Diese westlichen Länder unterstützen den israelischen Völkermord in Gaza

Von Jessica Buxbaum

Der Krieg Israels gegen den Gazastreifen dauert nun schon den zweiten Monat an. Er hat den nördlichen Teil des Streifens in Schutt und Asche gelegt und mehr als 14.000 Palästinenser getötet, die meisten davon Frauen und Kinder. Während Israel die Angriffe auf den Gazastreifen führt, sind mehrere westliche Mächte hinter den Kulissen ebenfalls an den Angriffen beteiligt. MintPress News wirft einen tiefen Blick auf die Länder, die Israels Krieg unterstützen.

Wer schickt Israel Waffen?

Seit Israels Krieg gegen den Gazastreifen im Oktober haben mehrere Menschenrechtsgruppen rechtliche Schritte gegen Waffenexporte nach Israel eingeleitet.

Am 6. November haben die palästinensischen Menschenrechtsorganisationen Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte vor dem australischen Bundesgerichtshof Klage eingereicht, um Zugang zu allen Waffenexportgenehmigungen zu erhalten, die Israel seit dem 7. Oktober erteilt wurden.

„Wir wissen, dass in den letzten Jahren Hunderte von Genehmigungen erteilt wurden, aber die australische Regierung hält die grundlegenden Details geheim: welche Gegenstände werden exportiert, wer stellt sie her, wofür werden sie verwendet“ sagte Rawan Arraf, Geschäftsführer des Australian Centre for International Justice, dessen Organisation den Antrag der palästinensischen Gruppen unterstützt, in einer Presseerklärung.

Australiens Waffenexporte sind geheimnisumwittert und wurden zusätzlich unter die Lupe genommen, nachdem bei einer Senatsanhörung im Oktober festgestellt wurde, dass der israelischen Regierung im Jahr 2023 52 Genehmigungen für Rüstungsgüter erteilt wurden, wobei seit 2017 mehr als 350 erteilt wurden.

Am 13. November verklagten die Palästinenser den US-Präsidenten Joe Biden, weil er es versäumt hatte, den Völkermord in Gaza zu verhindern und die militärische und diplomatische Unterstützung der Regierung zu stoppen. Drei Tage später reichten die Kläger einen Eilantrag ein, um die US-Unterstützung für Israel sofort zu stoppen.

„Palästinensische Kinder in Gaza sind zweifellos Zielscheibe der wiederholten israelischen Militäroffensiven, die ihre Häuser, Schulen und Wohnviertel zerstören, während die israelischen Streitkräfte von den USA hergestellte und finanzierte Waffen einsetzen, um sie und ihre Familien ungestraft zu töten“, sagte Khaled Quzmar, Generaldirektor von Defense for Children International – Palestine und ein Kläger in der Klage, in einer Pressemitteilung.

Bloomberg enthüllte ein Dokument des US-Verteidigungsministeriums mit dem Titel „Israel Senior Leader“-Anfragen, das auf Ende Oktober datiert ist und in dem die Waffen aufgelistet sind, die Israel für seinen laufenden Krieg gegen Gaza benötigt. Nach Angaben von Bloomberg wird das Waffenarsenal bereits verschickt. Die Waffen sind unten aufgeführt:

2.000 Hellfire-Raketen für Apache-Angriffshubschrauber, hergestellt von der US-Waffenfirma Lockheed Martin

30-mm-Kettengeschützmunition für Apache-Angriffshubschrauber, hergestellt vom US-Rüstungskonzern General Dynamics

57.000 155-mm-Granaten für Artilleriegeschütze

400 120-mm-Mörser

PVS-14 Nachtsichtmonokulare des US-amerikanischen Herstellers Night Vision Devices

M141 schultergetragene Bunkerbrecher

75 leichte taktische Fahrzeuge (Joint Light Tactical Vehicles), hergestellt von der US-Firma Oshkosh Defense

Mehr als 300 Tamir-Abfangjäger für das israelische Iron-Dome-System, hergestellt von dem US-Waffenhersteller Raytheon

Wie bereits von MintPress News berichtet, haben Fotos gezeigt, dass in den USA hergestellte Waffen, die weißen Phosphor enthalten, bei Israels Angriff auf Gaza eingesetzt werden. Diese Artilleriegeschosse stammen aus dem Pine Bluff Arsenal, einer Armeeeinrichtung in Arkansas, die für die Lieferung von weißer Phosphormunition bekannt ist. Die US-Armee reagierte nicht auf Anfragen, ob die Artillerie von Pine Bluff Arsenal in Gaza eingesetzt wird.

