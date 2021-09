Studie in der Forscher fragen: Warum werden Kinder gegen COVID-19 geimpft?

Ein Team von Wissenschaftlern aus fünf Ländern, darunter auch die USA, stellt den Vorstoß in Frage, Kinder gegen COVID-19 zu impfen, zumal das Todesrisiko für Kinder durch COVID „vernachlässigbar“ ist.

Das höchste Krankheits- und Sterberisiko besteht bei älteren Menschen, so die Studienautoren, die darauf hinweisen, dass der Großteil der normalisierten Todesfälle nach der Impfung ebenfalls bei älteren Menschen mit schweren Erkrankungen auftritt, während die normalisierten Todesfälle nach der Impfung bei Kindern zwar gering, aber nicht zu vernachlässigen sind.

Da der Impfstoff bei Kindern nicht richtig untersucht wurde und niemand die wahren Langzeiteffekte kennt – und auch in den nächsten Jahrzehnten nicht kennen wird – fragen die Wissenschaftler: „Wo sind die Daten, die eine Impfung für Kinder rechtfertigen, ganz zu schweigen von den meisten Menschen unter 40 Jahren?“

Sie führen eine Reihe unbeantworteter Sicherheitsfragen an, die ihrer Meinung nach für Kinder noch nicht geklärt wurden, darunter die Tatsache, dass zahlreiche Berichte über schwerwiegende Nebenwirkungen der Impfungen auftauchen, wie z. B. kardiovaskuläre, gastrointestinale, endokrine, neurologische und Immunprobleme sowie Seh- und Atemprobleme.

Sie werfen auch die kritische Frage auf, wie hoch die Gefahr ist, an den Folgen der Impfung zu sterben: „Eine neuartige Kosten-Nutzen-Analyse im besten Fall zeigte sehr konservativ, dass die Zahl der Todesfälle, die auf jede Impfung zurückzuführen sind, fünfmal höher ist als die Zahl der Todesfälle, die auf COVID-19 in der am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppe über 65 zurückzuführen sind. Das Risiko, an COVID-19 zu sterben, nimmt mit abnehmendem Alter drastisch ab, und die längerfristigen Auswirkungen der Impfungen auf niedrigere Altersgruppen werden ihr Nutzen-Risiko-Verhältnis möglicherweise erheblich erhöhen.