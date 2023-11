Das Gremium des Weltgesundheitsgipfels lobt Impfpässe, weil sie „Bewegungsfreiheit“ ermöglichen

Warum sagen Regierungsvertreter und WHO-Mitglieder immer noch, Impfpässe ermöglichten „Freizügigkeit“, obwohl es nie darum ging, eine Übertragung zu verhindern?

Ein Gremium auf dem Weltgesundheitsgipfel lobt Impfpässe, auch bekannt als „digitale Gesundheitszertifikate“, weil sie Freizügigkeit ermöglichen, obwohl nie nachgewiesen wurde, dass sie eine Übertragung verhindern.

Während des Weltgesundheitsgipfels im vergangenen Monat kam ein Gremium zum Thema „Digital Health Trust Networks“ zu dem Schluss, dass Impfpässe eine Schlüsselrolle bei der Erleichterung von Reisen und der Freizügigkeit spielen, während es die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ignorierte, die im August 2021 einen Bericht veröffentlichte, in dem es hieß:

„Ein Gesundheitspass, der ausschließlich auf dem individuellen Impfstatus basiert, kann das Risiko der Krankheitsausbreitung erhöhen […] Das Ausmaß, in dem jeder Impfstoff die Übertragung von SARS-CoV-2 auf empfängliche Personen verhindert, muss noch bewertet werden.“ Weltgesundheitsorganisation, August 2021

Auf der Podiumsdiskussion des Weltgesundheitsgipfels sagte die stellvertretende Direktorin der Europäischen Kommission für die Modernisierung der Gesundheitssysteme, Maya Matthews, dass „es definitiv eine Kerngruppe gab, die daran glaubte, dass wir dieses digitale COVID-Zertifikat schaffen könnten, das die Bewegungsfreiheit wieder ermöglichen würde, um in einigen Bereichen unseres Lebens zu einer gewissen Normalität zurückzukehren„.

Stefanie Weber vom deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sagte, dass einer der Hauptvorteile des Impfpassnetzwerks darin bestehe, „dass man sich mit dem [COVID]-Zertifikat bewegen und dieses Zertifikat für andere Anwendungsfälle nutzen kann, wie z. B. für den Zutritt zu einem Restaurant und zu öffentlichen Gebäuden usw., was eigentlich nicht das Ziel war, für das das Zertifikat ursprünglich entwickelt wurde.„

Der nächste Redner auf dem Podium des Weltgesundheitsgipfels war Romaric Agbagla, Chief Technology Officer bei Agence Togo Digital.

Togo war das erste afrikanische Land südlich der Sahara, das das System des digitalen Impfpasses der Europäischen Union übernommen hat. Agbagla sagte: „Es war eine großartige Gelegenheit für uns, dem DCC-Netzwerk [Digitales COVID-Zertifikat] der EU beizutreten.“

„Erstens ermöglichte es unseren Bürgern damals die Freizügigkeit. Alles war eingeschränkt, und die Bürger waren froh, dass sie sich nun wieder frei bewegen konnten.

„Zweitens war es auch eine Art Validierung unseres COVID-19-Digitalisierungsprozesses […]

„Drittens hat es einen neuen Bereich der Innovation eröffnet, da wir jetzt überprüfbare Ausweise für verschiedene Anwendungsfälle ausstellen. Es geht nicht mehr nur um COVID-19„, fügte er hinzu.

Der nächste Punkt auf der digitalen Gesundheitsagenda ist das so genannte digitale Patientenkurzprotokoll.

Laut der Europäischen Kommission bietet die digitale Patientenakte „Informationen über wichtige gesundheitsbezogene Aspekte wie Allergien, aktuelle Medikamente, frühere Krankheiten, Operationen usw. Sie ist Teil einer größeren Sammlung von Gesundheitsdaten, die als elektronische Gesundheitsakte bezeichnet wird. Die digitale Patientenakte soll Ärzten wichtige Informationen über den Patienten in ihrer eigenen Sprache zur Verfügung stellen, wenn der Patient aus einem anderen EU-Land kommt und möglicherweise eine Sprachbarriere besteht.“

Auf der Podiumsdiskussion des Weltgesundheitsgipfels sagte David Novillo, Abteilungsleiter für Daten und digitale Gesundheit bei der WHO, über die digitale Patientenübersicht: „Das ist mein Traum als Mensch – die Möglichkeit zu haben, mit meiner persönlichen Akte zu reisen, und wenn mir etwas zustößt, kann zumindest das medizinische Personal, das mich bei einem Problem behandeln wird, einige grundlegende Informationen über mich haben.„

„Es liegen keine aussagekräftigen Daten über die Auswirkungen des Impfstoffs auf die Übertragung oder die Ausscheidung des Virus vor.“ Weltgesundheitsorganisation, August 2021

Warum sagen Regierungsbeamte und Mitglieder der WHO immer noch, dass Impfpässe „Freizügigkeit“ ermöglichen, obwohl nie nachgewiesen wurde, dass sie eine Übertragung verhindern, und zumindest im Fall von Pfizer nicht einmal darauf getestet wurden?

Als die Länder im Jahr 2021 begannen, Impfpässe vorzuschreiben, erklärten CDC, FDA und WHO, dass die COVID-„Impfstoffe“ die Übertragung nicht nachweislich verhindern.

In der Aktualisierung der Weltgesundheitsorganisation vom 14. Juli 2021 heißt es: „Es sind weitere Beweise erforderlich, um genau festzustellen, wie gut sie [die Impfstoffe] die Infektion und Übertragung verhindern.„

Auch das Center for Disease Control and Prevention (CDC) erklärte: „Das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion bei vollständig geimpften Personen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, solange das Virus weiterhin in der Gemeinschaft übertragen wird.„

Was die Impfung von AstraZeneca betrifft, so liegen der WHO zufolge „keine stichhaltigen Daten über die Auswirkungen des Impfstoffs auf die Übertragung oder die Virusausscheidung vor„.

Und die Food and Drug Administration (FDA) erklärte: „Die Wissenschaft weiß noch nicht, ob der Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech die Übertragung reduzieren wird.„

Letztes Jahr gab ein Direktor von Pfizer bei einer Anhörung im Europäischen Parlament zu, dass Pfizer sein Produkt nicht einmal auf die Verhinderung der Übertragung getestet hat.

„Pfizer-Direktor gibt zu, dass der Impfstoff nie zur Verhinderung der Übertragung getestet wurde. ‚Lassen Sie sich für andere impfen‘ war immer eine Lüge“ MEP Rob Roos, Europäisches Parlament, Oktober 2022

Welchen Sinn hatte die Einführung von COVID-Pässen, sei es für den häuslichen Gebrauch oder anderweitig, wenn sich das Virus weiter ausbreitete, egal ob jemand vollständig geimpft war oder nicht?

Tatsache ist, dass die Impfpässe eingeführt wurden, um Menschen zu zwingen, zu motivieren oder anderweitig zu manipulieren, sich impfen zu lassen, und zwar unter der Androhung, dass sie ohne die Impfung in vielen Bereichen der Gesellschaft nicht mehr teilnehmen dürfen.

Entgegen den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation, die die Mitgliedstaaten aufforderte, aufgrund fehlender Daten zur Übertragbarkeit keine Impfpässe für Mobilitätszwecke einzuführen, kündigte die WHO am 5. Juni 2023 an, dass sie „das System der Europäischen Union (EU) für die digitale COVID-19-Zertifizierung aufgreifen wird, um ein globales System zu schaffen, das die weltweite Mobilität erleichtern wird.“