Wie auf den Social-Media–Plattformen des israelischen Verteidigungsministeriums zu lesen ist, haben die USA seit Beginn des Krieges im Oktober bereits mehrere Waffenlieferungen getätigt.

המטוס ה-45 ברכבת האווירית של מערכת הביטחון נחת הבוקר בישראל. כ-1,000 טונות של חימושים ואמצעי לחימה הובאו עד כה לתמיכה בפעילות צה"ל.



הבוקר נחת בנמל התעופה רמון שליד אילת מטוס מטען ועליו משלוח צבאי נוסף, הכולל אמבולנסים צבאיים, ציוד רפואי..

להמשך קריאה: https://t.co/IYPTj2lkyZ pic.twitter.com/bbB7HNUpfS — משרד הביטחון (@MoDIsrael) October 20, 2023

Auf Telegram und LinkedIn erwähnte das Verteidigungsministerium, dass seine Mission in den USA mit Sitz in New York City bei der Beschaffung von Waffen und Ausrüstung geholfen habe.

Offenen Quellen zufolge hielten sich im letzten Monat auch westliche Militärflugzeuge und Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeerraum auf.

.@TheCVN69 & the #IKESCSG transited the Strait of Gibraltar into the Mediterranean Sea, Oct. 28.



As a part of the @USNavy's 🇺🇸 globally-deployed forces, IKECSG will join the @Warship_78 CSG in support of the defense of Israel and to deter aggression throughout the region. pic.twitter.com/DVAuqhfBu4 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) October 30, 2023

US-Kriegsschiffe – die Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group und die Gerald R. Ford Carrier Strike Group – sind im Oktober zur Unterstützung des israelischen Militärs ins Mittelmeer gefahren. Der Flugzeugträger Eisenhower befand sich zuletzt im Roten Meer, während das Schiff Argus der britischen Marine in Zypern angedockt war.

#ReadyOnArrival✅

#ICYMI #MightyIKE has passed through the Suez Canal and has entered the Red Sea, November 4th. IKE and @csg_two are deployed to the @US5thFleet / @CENTCOM area of operations to support maritime security and stability in the Middle East region.#GreaterEachDay pic.twitter.com/4pX3vu6Xzd — USS Dwight D. Eisenhower (IKE) (@TheCVN69) November 5, 2023

Mindestens sechs Flugzeuge der deutschen Luftwaffe sind in der letzten Woche auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv gelandet, außerdem zwei Flugzeuge der britischen Luftwaffe sowie Flugzeuge der polnischen Luftwaffe und der US-Marine.

Im letzten Monat sind auch Militärflugzeuge aus Frankreich und Australien nach Tel Aviv geflogen. Das australische Verteidigungsministerium bestätigte in Pressemitteilungen, dass es Flugzeuge in die Region entsandt hat.

In einer Presseerklärung vom 27. Oktober heißt es:

Die Entsendung australischer Flugzeuge und des sie unterstützenden Verteidigungspersonals ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die Notfallplanung der gesamten australischen Regierung zu unterstützen und australischen Staatsbürgern und zugelassenen ausländischen Staatsangehörigen in der Region im Bedarfsfall Unterstützung zu leisten.

In der vergangenen Woche sind mehrere Flugzeuge der britischen Luftwaffe von der britischen Militärbasis Akrotiri auf Zypern nach Tel Aviv geflogen. Auch ein Flugzeug des Rüstungsherstellers BAE Systems traf kürzlich auf dem Luftwaffenstützpunkt ein.

Die genannten Militärs reagierten nicht auf die Anfragen von MintPress News, warum ihre Flugzeuge in der Region gelandet sind und welche Art von Fracht oder Personal sie transportiert haben. Nur das australische Verteidigungsministerium antwortete und verwies MintPress News auf seine früheren Pressemitteilungen in dieser Angelegenheit.

New from @CAATuk: "Israel is using UK arms exports in a genocide against the Palestinian people. The UK government is complicit in these crimes not just by supplying these weapons for decades, but by repeatedly inciting Israel to commit war crimes against Palestinian civilians". pic.twitter.com/zbO7WE2NVp — Declassified UK (@declassifiedUK) November 14, 2023

Während die genaue Art und Menge der Ausrüstung, die westliche Regierungen in dieser Zeit nach Israel schicken, unklar bleibt, haben Aktivistengruppen diese Staaten als Mitschuldige an Israels anhaltendem Krieg gegen Gaza bezeichnet.

