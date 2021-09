Iran wird zunehmend durch die Achse Türkei-Aserbaidschan-Pakistan beunruhigt

Von Paul Antonopoulos: Er ist unabhängiger geopolitischer Analyst

Seit dem Berg-Karabach-Krieg 2020 haben sich die Spannungen zwischen dem Iran und der entstehenden Achse Türkei-Aserbaidschan-Pakistan deutlich verschärft. Es ist nun offensichtlich, dass der Iran die neue Realität, die mit der Eroberung der von Armeniern gehaltenen Gebiete im Südkaukasus durch Aserbaidschan eintreten würde, grob falsch eingeschätzt hat.

Ein wichtiger Motivationsfaktor für Aserbaidschans Beharren auf der Kontrolle von Berg-Karabach ist das großtürkische Projekt, in dem sich die Türkei als beherrschendes Zentrum einer Einflusssphäre sieht, die sich von Istanbul bis nach Westchina erstreckt. Anstatt sich mit diesem Projekt auseinanderzusetzen, das türkische separatistische Ideale im Iran unterstützt, entschied sich Teheran für eine panislamische Optik und beglückwünschte und lobte immer wieder Aserbaidschans Eroberung von historisch-demographisch-kulturell armenischen Gebieten.

In der ersten Woche des Krieges gaben drei Vertreter des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei eine gemeinsame Erklärung ab, in der es hieß: „Es besteht kein Zweifel daran, dass Berg-Karabach zu Aserbaidschan gehört, und der Schritt der aserbaidschanischen Regierung zur Rückeroberung der Region ist völlig legal, entspricht der Scharia und steht im Einklang mit vier Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.“ In den letzten Tagen des Krieges sagte Khamenei in einer Fernsehsendung, dass „alle aserbaidschanischen Gebiete, die von Armenien besetzt sind, befreit werden sollten. Alle diese Gebiete sollten an Aserbaidschan zurückgegeben werden“.

Trotz der konsequenten moralischen Unterstützung Irans für die Kriegsanstrengungen Aserbaidschans wurde deutlich, dass die regionalen Ambitionen Aserbaidschans mit Naivität betrachtet wurden. Der Iran war nie Teil der neuen regionalen Neuordnung, die die Türkei und Aserbaidschan anstrebten. Vielmehr wird immer deutlicher, dass die Türkei und Aserbaidschan die Absicht haben, die etwa 15-18 Millionen im Iran lebenden Aseris – das ist mehr als die gesamte Bevölkerung Aserbaidschans – als Teil ihres pantürkischen Projekts zu bewaffnen.

Am 10. Dezember rezitierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Baku während einer Siegesparade zur Feier des aserbaidschanischen Sieges in Berg-Karabach ein Gedicht. Das Gedicht, ein Symbol des Pan-Türkismus, beklagt die Teilung des aserbaidschanischen Volkes zwischen Aserbaidschan und dem mehrheitlich aserbaidschanischen Nordwesten Irans.

Trotz dieser Provokation war der Iran bestrebt, schnell weiterzumachen, und weigerte sich erneut, die Macht- und Einflussverschiebungen im Südkaukasus anzuerkennen. Im August 2021 begannen aserbaidschanische Soldaten, iranische Lkw-Fahrer entlang der Goris-Kapan-Autobahn zu misshandeln, die den Iran über die neu von Aserbaidschan verwaltete Region Berg-Karabach mit Armenien verbindet. Aber auch hier wich Teheran schnell aus und akzeptierte die Erklärungen Aserbaidschans für die Schikanen gegen seine Lastwagenfahrer.

Als die Türkei, Aserbaidschan und Pakistan schließlich gemeinsame Militärübungen abhielten, wurde dem Iran klar, dass er sich in seiner Politik gegenüber Berg-Karabach gründlich verkalkuliert hatte. Es ist erwähnenswert, dass Pakistan an der Ostgrenze des Iran liegt, während die Türkei und Aserbaidschan an der Nordwest- bzw. Nordgrenze des Iran liegen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, stellte die Rechtmäßigkeit der Übungen in Frage und wies darauf hin, dass die militärische Präsenz von Nicht-Anrainerstaaten im Kaspischen Meer nach den dortigen rechtlichen Konventionen illegal sei.

