelne dieser Casus Belli war natürlich eine Täuschung – eine False-Flag-Aktion, ein provozierter Vorfall oder ein völlig fiktives Nicht-Ereignis, das darauf abzielte, die Blutgier und den Rachehunger der Massen anzustacheln. Aber beachten Sie, dass in jedem einzelnen dieser Fälle die Strippenzieher des amerikanischen Imperiums zumindest versuchen mussten, die Öffentlichkeit zu täuschen, um ihre Unterstützung für einen Krieg in einem weit entfernten Land zu gewinnen.

Welche Rechtfertigung wurde uns also für den Iran-Krieg gegeben? Warum haben die USA und Israel jetzt den Abzug für diesen Krieg betätigt?

Wie üblich gibt es drei Antworten: den Brei, den man den Massen vorsetzt; den Brei, den man den Mittelständlern vorsetzt, die sich für besser als die Massen halten; und die Wahrheit.

Lassen Sie uns heute die Lügen durchforsten und den Kern der Wahrheit am Grund des rauchenden Kraterlochs finden, das der Iran-Krieg hinterlassen hat.

WARUM HAT AMERIKA ANGEGRIFFEN?

Lassen Sie mich das mal klarstellen: Wir sollen etwa glauben, dass Donald Trump solche Angst vor der „unmittelbaren Bedrohung“ durch einen Angriff des Iran hatte (dessen Atomprogramm er letztes Jahr VOLLSTÄNDIG ZERSTÖRT hat), dass er plötzlich mitten in Friedensverhandlungen mit den Bombardements beginnen musste – Verhandlungen, von denen selbst Insider zugeben, dass der Iran sie in gutem Glauben geführt hat?

Und er GEWINNT diesen Krieg so gründlich, dass er seine NATO-Verbündeten um Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus anflehen muss und dann genau diese Verbündeten als überflüssig beschimpft, wenn sie sich weigern?

Und dieselben Statisten mit Raumtemperatur-IQ, die darauf bestanden, dass Trump der „Friedenspräsident“ sein würde, und die blökten, er sei „besser als Kamala“, erzählen uns jetzt, dass das alles Teil eines 16D-Backgammon-Manövers ist, um den Deep State zu untergraben oder Netanjahu mit einem Judo-Wurf zu besiegen oder das iranische Volk zu befreien oder was auch immer sich die QAnon-Verrückten und Trump-Wähler dieser Tage sonst noch einreden?

…Aber Moment mal. Wenn es bei all dem wirklich darum ginge, die bösen Ayatollah-Buhmänner zu vernichten und einen freien und demokratischen Iran zu sichern, warum profitiert dann die iranische Regierung nun finanziell von diesen Angriffen?

Und warum waren es die westlichen Versicherungsgesellschaften – und nicht die Iraner –, die die Straße von Hormus gesperrt haben?

Und wie ist die Straße überhaupt gesperrt?

Hmmm. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass man uns in Bezug auf diesen „Krieg“ belügt. Was meinen Sie?

Ja, man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass es bei diesem Krieg definitiv nicht um das iranische Atomprogramm oder darum geht, eine vermeintliche iranische Bedrohung abzuwehren.

Tatsächlich müssen wir uns nicht einmal weit aus dem Fenster lehnen, um zu diesem Schluss zu kommen. Wir können uns auf den britischen Nationalen Sicherheitsberater Jonathan Powell verlassen, der im Februar bei den US-Iran-Gesprächen in Genf dabei war und berichtet, er sei „überrascht gewesen von dem, was die Iraner auf den Tisch legten“ und davon, wie nah sie einem Friedensabkommen waren.

Dann ist da noch die US-Direktorin für Nationale Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, die bei einer Anhörung des Senatsausschusses für Nachrichtendienste aussagte, dass „das iranische Atomprogramm zur Urananreicherung“ infolge des Angriffs im letzten Jahr „zerstört“ worden sei und dass der Iran „keine Anstrengungen unternommen habe, seine Anreicherungskapazitäten wieder aufzubauen“.