„Seit 2018 hat Großbritannien Waffenexporte nach Israel im Wert von mindestens 147 Millionen Pfund (etwa 183 Millionen Dollar) genehmigt“, sagte die britische Palestine Solidarity Campaign (PSC) in einer Erklärung an MintPress News. „Aufgrund der Art der britischen Waffenexportlizenzen ist der wahre Wert wahrscheinlich wesentlich höher. Dazu gehören Exporte von Militärflugzeugen, Hubschraubern und Drohnen. Auch Komponenten für gepanzerte Fahrzeuge und Bomben gehören dazu.“

„Die britische Regierung leistet also materielle Unterstützung für Israels unerbittliche Bombardierung des Gazastreifens“, so PSC.

Laut der in Großbritannien ansässigen Campaign Against Arms Trade liefern britische Unternehmen 15 % des Materials für das Tarnkappen-Kampfflugzeug F35, das Israel derzeit zur Bombardierung des Gazastreifens einsetzt. Zu den Lieferanten für die F35-Tarnkappen-Kampfflugzeuge gehören auch: USA, Kanada, Norwegen, Schweiz, Dänemark, Australien, Belgien, Deutschland, Türkei, Italien, Niederlande und Frankreich.

Also sections on Spain, Belgium, and South Africa! Plus a spreadsheet of the international supply chain for the US F-35 stealth fighter, one of the aircraft Israel is using to bomb Gaza. https://t.co/qgPMhSIksT — CAAT (@CAATuk) November 8, 2023

Der MLRS M270-Raketenwerfer von Lockheed Martin, der zum ersten Mal seit 2006 im Gazastreifen eingesetzt wurde, wurde in Europa von einem internationalen Konsortium von Unternehmen aus Frankreich, Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich gebaut.

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut hat EuroNews Daten über Waffenverkäufe aus Europa an Israel zwischen 2013 und 2022 zur Verfügung gestellt, aus denen hervorgeht, dass Italien und Deutschland das israelische Militär mit Waffen beliefert haben, die jetzt im Gazastreifen eingesetzt werden. Deutschland habe außerdem mehr als 1.000 Panzermotoren nach Israel geliefert. Bis zum 2. November hat die deutsche Regierung Waffen im Wert von 323 Millionen Dollar nach Israel exportiert – fast zehnmal so viel wie im letzten Jahr nach Israel.

Während eines NATO-Treffens in Brüssel im Oktober bestätigte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass Israel auch Munition für seine Marine anfordert.

„Wir werden mit den Israelis besprechen, wie genau das jetzt ablaufen wird“, sagte Pistorius und deutete damit an, dass die Waffenlieferungen an Israel zunehmen könnten.

Wer schickt Truppen?

Medienberichten zufolge beteiligen sich ausländische Soldaten an Israels aktuellen Kriegsoperationen.

Die spanische Zeitung El Mundo enthüllte, dass ein spanischer Söldner die israelischen Streitkräfte in Gaza unterstützt. Pedro Diaz Flores wurde dort mit den israelischen Besatzungstruppen abgebildet. Er hatte zuvor in der Ukraine gekämpft und war über die neonazistische Asow-Brigade in den Krieg verwickelt worden.

Through his involvement with the neo-Nazi Azov Brigade, Pedro was absorbed in to the Charlie One Unit of Ukrainian Military Intelligence. pic.twitter.com/Ah9SwghOoT — Lowkey (@Lowkey0nline) November 5, 2023

„Ich bin also wegen der Wirtschaft gekommen, wegen des Geldes. Sie zahlen sehr gut, sie bieten eine gute Ausrüstung und die Arbeit ist ruhig. Es sind 3.900 Euro [4.187 Dollar] pro Woche, abgesehen von den zusätzlichen Einsätzen“, sagte Flores gegenüber El Mundo.

Im Oktober erhielt die britische Zeitung Socialist Worker – zusammen mit anderen Publikationen – einen „Hinweis des Beratenden Ausschusses für Verteidigungs- und Sicherheitsmedien, keine Informationen über britische Spezialeinheiten zu veröffentlichen, die im Nahen Osten operieren.

„In einigen Publikationen sind Berichte aufgetaucht, in denen behauptet wird, dass britische Spezialeinheiten in sensiblen Gebieten des Nahen Ostens im Einsatz sind, und in denen dieser Einsatz mit Geiselbefreiungsaktionen in Verbindung gebracht wird“, heißt es in der Mitteilung.

Der Socialist Worker wies darauf hin, wie die Daily Mail berichtete, dass der britische Special Air Service in „Bereitschaft in Zypern“ sei, um britische Geiseln zu retten, die in Gaza gefangen gehalten werden.

