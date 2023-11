Israel hat den Propagandakrieg verloren

Von Helena Glass

Deutschlands Baerbock: „Ein Waffenstillstand würde Israel unfähig machen, sich gegen die Hamas zu verteidigen.“ Das fortschrittlichste Militär der Welt wäre wehrlos gegen eine Brigade, die keine Uniformen, kaum Waffen und nur eine sporadische Ausbildung hat. Ein interessantes Eingeständnis. Ein Militär, das sich seit Jahrzehnten mit allen fortschrittlichen Fähigkeiten ausrüstet, braucht mehr Waffen, um die Hamas zu vernichten – und zwar über das erschöpfte Arsenal der USA.

Wie kann man also ein Hamas-Mitglied der Qassam-Brigade identifizieren? In den sozialen Medien wird versucht, jede männliche Person als Hamas zu bezeichnen, und möglicherweise auch Kinder, da sie eine fortgeschrittene Ausbildung haben. Bisher waren die einzigen Bilder der Hamas Männer, die Sandalen, T-Shirts und Hosen trugen. Wenn Israel behauptet, ein Hamas-Mitglied getötet zu haben, woher wissen sie das? Haben sie Ausweise in der Tasche, auf denen steht: ‚Ich bin Hamas‘?

Die Propaganda ist weit verbreitet, aber sie ist erschreckend schlampig.

In einem X-Posting eines Pro-Israel-Mannes werden weiterhin Geschichten über Gräueltaten hochgeladen, die angeblich von der Hamas begangen wurden. Zuletzt ging es um die Beerdigung eines zwölfjährigen Mädchens im Kibbuz in Be’eri, nicht weit vom „Rave Trance Festival“ entfernt. Die Times of Israel beklagte die brutale Ermordung eines so jungen Mädchens durch „barbarische Palästinenser“ mit der Überschrift „Alle müssen sterben“.

An der Beerdigung nahm auch Yasmin Porat teil, eine Überlebende desselben Angriffs.

Porat gab am 15. Oktober ein Interview mit ihrem Augenzeugenbericht. In der ungekürzten Fassung des Interviews beschreibt Perot ein ganz anderes Bild von der Belagerung des Kibbuz, bei der 112 Menschen ums Leben kamen. Ihrer Schilderung zufolge feuerten die israelischen Streitkräfte wahllos auf das Haus, in dem sie und andere von Palästinensern festgehalten wurden. Als sie und ein Palästinenser, der letzte Überlebende, herauskamen und um eine Feuerpause riefen, sahen sie ihre Freunde tot am Boden liegen. Sie und ihr Entführer durften das Haus verlassen, woraufhin ein Panzer zwei Mörser auf das Haus abfeuerte, die das Haus und die darin befindlichen Leichen in die Luft jagten und den Ort in Schutt und Asche legten.

Hannibal-Richtlinie. Israel hat diese höchst umstrittene Direktive zuletzt 2014 im Kampf gegen den Gazastreifen angewandt. Die Direktive ist im Grunde eine Art „Teppichbombardierung“, bei der Zivilisten und anderes militärisches Personal zusammen mit dem Feind ausgelöscht werden. Sie erlaubt den Soldaten, auf Fluchtwege zu schießen, d. h. auf die Straßen des Festivals, auf Autos usw. Es handelt sich um eine ungeschriebene Richtlinie, die vom israelischen Militär auf Kommando angewendet wird. Sie wurde 1986 während des Krieges Israels mit dem Libanon eingeführt und galt als das Äquivalent einer Zyanidtablette – besser tot als eine Geisel.

Im Jahr 2006 vermittelte Israel einen Gefangenenaustausch, bei dem 1000 Palästinenser gegen einen israelischen Soldaten ausgetauscht wurden. In den Medien wurde die Entscheidung des israelischen Premierministers Olmert als schwach dargestellt. Daraufhin erweiterte Netanjahu die Richtlinie, so dass die IDF-Befehlshaber die gesamte Zivilbevölkerung und das Militär auslöschen konnten. Das war das andere PR-Desaster, bei dem Israel Apache-Hubschrauber einsetzte, um alle Bewohner des Rave in die Luft zu jagen, während die Bodentruppen das Feuer auf jeden eröffneten, der versuchte zu „entkommen“.

Diese Berichte wurden von verschiedenen israelischen Medien veröffentlicht, manche redaktionell bearbeitet, manche nicht. Im Gegensatz dazu werden in der von Netanjahu herausgegebenen PR-Broschüre Enthauptungen von Babys, Vergewaltigungen, Folterungen usw. ohne jegliche Beweise behauptet. Verfälschte Videos, beschnittene Fotos und Videos und sogar die Behauptung, dass die brutal zugerichteten und gefolterten Leichen von Palästinensern in Wirklichkeit Israelis waren. Netanjahus Propagandakampagne ist VERLOREN.

Aber die Journalisten kamen aus der Deckung. Sie gruben tiefer. Selbst das „Tunnelsystem“, das in einem manipulierten und bearbeiteten Video gezeigt wurde, ist verdächtig… 5 Meter lang? Das ist kaum ein Tunnel. Eher ein Luftschutzbunker. Im 12. Jahrhundert bauten die Tempelritter ein riesiges Tunnelsystem unter Palästina, von denen einer in eine Hafenstadt führte, um Schätze sicher zu transportieren. Einige dieser Tunnel wurden von Archäologen entdeckt, aber es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, die unentdeckt bleiben – außer vielleicht von der Hamas.

Der Einsatz von Tunneln zu militärischen Zwecken war eine Taktik in fast jeder Schlacht – auch in den Tunnelsalzminen der Ukraine. Die Tatsache, dass die IDF anscheinend keinen anderen als den kleinen Bombenkeller unter dem Krankenhaus finden kann, ist eine Peinlichkeit, keine Errungenschaft.

Bis heute hat die IDF 44 Journalisten und 88 UN-Friedenssoldaten getötet. Bis heute hat Israel etwa 500.000 Soldaten eingesetzt, um 25.000 Hamas-Mitglieder zu töten – und ist kläglich gescheitert. Stattdessen machen Babys, Kinder, Tiere und Frauen die große Mehrheit der Ermordeten aus. Zu ihrer Verteidigung wird angeführt, sie hätten die Hamas gewählt und seien daher ein ebenso geeignetes Ziel für den Tod.

Aber es ist nicht nur Baerbock, der sich weigert, einen „Waffenstillstand“ zu unterstützen, sondern es sind jeden Tag Bürger in den USA und der EU, die offen erklären, dass jeder Tod gerechtfertigt ist – auch der von Frühgeborenen, weil es die Schuld der Hamas ist. Dieselbe Hamas, die 2014 von Netanjahu als Gegenpol zur PLO eingesetzt wurde.

Eine von Katar vermittelte Vereinbarung über die Freilassung einiger Geiseln steht kurz vor ihrer endgültigen Bekanntgabe. Bislang scheint die Vereinbarung die Freilassung von 50 Israelis innerhalb von vier Tagen zu beinhalten. Netanjahu hält über 4.000 palästinensische Gefangene fest, deren Freilassung noch nicht offiziell verkündet worden ist. Die BRICS-Staaten fordern jedoch einmütig einen vollständigen Waffenstillstand, und Saudi-Arabien fordert ein vollständiges Verbot jeglicher Exporte nach Israel.

Die UNO, Südafrika und viele Länder des Nahen Ostens fordern, dass Israel für Kriegsverbrechen „zur Verantwortung gezogen“ wird.