Und damit kein Zweifel an der Sache bleibt: Joe Kent trat in der vergangenen Woche von seinem Posten als Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung zurück und erklärte, der Iran stelle „keine unmittelbare Bedrohung“ für die USA dar.

Warum also sind die USA in den Krieg gezogen?

Powell nahm kein Blatt vor den Mund, als er über das berichtete, was er während der Verhandlungen in Genf beobachtet hatte: „Wir betrachteten [die US-Unterhändler] Witkoff und Kushner als israelische Agenten, die einen Präsidenten in einen Krieg hineingezogen haben, aus dem er wieder herauskommen will.“

Auch Kent nahm kein Blatt vor den Mund, was seine eigene Einschätzung der Lage betraf: „Die Israelis trieben die Entscheidung zu dieser Maßnahme voran, von der wir wussten, dass sie eine Reihe von Ereignissen auslösen würde, da die Iraner Vergeltungsmaßnahmen ergreifen würden.“

Und falls Ihnen das alles noch nicht reicht, wie wäre es damit: Wie Stephen McIntyre hervorhebt,

die Pressemitteilung des Weißen Hauses vom 2. März zum Thema „Das iranische Regimes jahrzehntelanger Terrorismus gegen amerikanische Bürger“ fast wortwörtlich aus einem Dokument vom Juni 2025 plagiiert wurde, das von einem ehemaligen AIPAC-Mitarbeiter verfasst wurde, der für die Foundation for Defense of Democracies arbeitete – eine von Zionisten finanzierte, kriegsbefürwortende, anti-iranische Lobbygruppe, die gegründet wurde, um „das Image Israels in Nordamerika zu verbessern“.

Aber wir müssen uns das nicht von diesen bekannten, hochrangigen Verschwörungstheoretikern anhören. Warum hören wir nicht auf den erzkonservativen (und von Larry Ellison geprüften) Deep-State-Handlanger Marco Rubio? Er sorgte Anfang dieses Monats für Aufruhr, als er das Unausgesprochene laut aussprach:

Es war völlig klar, dass die Iraner, sollte der Iran von irgendjemandem angegriffen werden – sei es von den Vereinigten Staaten, von Israel oder von irgendjemand anderem –, zurückschlagen würden, und zwar gegen die Vereinigten Staaten. Wir wussten, dass es zu einer israelischen Aktion kommen würde. Wir wussten, dass dies einen Angriff auf amerikanische Streitkräfte auslösen würde, und wir wussten, dass wir höhere Verluste erleiden würden, wenn wir nicht präventiv gegen sie vorgehen würden, bevor sie diese Angriffe starteten.

Mit anderen Worten: Israel wollte den Iran angreifen, was den Iran dazu veranlasst hätte, Vergeltungsschläge gegen US-Ziele in der Region durchzuführen. Daher mussten die USA einen Präventivschlag gegen den Iran führen, bevor die Iraner auf Angriffe reagieren konnten, die noch gar nicht stattgefunden hatten.

Das klingt für mich nach perfekter Alice-im-Wunderland-Logik!

Jedenfalls scheinen wir die Antwort gefunden zu haben: Die USA griffen an, weil Israel beschlossen hatte, anzugreifen.

Nun sind wir also bei der nächsten Frage angelangt: Warum griff Israel den Iran an?

WARUM GRIFF ISRAEL AN?

Sobald wir die plumpe, karikaturhafte Propaganda hinter uns lassen, die für die Zuschauer von Fox News, Trump-Wähler und andere naive Leute aufbereitet wird, gelangen wir zur zweiten Ebene dieser Propagandapyramide: Israel war es!

Und sobald wir den israelischen Strippenzieher erkennen, der die Fäden des amerikanischen Imperiums in der Hand hält, können wir beginnen, die Motive dieses Strippenziehers zu untersuchen. Welchen Grund hat Israel, die USA in einen weiteren Krieg im Nahen Osten zu lenken?

