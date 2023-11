Wie die Demokratische Partei einen amerikanischen Aufstand inszenierte

Der 6. Januar mag für viele Menschen vieles gewesen sein, aber eine weitere Boston Tea Party war es ganz sicher nicht.

Robert Bridge

In der vergangenen Woche wurden mehr als 40.000 Stunden Sicherheitsmaterial der Kapitolspolizei vom 6. Januar veröffentlicht, die ein für alle Mal ein Loch in die Trump-freundliche Erzählung vom „gewalttätigen Aufstand“ reißen, die den Demokraten so sehr am Herzen liegt.

Die einzige Frage, die sich unzählige Amerikaner nach der Veröffentlichung der vernichtenden Videos stellten, war: Werden all die Männer und Frauen, die seit Jahrzehnten als politische Gefangene eingesperrt sind, einen weiteren Tag vor Gericht bekommen? In der Tat mag der 6. Januar für viele Menschen vieles gewesen sein, aber eine weitere Boston Tea Party war er ganz sicher nicht.

In den sozialen Medien reihten sich am Wochenende harmlose Szenen aneinander, in denen die „Aufständischen“ lässig durch das Kapitol schlenderten, mit den diensthabenden Polizisten Höflichkeiten austauschten und sich sogar gegenseitig die Hände abklatschten.

Here's a January 6 video they've never shown the public.



A protester is uncuffed by Capitol police and then fist bumps another officer down a hallway away from everyone. pic.twitter.com/ft1yTOITLr — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) November 17, 2023

Die Enthüllungen über die wahre Natur der Veranstaltung kamen ans Licht, als der neu ernannte Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, das Sicherheitsmaterial veröffentlichte, das für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und andere Mitglieder der Republikanischen Partei wie ein politischer Segen war.

„Wahrheit und Transparenz sind entscheidend“, sagte Johnson in einer vorbereiteten Erklärung. „Diese Entscheidung wird Millionen von Amerikanern, Angeklagten, Organisationen des öffentlichen Interesses und den Medien ermöglichen, sich selbst ein Bild davon zu machen, was an diesem Tag geschah, anstatt sich auf die Interpretation einer kleinen Gruppe von Regierungsbeamten verlassen zu müssen.“

Die Demokraten, die das Narrativ der „Aufständischen“ nach Kräften ausschlachten, reagierten jedoch vorhersehbar verärgert auf die Veröffentlichung und bezeichneten sie als „Gefahr für die nationale Sicherheit“.

„Es ist unverzeihlich, dass eine der ersten Amtshandlungen von Sprecher Johnson als Verwalter der Institution darin besteht, seine Kollegen, Mitarbeiter, Besucher und unser Land zu gefährden, indem er praktisch ungehinderten Zugang zu sensiblen Sicherheitsaufzeichnungen des Kapitols gewährt“, sagte der New Yorker Abgeordnete Joseph Morelle, der im Verwaltungsausschuss des Repräsentantenhauses sitzt. „Dass er dies gegen den heftigen Widerstand der Sicherheitsexperten der Kapitolspolizei tut, ist empörend. Das ist nicht transparent, sondern gefährlich und unverantwortlich.

And just like that the J6 Committee’s violent insurrection narrative has crumbled



The Capitol Police facilitated the protesters passage through the building



The vast majority of J6ers should be immediately released.pic.twitter.com/Lb1dEGT1yI — Charlie Kirk (@charliekirk11) November 17, 2023

Fast zwei Jahre lang stellten die Demokraten den 6. Januar als einen weiteren 11. September oder ein zweites Pear Harbor dar, indem sie sich die aussagekräftigsten Szenen aus dem Filmmaterial herauspickten.

Vergangenes Jahr wurde Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), das fotogene Mitglied des radikal-progressiven Flügels der Demokraten, sichtlich verärgert gezeigt, nachdem sie die Ereignisse des Aufstands im Kapitol „nacherleben“ musste.

„Ich bin so wütend. Ich muss diese Bilder noch einmal durchleben“, schluchzte sie und rieb sich die Stirn. „Ich weiß, dass es nicht nur mir so geht. Es geht allen so.“

„Diese Anschläge haben Menschen getötet, Menschen traumatisiert, und für alle Trump-Anhänger unter euch: Er hat seine eigenen Leute ins Gefängnis geschickt und seinen eigenen Leuten versprochen, sie zu begnadigen.

Die unbequeme Wahrheit ist jedoch, dass am Tag des Aufstands im Kapitol nur eine Person getötet wurde – die unbewaffnete Air-Force-Veteranin und begeisterte Trump-Anhängerin Ashli Babbitt, die von einem Polizisten erschossen wurde.

Nun fordern die Republikaner Gerechtigkeit und die sofortige Freilassung der inhaftierten Demonstranten.

„Und schon ist die Erzählung vom gewalttätigen Aufstand des J6-Komitees zusammengebrochen“, schrieb der konservative Kommentator Charlie Kirk auf X (früher Twitter). „Die Kapitolspolizei hat den Demonstranten den Weg durch das Gebäude erleichtert… die große Mehrheit der J6-Mitglieder sollte sofort freigelassen werden“.

Da jedoch die Demokraten immer noch die Kontrolle über Washington, D.C., das FBI, das Justizministerium und andere Regierungsbehörden haben, werden die Republikaner bis zum 4. November warten müssen – oder sogar noch länger, wenn sie ihre Kandidatur für das Weiße Haus verlieren -, bevor wirkliche Gerechtigkeit geübt wird.

Unterdessen haben Bundesbeamte erklärt, es gebe keine Beweise dafür, dass Strafverfolgungsbeamte bei der Koordination der Angriffe geholfen hätten.

„Wenn Sie fragen, ob die Gewalt im Kapitol am 6. Januar Teil einer Operation war, die von FBI-Quellen oder -Agenten orchestriert wurde, ist die Antwort ein klares Nein“, sagte FBI-Direktor Christopher Wray dem Kongressabgeordneten Clay Higgins (R-La.) während einer Anhörung im Repräsentantenhaus. Higgins befragte Wray zu zwei Greyhound-Bussen, die am 6. Januar als Trump-Anhänger verkleidete FBI-Agenten vor dem Kapitol abgesetzt hätten, und bezeichnete die Fahrzeuge als „Geisterbusse“.

Wie dem auch sei, die neuen Enthüllungen sind ein Silberstreif am Horizont in einem Shitstorm, der Donald Trump verfolgt, der hofft, das Weiße Haus trotz zahlreicher juristischer Probleme im kommenden November zurückzuerobern.

„Ich gratuliere dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, dass er den Mut und die Tapferkeit hatte, alle J6-Bänder zu veröffentlichen, die explizit enthüllen, was am 6. Januar wirklich passiert ist“, schrieb Trump auf Truth Social Friday.