Außerdem haben Palästinenser in Gaza berichtet, dass sie Soldaten mit amerikanischen Flaggen an ihren Uniformen angetroffen haben. In dem unten stehenden Videoclip von Quds News Network erzählt ein palästinensischer Mann einem Al Jazeera-Reporter, dass sein Bruder auf Englisch mit einem männlichen Soldaten gesprochen hat, der eine amerikanische Flagge an seiner Uniform trug, als er versuchte, aus dem Streifen zu fliehen. Diese Behauptungen bleiben unbegründet, und es ist möglich, dass Soldaten mit doppelter israelisch-amerikanischer Staatsbürgerschaft ohne Genehmigung des israelischen Militärs ein Abzeichen mit der amerikanischen Flagge tragen.

This is just one of a growing number of accounts and reports that US troops are directly participating in the genocide and ethnic cleansing in Gaza.



Last week, Bloomberg reported discussions of “a multinational force that may involve American troops." pic.twitter.com/ruAUTYShlY — Andre Damon (WSWS.org) (@Andre__Damon) November 12, 2023

Forward Observations, eine von dem ehemaligen US-Infanteristen Derrick Bales, der in Afghanistan kämpfte, gegründete Freiwilligengruppe, hat in den sozialen Medien Bilder aus dem Gazastreifen und dem Süden Israels veröffentlicht.

In einem Instagram-Post ist Forward Observations in Be’eri zu sehen, einer Gemeinde, die am 7. Oktober von der Hamas angegriffen wurde, und wird von Mitgliedern der Lotar-Einheit des israelischen Militärs geführt, die auf die Gewalt reagierte.

Nach Angaben von Foreign Policy begann Forward Observations als Lifestyle-Marke, die taktische Ausrüstung verkauft. Dann reiste die Gruppe in die Ukraine, wo sie anfing, medizinisches Material, Ausrüstung und Geld für ukrainische Soldaten zu beschaffen. Bales wurde kritisiert, weil er mit Vadim Lapaev, einem Mitglied des rechtsextremen Asow-Bataillons, in Verbindung steht. Er entschuldigte sich für seine Verbindungen zu Lapaev, sagte aber, die Brigade sei nicht so radikal wie behauptet.

Forward Observations reagierte nicht auf Anfragen von MintPress News, um zu überprüfen, ob ihre Mitarbeiter tatsächlich in Israel sind und was sie dort tun.

Der Beamte des US-Verteidigungsministeriums (DoD), Christopher P. Maier, sagte der New York Times in diesem Monat, dass US-Spezialeinsatzkräfte in Israel stationiert sind und „den Israelis aktiv helfen“, unter anderem bei der „Identifizierung von Geiseln, einschließlich amerikanischer Geiseln“.

Während Maier es ablehnte, der Times mitzuteilen, wie viele Spezialeinheiten sich derzeit in Israel aufhalten, sagte der ehemalige Pentagon-Berater Douglas MacGregor in einem Fernsehinterview, dass 2.000 Marines und 2.000 Spezialeinheiten in der Region stationiert seien. MacGregor erwähnte auch, wie US-Spezialeinheiten, die in israelische Spezialeinheiten eingebettet waren, im Oktober in den Gazastreifen eindrangen, um dort Aufklärungsarbeit zu leisten, dann aber in einen Hinterhalt gerieten und schwere Verluste erlitten.

In der Fernsehsendung Palestine Declassified erklärte der britische Soziologe David Miller dem Gastgeber Chris Williamson, einem ehemaligen britischen Parlamentsmitglied, dass diese Operation „ein Hinweis darauf ist, dass die amerikanischen Soldaten direkt in die Konfrontation mit dem Widerstand verwickelt sind“.

Und ein Foto des Weißen Hauses, das auf Instagram geteilt und anschließend gelöscht wurde, zeigt Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Israel am 18. Oktober bei einem Treffen mit Mitgliedern der Delta Force. Eine hochrangige arabische Quelle, die mit den palästinensischen Gruppen im Gazastreifen vertraut ist, sagte gegenüber Middle East Eye – vor der israelischen Bodeninvasion -, dass die Palästinenser erwarteten, dass Israel die Hamas-Tunnel mit einer Art Nervengas oder chemischen Waffen unter der Aufsicht von US-Delta-Force-Kommandos fluten würde. Israel hat mit seiner Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen, doch gibt es bisher keine Berichte über den Einsatz von Nervengas.

Trotz dieser Berichte teilte das Pentagon MintPress News mit, dass die USA keine Bodentruppen in Israel stationiert haben.

Während also die westliche Bevölkerung weiterhin für Palästina auf die Straße geht, scheinen ihre Regierungen den Aggressor zu unterstützen.