Wieder einmal können wir die Propaganda untersuchen (und umgehend verwerfen), die von der israelischen Regierung verbreitet wird, um diese Angriffe der breiten Masse zu erklären. Tatsächlich müssen wir nur den israelischen Premierminister (und nicht verurteilten Kriegsverbrecher) Benjamin Netanjahu fragen, warum er so versessen darauf ist, den Iran zu bombardieren, und er wird es Ihnen nur zu gerne erzählen. Die einzige Frage ist, welchem Jahrzehnt von Netanjahus endloser kriegstreiberischer Rhetorik gegenüber dem Iran wir Glauben schenken sollen.

Da war der Netanjahu von 2025: „Wenn man ihn nicht aufhält, könnte der Iran in sehr kurzer Zeit eine Atomwaffe herstellen.“

Und der Netanjahu der 2010er Jahre: „Bis zum nächsten Frühjahr, spätestens bis zum nächsten Sommer, werden sie [die Iraner] bei den derzeitigen Anreicherungsraten die mittlere Anreicherung abgeschlossen haben und zur Endphase übergehen. Von da an sind es nur noch wenige Monate, möglicherweise wenige Wochen, bis sie genug angereichertes Uran für die erste Bombe haben.“

Und der Netanjahu der 2000er Jahre: „Ich glaube, die IAEO, die Internationale Atomenergie-Organisation, hat gerade Spuren von Plutonium und Uran für die Herstellung von Atombomben gefunden. Diese Bomben sind in erster Linie gegen Israel gerichtet. Machen Sie sich nichts vor. Aber sie beabsichtigen nicht, nur Israel zu treffen. Der Iran rüstet sich darauf, 25 Bomben – Atombomben – pro Jahr herzustellen. 250 Bomben in einem Jahrzehnt.“

Und wer könnte den Netanjahu der 1990er Jahre vergessen: „Der Iran wird in der Lage sein, innerhalb von drei bis fünf Jahren – ganz allein, ohne irgendetwas zu importieren – Atombomben herzustellen.“

Ihr habt es hier zuerst gehört, Leute! Die Ayatollahs stehen seit 30 Jahren kurz davor, die ganze Welt mit Atomwaffen zu vernichten! Daher musste Israel einen Krieg gegen den Iran beginnen (natürlich über seinen US-Stellvertreter).

Natürlich sind und waren die Ängste vor dem nicht existierenden iranischen Atomprogramm schon immer nur Pro-Wrestling-Theater, komplett mit Cartoon-Bomben auf Looney-Tunes-Niveau und anderen billigen Tricks, um Aufmerksamkeit zu erregen und die leicht zu täuschenden Menschen zu verwirren.

In Wirklichkeit hat sich Israels geopolitische Haltung gegenüber dem Iran seit dem israelisch-iranischen Bündnis gewandelt, das unter der Pahlavi-Dynastie Bestand hatte, die den Iran von 1925 bis zum Sturz des Schahs im Jahr 1979 regierte. Der Iran war tatsächlich das zweite mehrheitlich muslimische Land, das den Staat Israel anerkannte. Die beiden Nationen pflegten in dieser Zeit ein enges Bündnis, wobei Israels Mossad bei der Ausbildung der gefürchteten SAVAK-Geheimpolizei des Schahs half. In den 1970er Jahren tauschten die Länder sogar Botschafter aus.

Mit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 änderte sich jedoch Israels Haltung gegenüber dem Iran. Israel fungierte zwar im Iran-Contra-Skandal als Mittelsmann für die USA und lieferte im Auftrag von Uncle Sam Waffen an den Iran, doch hinter dieser Aktion steckte ein Hintergedanke. Wie der ehemalige israelische Verteidigungsminister Moshe Arens später zugab, bestand Israels eigentliches Ziel bei der Weitergabe von Waffen an den Iran darin, „zu prüfen, ob wir nicht Anknüpfungspunkte beim iranischen Militär finden könnten, um das Khomeini-Regime zu stürzen“.

