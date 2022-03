Am Mittwoch berichteten die Medien, dass ein Kinderkrankenhaus in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol durch russische Luftangriffe zerstört worden sei. Sie stützten sich dabei auf eine Online-Mitteilung der Stadtverwaltung.

„Die russischen Besatzungstruppen warfen mehrere Bomben auf das Kinderkrankenhaus. Die Verwüstung ist enorm“, sagte die Stadtverwaltung. Berichten zufolge wurden 17 Krankenhausmitarbeiter verletzt. Die Reaktionen der führenden Politiker der Welt ließen nicht lange auf sich warten. Der britische Premierminister Boris Johnson bezeichnete den Anschlag als „verwerflich“.

Kurz nach dem Anschlag tauchten im Internet messerscharfe, professionelle Fotos von Menschen auf, die angeblich bei dem Anschlag verletzt wurden. Was ist das Erste, was Sie tun, wenn Raketen auf ein Krankenhaus fallen? Sie warten natürlich darauf, dass ein professioneller Fotograf auftaucht und Sie auf einer Bahre abtransportiert.

Dem Anschlag ging eine Reihe von Ereignissen voraus, die von den Medien bequemerweise nicht erwähnt wurden, die aber von entscheidender Bedeutung sind.

Zwei Tage zuvor, am Montag, hatte Russland bereits davor gewarnt, dass das Krankenhaus in ein militärisches Objekt umgewandelt worden sei. Lokalen Berichten zufolge warfen ukrainische Truppen die Mitarbeiter hinaus, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia bei einer Unterrichtung des UN-Sicherheitsrats über die humanitäre Lage in der Ukraine. Niemand hat ihm zugehört.

Berichten zufolge haben ukrainische Truppen auch einen Kindergarten zerstört. Es handelte sich um Soldaten des berüchtigten Asow-Bataillons, das in Marioepol stationiert ist.

Am Dienstag erschien auf der russischen Nachrichtenseite Lenta.ru ein Artikel, in dem der Sohn eines ehemaligen Mitarbeiters des Krankenhauses berichtet, wie Männer in Armeeuniformen Ende Februar in das Kinderkrankenhaus eindrangen. Alle mussten gehen, und die Soldaten brachten Waffen mit.

Örtlichen Quellen zufolge gibt es in dem Krankenhaus, das auch als Entbindungsklinik diente, seit Ende Februar kein medizinisches Personal und keine Patienten mehr.