Der Iran hat jedoch Aserbaidschan darin bestärkt, die Ziele der Minsk-Gruppe der OSZE (Russland, USA und Frankreich) und die Resolutionen der Vereinten Nationen zur gewaltfreien Beilegung des Konflikts um Berg-Karabach zu verletzen. Damit brachte sich der Iran in eine schwierige Lage: Einerseits ermutigte er Aserbaidschan zu Verstößen gegen das Völkerrecht, andererseits beklagt er sich jetzt darüber, dass dasselbe Land gegen Vereinbarungen verstößt, die die Sicherheit des Irans unmittelbar betreffen.

Die Spannungen haben nun einen noch nie dagewesenen Höhepunkt erreicht: Zwischen Gesetzgebern beider Länder ist es zu einem Krieg der Worte gekommen, und entlang großer Teile der iranisch-aserbaidschanischen Grenze werden große iranische Militärübungen durchgeführt.

Nach Angaben der Teheran Times behauptete ein aserbaidschanischer Gesetzgeber, dass die pakistanische Armee in Teheran einmarschieren würde, wenn es irgendwelche feindlichen Schritte gegen Baku unternähme. Ein anderer Gesetzgeber drohte damit, den Schwanz des Iran abzuschneiden. Fada-Hossein Maleki, ein führender Abgeordneter des iranischen Parlaments, der im Ausschuss für nationale Sicherheit und Außenpolitik sitzt, sagte: „Die von den Regierungen Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei durchgeführten Übungen sind besorgniserregend“, und fügte hinzu, dass der Iran die Situation an der iranisch-aserbaidschanischen Grenze genau verfolge. Mohammad Reza Ahmadi Sangari, ein weiterer iranischer Gesetzgeber, twitterte, dass sich die Führer in Baku durch ihren Sieg in Berg-Karabach, der durch „türkisches Doping“ errungen wurde, „täuschen“ ließen.

Der Nahostexperte Michail Magid glaubt, dass sich das Bündnis zwischen der Türkei, Aserbaidschan und Pakistan gegen den Iran, Indien und Russland richtet, da diese zu den größten Herausforderern ihrer Ziele in Afghanistan, Zentralasien und dem Nahen Osten gehören.

Auch hier ist das Interesse an diesen Regionen durch das pantürkische Projekt Ankaras motiviert, die dominierende Macht und den größten Einfluss in Zentralasien zu erlangen. Da sich die Türkei und Aserbaidschan bei ihren außenpolitischen Bestrebungen von der Identitätspolitik leiten lassen, ist es für sie unmöglich, sich mit dem Iran zu versöhnen, da dieser nicht nur die Heimat von Millionen türkischstämmiger Menschen ist, sondern auch eine Landbrücke darstellt, die das türkischsprachige Anatolien und den Kaukasus mit dem ethnisch türkischen Zentralasien verbindet.

Aus diesem Grund hat die Türkei auch viel Vertrauen und Zusammenarbeit mit Pakistan aufgebaut, einem Land, das keine andere Gründungsgeschichte hat, als ein Land für die Muslime Südasiens zu sein. Um eine nationale Identität zu schaffen, die sich von ihren indischen Wurzeln abgrenzt, betreiben pakistanische Intellektuelle Geschichtsrevisionismus und behaupten, die heutigen Pakistaner seien die Nachfahren türkischer Kriegsherren und Moguln, die Nordindien in den letzten 1.000 Jahren erobert haben.

Durch die Identitätspolitik festigen und stärken die Türkei, Aserbaidschan und Pakistan ihre Beziehungen, was nach dem Erfolg des Nagorno-Karabach-Krieges 2020 noch verstärkt wurde, um die türkische Welt enger miteinander zu verbinden. Für den Iran stellt dies eine große Bedrohung seiner eigenen Souveränität und inneren Stabilität dar, die von der Türkei, Aserbaidschan und Pakistan mit Sicherheit als Waffe eingesetzt wird, um regionale Konkurrenten, einschließlich Indien und Russland, aus dem Weg zu räumen und die Region nach ihrem eigenen Bild und ihren Interessen zu gestalten.

Auch hier stellt sich die Frage, wie die Situation in der Region heute aussehen würde, wenn der Iran den Berg-Karabach-Krieg im Jahr 2020 mit den Augen des Realismus und nicht des politischen Islams betrachten würde.