Bis 1996 hatte sich Israels Iran-Strategie erneut gewandelt. In jenem Jahr halfen die Proto-Neokonservativen Richard Perle, Douglas Feith und David Wurmser bei der Ausarbeitung von „A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm“, einem außenpolitischen Planungsdokument für den damals neu ins Amt tretenden israelischen Premierminister Netanjahu. In diesem Dokument konzentrierte sich die israelische Planung darauf, die Verbündeten des Iran in der Region, darunter Syrien und den Libanon, zu destabilisieren, um so den iranischen Einfluss im Nahen Osten zu verringern.

In den 2000er Jahren wurde Israel – gestärkt durch seinen Erfolg, die USA in einen Krieg im Irak zu führen – in seinem geheimen Krieg gegen den Iran immer dreister.

In seinem Artikel „The Redirection“ aus dem Jahr 2007 skizzierte der Journalist Seymour Hersh, wie die Bush-Regierung, geleitet vom israelischen Geheimdienst, ihre Nahostpolitik umstellte, um den Iran zu untergraben. Hersh knüpfte 2012 mit „Our Men in Iran“ an, einem Bericht, der detailliert beschrieb, wie das US Joint Special Operations Command mit dem israelischen Mossad zusammenarbeitete, um die Mujahideen-e-Khalq auszubilden, eine „dissidente iranische Oppositionsgruppe“, die das doppelte Privileg genoss, auf der Liste der ausländischen Terrororganisationen des US-Außenministeriums zu stehen und gleichzeitig als Lieblings-Terrorkult der zionistischen Neokonservativen zu dienen.

Doch die Machenschaften des USrael-Deep-State im Iran während dieser Zeit endeten damit nicht. Dies ist derselbe Zeitraum, in dem bestätigt wurde, dass die CIA mit Jundullah zusammenarbeitete, einer sunnitisch-salafistischen militanten Organisation im Südosten des Iran, die die Behörde als „Teil einer verdeckten Aktionskampagne gegen den Iran“ einsetzen wollte, bevor sie angeblich zu dem Schluss kam, dass die Gruppe „unkontrollierbar und zu nah an Al-Qaida“ sei.

Dies war auch die Zeit, in der US-amerikanische und israelische Cyberkrieger Stuxnet entwickelten – die erste offensive Cyberwaffe, die darauf ausgelegt war, industrielle Systeme auszuspionieren und zu untergraben – als Teil eines noch weitreichenderen Cyberangriffs gegen den Iran.

Und dies war auch die Zeit, in der Israel ungestraft iranische Wissenschaftler ermordete.

Erst als Trump im Januar 2025 wieder ins Oval Office einzog, wurde Netanjahu und seinen zionistischen Kriegstreiberkollegen jedoch klar, dass sie endlich ihren jahrzehntelangen Traum verwirklichen würden: die USA dazu zu bringen, den Iran zu bombardieren.

Wir kennen die Machenschaften, die zu den Bombardements der iranischen Nuklearanlagen im vergangenen Juni führten, dem sogenannten „Zwölf-Tage-Krieg“, der das iranische Atomprogramm angeblich „ausgelöscht“ habe.

Wir wissen zum Beispiel, dass Palantir eine Rolle dabei spielte, die seltsame Abfolge von Ereignissen in Gang zu setzen, die dazu führte, dass die IAEO plötzlich beschloss, den Iran wegen Nichtkooperation mit den Inspektoren zu rügen, und damit ihre langjährige Position revidierte, dass der Iran sein Nuklearmaterial nicht für ein Waffenprogramm abgezweigt habe.

Und wir wissen, dass es Israel war, das diesen Krieg initiierte, indem es seine „Operation Rising Lion“ startete, eine Welle von Angriffen gegen den Iran, die Netanjahu als „gezielte Militäroperation zur Zurückdrängung der iranischen Bedrohung für das nackte Überleben Israels“ bezeichnete und die damit endete, dass die USA Bunkerbrecher-Bomben auf die schwer befestigte iranische Atomanlage in Fordow abwarfen.

