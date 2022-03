IRGC-Angriff auf Mossad-Basis im Irak trifft 10 israelische Agenten und gilt als Warnung

Quellen zufolge dient der Raketenangriff als Botschaft an regionale Staaten, dass der Iran keine ausländischen Militäroperationen an seinen Grenzen dulden wird

Bei iranischen Raketenangriffen auf ein geheimes israelisches Mossad-Gelände in Erbil am frühen Morgen des 13. März wurden drei Personen getötet und sieben weitere lebensgefährlich verletzt, wie eine hochrangige iranische Sicherheitsquelle exklusiv gegenüber The Cradle erklärte.

„Diese Operation sendet eine Botschaft an alle Länder in der Region, dass der Iran die Aktivitäten des israelischen Regimes in der Nähe seiner Grenzen aufmerksam verfolgt und nicht duldet.

Die Salve von 12 iranischen Fateh-Raketen des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) traf die Mossad-Basis um 1.20 Uhr, „zu einer symbolischen Stunde, in der die Befehlshaber des Widerstands ermordet wurden“, so die Quelle – eine Anspielung auf die US-amerikanisch-israelische Ermordung des iranischen Quds-Force-Befehlshabers Qassem Soleimani und des irakischen stellvertretenden Befehlshabers der Volksmobilisierungseinheiten (PMU) Abu Mahdi al-Muhandes am 3. Januar 2020.

„Bei der Operation wurden bisher drei Personen getötet, darunter zwei hochrangige Offiziere, und Schätzungen zufolge gibt es sieben Verletzte, von denen sich einige wahrscheinlich in einem kritischen Zustand befinden“, sagte er.

Kurz nach der Operation wurde der Quelle zufolge ein Ambulanzflugzeug aus Stuttgart (Deutschland) angefordert, das aufgrund von Sicherheitsbedenken in Katar landete. Die US-Streitkräfte setzten Berichten zufolge ein Flugzeug vom Typ C130 ein, um die Leichen und Verwundeten zum Krankenwagen zu transportieren.

Die iranische Sicherheitsquelle behauptet, dass die IRGC-Operation als direkte Vergeltung für einen israelischen Angriff vom 14. Februar auf eine von der IRGC betriebene Drohnenbasis im Bezirk Mahidasht in Kermanshah, innerhalb Irans, durchgeführt wurde. „Glücklicherweise hatten wir keine Opfer zu beklagen, aber als die Quelle dieses [israelischen] Angriffs als aus dem Irak stammend identifiziert wurde, wurde die Operation [am Sonntag] auf die Tagesordnung gesetzt“.

Die iranische Quelle sagt, dass irakische Beamte gewarnt wurden, dass militärische Operationen gegen den Iran innerhalb der irakischen Grenzen stattfanden – in zwei offiziellen Sitzungen, mit beweiskräftigen Dokumenten in der Hand. Er sagt, der Kommandeur der Quds-Truppen der IRGC, Esmail Qaani, habe die Führer der kurdischen Regionalregierung (KRG) bereits vor diesen Fällen gewarnt.

Die Quelle bestätigte auch, dass die Raketenangriffe nicht als Vergeltung für die Tötung von zwei IRGC-Mitgliedern durch Israel bei einem Luftangriff in der Nähe von Damaskus am 8. März erfolgten, wie von verschiedenen ausländischen Medien berichtet. Er sagte, Iran behalte sich das Recht vor, zu einem späteren Zeitpunkt Vergeltung für diesen Vorfall zu üben.

Die Quelle beschreibt die Mossad-Basis in Erbil als „inoffiziell und versteckt – in Form von zwei Villen, die ein normales Aussehen hatten“. Die iranische Aufklärung habe jedoch im Vorfeld der Operation einige Dinge beobachtet:

„Die Struktur dieser beiden Villen hatte zwei Dächer, die sie vollständig vor 240mm-Raketen schützten. Ein explosionssicheres technisches Dach unter einem stoßdämpfenden Dach, das zwei Schichten unter dem Giebeldach hatte.“

Er sagt, die Bilder nach der Operation bestätigten diese Einschätzung. Obwohl das Gebäude von 12 Raketen getroffen wurde, ist seine strukturelle Integrität erhalten geblieben.

Der iranische Geheimdienst hatte außerdem über einen gewissen Zeitraum beobachtet, dass Nicht-Israelis das Gebiet nicht betreten durften und dass nur der äußere Schutz des Gebiets von „regionalen Sicherheitskräften“ durchgeführt wurde, die von der Quelle als Parastin, die kurdischen Geheimdienstkräfte, identifiziert wurden. Ansonsten war den Kurden der Zugang zu den Einrichtungen untersagt.

Die Quelle fügt hinzu: „Diese Einrichtung war ein Ort der Unterhaltung für die in der Region ansässigen Offiziere und Mitarbeiter des [israelischen] Regimes, so dass unter der Woche nicht viel Verkehr herrschte, und wir sahen ihre Anwesenheit hauptsächlich an den Wochenenden.“

Zum Zeitpunkt des Raketenangriffs der IRGC am vergangenen Wochenende seien „mehr als 10 Personen in die Anlage eingedrungen“, sagt er.

Der Irak erlaubt israelischen Staatsangehörigen nicht, das Land zu besuchen, und verfügt über strenge Gesetze, die im vergangenen Jahr verschärft wurden und jegliche irakische Interaktion mit dem Staat Israel untersagen.