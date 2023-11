Iranische Stellvertreter beginnen, sich dem Krieg anzuschließen, und das ist eine wirklich schlechte Nachricht

Es beginnt zu geschehen. Uns wurde gesagt, dass ein Worst-Case-Szenario für den Krieg im Nahen Osten darin bestehen würde, dass iranische Stellvertreter sich dem Krieg anschließen, gefolgt von Iran selbst. Eine solche Eskalation könnte zu einem apokalyptischen Konflikt führen, der völlig außer Kontrolle gerät. Daher wurden große Anstrengungen unternommen, um den Rest der „Achse des Widerstands“ davon abzuhalten, sich zu beteiligen. Leider scheinen diese Bemühungen gescheitert zu sein, und das ist wirklich schlechte Nachrichten.

Am Dienstag wurde berichtet, dass die IDF und die Hamas „heftige Kämpfe“ tief im Inneren des Gazastreifens führen…

Israel gab heute bekannt, dass es ‚Dutzende‘ von Hamas-Terroristen während ‚heftiger‘ Kämpfe ‚tief‘ im Gazastreifen getötet hat, wobei Videos zeigten, wie Soldaten die Straßen nach den Bewaffneten durchsuchten, während die Kämpfe tobten.

Israelische Truppen griffen Hamas-Positionen im weitläufigen Tunnelsystem der Terroristen an, um dort gefangene Geiseln zu befreien – ein wichtiges Ziel für Israel, während es seine Bodenoperationen im Gazastreifen ausdehnt, um die Hamas nach ihrem Gewaltexzess vor drei Wochen auszulöschen, bei dem über 1.400 Menschen getötet wurden.

Am fünften Tag der großen Bodenoperationen im nördlichen Gazastreifen erklärte die Armee, sie habe „heftige Kämpfe“ mit Hamas-Terroristen geführt, wobei Aufnahmen von Panzersäulen und Soldaten zu sehen waren, die weiter in das belagerte Gebiet vorrückten.

Die IDF-Truppen haben „die Außenbezirke von Gaza-Stadt“ erreicht und umgeben sie allmählich von allen Seiten.

Aber Israel hat es nicht eilig.

Die Israelis werden die Dinge Schritt für Schritt angehen, da sie die zivilen Opfer sowie ihre eigenen Verluste minimieren wollen…

Der schrittweise Fortschritt der aktuellen Kampagne soll verhindern, dass es zu offenen Kämpfen in bebauten Gebieten kommt, während die Truppen vorsichtig sind, sich dem weit verzweigten Netz geheimer unterirdischer Tunnel zu nähern, in denen sich die Hamas versteckt. Die Taktik des langsamen Vorgehens könnte dazu beitragen, die militärischen Verluste Israels und potenziell zivile Todesfälle zu begrenzen, birgt jedoch das Risiko, den Krieg zu verlängern.

Ich denke, ein methodischer Ansatz macht viel Sinn.

Die Hamas hat viele Jahre damit verbracht, ihre Tunnel vorzubereiten, also ist Vorsicht geboten.

Während in Gaza gekämpft wird, warnt der Iran davor, dass ihre Stellvertreter „nicht schweigen werden“…

Der Iran brüstet sich heute damit, dass seine mächtigen Stellvertreter ’nicht schweigen werden‘ und deutet darauf hin, dass die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas den Nahen Osten erfassen könnten, nachdem die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen Drohnen aus dem Jemen in den jüdischen Staat geschossen hatten.

Die Huthis, die 2014 die Hauptstadt Sanaa im Jemen eroberten und große Teile des Landes kontrollieren, gaben bekannt, dass sie heute Morgen eine Reihe von Drohnen auf die Stadt Eilat am Roten Meer abgefeuert haben, als Vergeltung für Israels Krieg gegen die Hamas.

Persönlich glaube ich nicht, dass die Huthis eine allzu große Bedrohung darstellen.

Erstens haben sie ihren eigenen Krieg zu führen.

Zweitens sollten die von ihnen abgefeuerten Raketen gegen Israel nicht allzu bedrohlich sein.

Drittens sind sie einfach nicht in der Lage, große Truppenkontingente in Gebiete zu transportieren, in denen sie Israel angreifen könnten.