Danach war es nur noch eine Frage der Zeit, wann Netanjahu seinen treuen Diener Trump erneut auffordern würde, zurückzukehren und die Sache mit einer umfassenden Invasion des Iran zu Ende zu bringen. Auf diesem Weg haben wir einige wahrhaft bemerkenswerte israelische Kriegsverbrechen erlebt: nicht nur den andauernden, sich entfaltenden Völkermord in Gaza – dem Trump mit seinem lächerlich benannten „Board of Peace“ Legitimität zu verleihen versucht hat –, sondern auch die Bombardierung von Katar, einer neutralen dritten Partei, die die laufenden Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel ausrichtete.

Und nun haben sich die Figuren auf dem Schachbrett alle zur Zufriedenheit Israels aufgestellt. Der Befehl ist erteilt, und laut Rubio, Kent und anderen gut informierten Quellen hat Israel beschlossen, den US-Krieg gegen den Iran zu beginnen.

Da haben wir es also: Israel hat den Iran über seinen US-Stellvertreter angegriffen. Fall abgeschlossen!

…Und an dieser Stelle werden diejenigen, denen es gelungen ist, die erste Ebene der Täuschung zu durchschauen – die Lüge „Sie wollten uns angreifen!“ –, zufrieden sein, hier aufzuhören. Israel hat es getan. Genug gesagt.

Aber es gibt noch andere Teile dieses Puzzles, die darauf hindeuten, dass bei diesen Ereignissen etwas noch Größeres im Spiel ist.

WAS IST DIE 3D-REALITÄT?

Na gut. Jetzt scheint alles ziemlich klar zu sein: Netanjahu hat seinen Einfluss auf Trump genutzt, um die USA dazu zu bringen, sich seinem Krieg gegen den Iran anzuschließen, damit Israel seine regionale Vorherrschaft sichern kann.

…Aber wenn das die Darstellung ist, dann müssen wir hier einen Moment innehalten. Es gibt einige Teile dieses Puzzles, die nicht ganz zusammenzupassen scheinen.

Sehen Sie, anstatt die unwiderstehliche, beeindruckende, unaufhaltsame Macht des USrael-Molochs zu demonstrieren, zeigt dieser Konflikt genau das Gegenteil: USrael kann nicht einmal die Straße von Hormus sichern, geschweige denn die iranische Regierung stürzen. Tatsächlich ist der Iran nicht nur in der Lage zu erklären, dass er es ist, der diesen Konflikt tatsächlich „gewinnt“, sondern er offenbart auch, dass seine militärische Ausrüstung fortschrittlicher ist als bisher bekannt. Und die daraus resultierende Ölkrise hat die USA dazu veranlasst, die Sanktionen gegen iranisches Öl tatsächlich aufzuheben, was genau jenes „Regime“ direkt stärkt, das Washington so unbedingt ändern will.

Wie Kit Knightly bei Off Guardian hervorhebt, ist der vielleicht aufschlussreichste Teil dieser inszenierten Kriegsgeschichte das sehr seltsame Tauziehen um die Straße von Hormus. Wie Knightly richtig bemerkt, ist das offensichtlich manipulierte Theaterstück um die Sperrung der Meerenge – bei dem die Iraner die Meerenge sperrten, bevor sie bestritten, sie gesperrt zu haben, bevor die Versicherungsgesellschaften die Meerenge tatsächlich sperrten – und das offensichtlich manipulierte Theaterstück um die Verminung der Meerenge – bei dem anonyme „Vertrau mir, Bruder“-Quellen, die Rothschild Reuters mitteilten, die Meerenge sei verminten worden, bevor der Iran dies offiziell dementierte, bevor Trump den Iran aufforderte, die Minen aus der Meerenge zu entfernen, bevor US-Kriegsminister Pete Hegseth bestätigte, es gebe keine Hinweise auf Minen in der Meerenge, kurz nachdem die US-Marine vier Minensuchboote in der Region nach 40 Jahren Dienst abrupt außer Dienst gestellt hatte – hat dazu geführt, dass die etablierte Presse nun folgende Erzählung verbreitet: Der Streit um die Meerenge wird zu einem endlosen Zustand des permanenten Krieges zwischen dem Westen und demjenigen führen, der die Kontrolle über den Iran hat.

