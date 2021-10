Irische Stadt, die zu 99,7 % „vollständig geimpft“ ist, verzeichnet massiven Ausbruch von Covid

In der irischen Enklave Waterford, in der 99,7 Prozent aller Erwachsenen gegen das Coronavirus (Covid-19) „vollständig geimpft“ sind, kommt es zu einem massiven Ausbruch der Krankheit.

Berichten zufolge schürt dieser jüngste Anstieg neuer „Fälle“ der Fauci-Grippe die Befürchtung, dass Irland kurz vor einer fünften „Welle“ der Krankheit stehen könnte – und das, obwohl die Menschen der Aufforderung der Regierung, sich impfen zu lassen, nachkommen.

In den letzten sieben Tagen sind in Waterford 408 neue Fälle der Covid-Grippe aufgetreten. Dies entspricht einer Inzidenzrate von 351,2 Infektionen pro 100.000 Einwohner. In den letzten zwei Wochen gab es in Waterford 719 neue Fälle, das sind 618,9 Fälle pro 100.000 Einwohner.

„Die Grafschaft Waterford hat mit über 99 % die höchsten Impfquoten bei Erwachsenen in Irland“, twitterte eine mit den neuen Daten vertraute Person. „Gefolgt von der Grafschaft Carlow an zweiter Stelle mit 98%+.“

„Die Grafschaft Waterford hat auch die höchsten Covid-Inzidenzraten in Irland, gefolgt von der Grafschaft Carlow an zweiter Stelle“, fügte dieselbe Person hinzu. „Was ist hier los?“

Das klingt sehr nach der aktuellen Situation in Vermont. Obwohl inzwischen fast 90 Prozent des Staates „vollständig geimpft“ sind, steigen die Krankenhauseinweisungen wegen des Chinesischen Virus sprunghaft an.

Es scheint, dass dort, wo sich die meisten Menschen gegen die Covid-Grippe impfen lassen, auch die meisten Krankheits- und Todesfälle zu verzeichnen sind. Und dort, wo sich die Menschen einfach nicht impfen lassen, sind die gesündesten Menschen zu finden, die ihr Leben längst hinter sich gelassen haben.

Covid ist eine Geisteskrankheit

Lustigerweise galt Waterford eigentlich als das Kronjuwel des irischen Massenimpfprogramms. Vor dem Ausbruch der Seuche prahlten Regierungsbeamte damit, wie gut die Grafschaft geimpft sei und dass dies der Pandemie ein Ende bereiten würde.

Stattdessen hat die Region eine neue Runde von Krankheiten ausgelöst, da die vollständig geimpften Einwohner die örtlichen Notaufnahmen überschwemmen und verzweifelt Hilfe brauchen.

„Zum ersten Mal seit März liegt die Zahl der Patienten mit Covid in Irland bei über 400“, berichtet Citizen Free Press. „Und das in einem Land, in dem 92% der Erwachsenen gegen das Virus sind.“

„Noch schlimmer sieht es in der Grafschaft Waterford aus, wo fast jede einzelne Person über 18 Jahren doppelt geimpft wurde und die Fallzahlen mit mehr als 700 neuen Fällen in den letzten zwei Wochen sprunghaft ansteigen.“

Die Ironie des Ganzen ist kaum zu übersehen. Mehr als ein Jahr lang wurde der Welt erzählt, dass die Impfung gegen das Virus der Plandemie ein Ende bereiten würde, und jetzt scheint es, dass der einzige Grund, warum es überhaupt noch eine Plandemie gibt, die sogenannten „Impfstoffe“ sind.

„Die Zahl der geimpften Patienten auf der Intensivstation ist jetzt fast so hoch wie die Gesamtzahl der Covid-Patienten auf der Intensivstation vor einem Jahr. HSE Chief Clinical Officer Dr. Colm Henry gab zu, dass die Zahlen „höher sind, als uns lieb ist“, fügte aber hinzu, dass sie ohne die Wirkung der Impfung noch höher wären,“ berichtet Citizen Free Press weiter.

Wie geht es nun weiter? Leider nicht sehr weit, denn die Regierungen der Welt scheinen wild entschlossen zu sein, diese Impfungen so lange voranzutreiben, bis auch die letzte Seele auf dem Planeten mit einer Todesspritze markiert ist.

„Was muss geschehen, damit die Menschen ihre Augen öffnen?“, fragte ein Kommentator.

„Die Impfstoffe funktionieren nicht“, schrieb ein anderer. „Diese Geschichte zeigt, was die Impfstoffe bewirken. Ein wenig kritisches Denken von normalen Menschen würde hier sehr helfen!“

„Aufputschmittel, Aufputschmittel, holen Sie sich Ihre kostenlosen Aufputschmittel gleich hier!“, scherzte ein anderer.