Aber auch wenn sie keine Hauptrolle in diesem Krieg spielen werden, haben sich die Huthis anscheinend dennoch entschieden, offiziell daran teilzunehmen…

Die Huthi-Rebellen im Jemen sind nach den heutigen Drohnen- und Raketenangriffen auf den Süden des Landes in den Krieg mit Israel eingetreten.

Die Huthis gehören zur „Achse des Widerstands“ des Iran und haben sich seit den Angriffen vom 7. Oktober hinter die Hamas gestellt. Sie befinden sich seit 2014 im Krieg mit der international anerkannten Regierung des Jemen und kontrollieren die Hauptstadt Sanaa.

Der Huthi-Militärsprecher Yahya Saree sagte, die Gruppe habe eine „große Anzahl“ von Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert und werde weiterhin angreifen, „um den Palästinensern zum Sieg zu verhelfen“.

In der Zwischenzeit setzen iranische Stellvertreter im Irak und in Syrien ihre Angriffe auf US-Truppen fort.

Tatsächlich wird berichtet, dass US-Truppen seit dem 7. Oktober bereits zum 25. Mal unter Beschuss geraten sind…

Die in den Nahen Osten entsandten US-Truppen sind zum 25. Mal seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober ins Visier genommen worden, inmitten von Befürchtungen einer ausgedehnten Konfrontation.

Der Angriff erfolgte, als zwei bewaffnete Drohnen die Luftwaffenbasis Ain al-Asad im Irak angriffen, die von US- und internationalen Kräften im Westen des Irak genutzt wird, um die Überreste des ISIS zu bekämpfen.

Die amerikanische Bevölkerung merkt es vielleicht noch nicht, aber wir sind bereits im Krieg im Nahen Osten.

Iranische Stellvertreter im Irak und in Syrien nehmen ständig unsere Truppen ins Visier, und sie werden nicht aufhören.

Natürlich ist bei iranischen Stellvertretern die Hisbollah im Libanon der „große Hund“, und alle beobachten gespannt, was sie tun werden…

Die Hisbollah, die libanesische Militärgruppe, befindet sich in einer unangenehmen Lage, seit ihr Verbündeter Hamas am 7. Oktober einen tödlichen Überraschungsangriff auf Israel gestartet hat. Jetzt, nach Jahren des Aufbegehrens gegen Israel, ist die Hisbollah zwischen der Aufrechterhaltung ihrer Glaubwürdigkeit als Verteidiger der Palästinenser und ihrer Zögerlichkeit, sich in einen Vollkrieg zu verwickeln, hin- und hergerissen.

Ich sage Ihnen den Hauptgrund, warum die Hisbollah zögert.

Sie wollen nicht atomar angegriffen werden.

Wenn die Hisbollah anfängt, Tausende von Raketen auf Israel abzufeuern und einen vollen Einmarsch von Norden her zu versuchen, besteht eine sehr gute Chance, dass die Israelis Atomwaffen einsetzen würden.

Aber irgendwann wird der Druck, sich in den Konflikt einzumischen, wahrscheinlich einfach zu groß werden, und das wird besonders dann der Fall sein, wenn deutlich wird, dass die Hamas kurz davor steht, ausgelöscht zu werden…

Ein libanesischer Beamter, der mit der Hisbollah spricht, sagte, die Kämpfer hätten ihre rote Linie für ein Eingreifen sei die Zerstörung der Hamas, und sie werden sich in den Krieg einschalten, wenn die Gruppe kurz vor dem Untergang steht. Israels erklärtes Ziel ist jedoch die Vernichtung der Hamas.

Die Hisbollah wird nicht einfach nur sitzen und zusehen, wie die IDF einen totalen Sieg über die Hamas erringt.

Das wird einfach nicht passieren.

Natürlich hat die Hisbollah bereits regelmäßig die IDF entlang der nördlichen Grenze Israels bekämpft. Tatsächlich behauptet die Hisbollah, sie habe gerade einen israelischen Panzer zerstört…

Die Hisbollah hat heute einen Angriff auf israelische Streitkräfte entlang der Grenze zum Südlibanon angekündigt, der angeblich zur Zielsetzung und Zerstörung eines Merkava Mark III oder IV Hauptpanzers geführt haben soll.

Wir sind so nah an einem großen regionalen Krieg.

Je schlimmer es für die Hamas wird, desto wütender werden die Iraner und ihre Stellvertreter.

Am Ende dieses Geschehens, glaube ich, wird die ganze Welt von dem Geschehen vollkommen und absolut schockiert sein.

