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Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

„Der Mensch wurde genetisch verändert!“ – Prof. Dr. Sucharit Bhakdi

Pepe Escobar: Irans Strategie des Zermürbungskriegs

Militärschlag gegen Iran: Ohne diese US-Basis in Deutschland wäre der Angriff nicht möglich gewesen

IN 4 WOCHEN KOMMT UNDENKBARES ! ANDREAS POPP

Warum ALLES gegen China & die muslimische Welt läuft! Die größte geopolitische Lüge?

«USA und Israel haben den Iran unterschätzt»: Strategieexperte Jacques Baud über den Krieg in Nahost

Gesa Schöning: Epstein-Netzwerk – Die Verbindungen, über die niemand spricht

Miles Harris – „Konflikte, Energieschocks und das neue Finanzsystem“

Link zum Video

Krieg steht vor der Tür – Hören, für alle die wegsehen.

Wie der christliche Zionismus die Unterstützung der USA für Israel anheizt (TRT World – Deutsch)

Was hier passiert, ist dramatisch: Dr. med. Nehls über die neue Zeitenwende

Warum werden wir ständig erzogen?

Live von NVIDIA GTC! NemoClaw, GPT-5.4 Agents, Claude Cowork, Google „Stitch“ & weitere KI-News

Echt Jetzt #053 „Dein Essen wird kontrolliert – und die meisten merken es nicht“

Ihr droht der Entzug der Staatsbürgerschaft: Sie wollen mich vernichten! // Dr. Karin Kneissl

Energie wird unbezahlbar – Industrie vor dem Kollaps!

Dr. Sinclair: Altern umkehrbar? Zellen in Tests nach 8 Wochen um 75 % verjüngt!

Ich dachte fermentierte Lebensmittel sind gesund… bis ich DAS herausfand

SCHOCK: Gold fällt trotz Ölkrise – Ernst Wolff klärt auf!