Es liegt nicht in Trumps Macht, diese lebenswichtige Seestraße wieder zu öffnen, indem er den Sieg erklärt und sich zurückzieht. Stattdessen wird sein Konflikt mit dem Iran – und insbesondere die Frage der Straße von Hormus – den Rest seiner Amtszeit prägen und könnte seine Nachfolger verfolgen. Denn die Sperrung der Meerenge führt sowohl zu einer unmittelbaren Krise als auch zu einem langfristigen strategischen Dilemma. Das aktuelle Problem besteht darin, dass die Gefahr einer globalen Rezession umso größer wird, je länger die Meerenge gesperrt bleibt. Das zukünftige Dilemma besteht darin, dass der Iran nun weiß, dass die Kontrolle über die Straße von Hormus ihm einen Würgegriff auf die Weltwirtschaft verschafft. Selbst wenn er seinen Griff kurzfristig lockert, kann er ihn in Zukunft wieder festziehen.

Oh, toll. Selbst im absolut besten Fall – wenn Trump sich mit einer „TACO“-Taktik aus der Affäre ziehen, den Sieg verkünden, die Truppen zusammenpacken und nach Hause kommen würde – hat der „Deep State“ bereits dafür gesorgt, dass der Krieg niemals wirklich vorbei sein wird. Wann immer es ihnen passt, können sie ihre anonymen Quellen nutzen, um eine weitere Panikmache über nicht existierende Seeminen (oder welche andere erfundene Bedrohung auch immer sie sich ausdenken) zu verbreiten, und schon liegt die Weltwirtschaft wieder am Boden.

Nein, in diesem Krieg geht es nicht darum, „das iranische Volk zu befreien“ oder „das iranische Atomprogramm zu stoppen“. Aber jeder, der auch nur zwei Gehirnzellen hat, wusste das bereits.

Dieser Krieg findet auch nicht statt, weil Israel nach dreißig Jahren des Versuchs, die USA dazu zu bringen, den Iran zu bombardieren, einfach beschlossen hat, dass es an der Zeit sei.

Vielmehr findet dieses Ereignis, wie jedes andere Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung, statt, weil es den Interessen einer Reihe von Akteuren in der globalen Machtstruktur entgegenkommt. Letztendlich geht es bei diesem Kampf nicht darum, die geopolitischen Interessen eines einzelnen Nationalstaates zu erfüllen. Es geht darum, die Agenda derselben Bankinteressen voranzutreiben, die alle Akteure auf dem globalen Schachbrett lenken.

Ja, meine Leser werden nicht überrascht sein, dass dieser Konflikt Teil des 3D-Schachspiels ist, das unsere globale Verschwörungsrealität bestimmt.

Ebenso wenig werden sie überrascht sein, dass der Iran-Krieg im Großen und Ganzen zur Verwirklichung des Great (Global) Reset™ geführt wird, um mit einer glänzenderen, glücklicheren und neueren Neuen Weltordnung „Build Back Better™“ zu erreichen!

Aber sie werden vielleicht überrascht sein zu erfahren, welcher konkrete Teil der Great-Reset-Agenda hier vorangetrieben wird.

Und welcher Teil ist das genau? Sie müssen auf die nächste Folge des „The Corbett Report“-Podcasts gespannt bleiben, um die Antwort auf diese Frage zu erfahren!

In der Zwischenzeit gebe ich Ihnen nur diesen Hinweis mit auf den Weg: eine Schlagzeile, die kürzlich durch die Nachrichtenagenturen ging und die im rasanten Tumult der Kriegsnachrichten weitgehend unterging.

„Iran erwägt, Tankern die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu gestatten, wenn der Handel in Yuan abgewickelt wird.“

Bleiben Sie alle gesund!