Israel plant einen Gaza-Krieg, der mehr als ein Jahr dauern soll.

Eine Quelle sagte: „Es wird ein sehr langer Krieg . . Wir sind bislang nicht einmal auf halbem Weg, unsere Ziele zu erreichen“.

Die Financial Times berichtete, dass Israel plant, den Krieg gegen Gaza über ein Jahr lang zu führen. In weniger als zwei Monaten hat Israel mindestens 15.000 Menschen getötet, 100.000 Gebäude beschädigt, 1,7 Millionen Palästinenser vertrieben und die meisten medizinischen Einrichtungen in Gaza zerstört.

Am Freitag berichtete die FT, dass Israel sich auf einen mehrstufigen Konflikt im Gazastreifen vorbereite, der mindestens ein Jahr dauern werde. „Das wird ein sehr langer Krieg… Wir sind bisher nicht einmal auf halbem Weg, unsere Ziele zu erreichen“, sagte eine Person, die mit den israelischen Kriegsplänen vertraut ist.

Zu den israelischen Zielen gehören laut den Quellen „die Tötung der drei obersten Hamas-Führer – Yahya Sinwar, Mohammed Deif und Marwan Issa – sowie ein entscheidender militärischer Sieg über die 24 Bataillone und das unterirdische Tunnelsystem der Gruppe und die Zerstörung ihrer Regierungsfähigkeit in Gaza“.

Israel scheint nicht in der Lage zu sein, diese Ziele zu erreichen. Amerikanischen Quellen zufolge haben die israelischen Militäroperationen im Gazastreifen keine Auswirkungen auf die hohen und mittleren Ränge der Hamas gehabt. Der Guardian berichtete am Sonntag, israelische Offizielle schätzten, dass 1.000 bis 2.000 Hamas-Mitglieder getötet worden seien. Die FT sprach jedoch mit einer israelischen Militärquelle, die von 5.000 toten Hamas-Mitgliedern sprach. Es ist unklar, warum die Zahlen so stark voneinander abweichen, da beide während der einwöchigen Kampfpause erhoben wurden.

Auf jeden Fall wurden bei den israelischen Militäroperationen mehr Kinder getötet, mindestens 6.000, als Hamas-Mitglieder. Die massiven Opfer unter der Zivilbevölkerung haben dazu geführt, dass die israelischen Militäroperationen in der Weltöffentlichkeit zunehmend auf Ablehnung stoßen.

Außenminister Antony Blinken, der am Donnerstag an einer Sitzung des israelischen Kriegskabinetts teilnahm, warnte, dass Tel Aviv mit der Fortsetzung des Konflikts noch mehr internationale Unterstützung verlieren werde. General Herzi Halevi, der Stabschef der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), sagte, dass die Militäroperationen im Gazastreifen „mehr als nur ein paar weitere Wochen“ dauern würden, was darauf hindeutet, dass Tel Aviv nicht die Absicht hat, den Ratschlägen Washingtons zu folgen. Dennoch erklärte der amerikanische Spitzendiplomat, dass Washington weiterhin an der Bewaffnung Tel Avivs festhalte.

Die erste Phase des Krieges, eine intensive Bombardierungskampagne und eine Bodeninvasion, wird voraussichtlich bis weit ins Jahr 2024 dauern. Eine Quelle sagte, die erste Phase des Krieges sei zu etwa 40 Prozent abgeschlossen. „Gaza-Stadt ist bisher nicht fertig und weiterhin nicht vollständig erobert. Es ist wahrscheinlich zu 40 Prozent fertig“, sagte die Person. „Für den gesamten Norden wird es wahrscheinlich noch zwei Wochen bis einen Monat dauern.

Die zweite Phase wird eine weniger militärische Operation sein, die darauf abzielt, den Gazastreifen zu stabilisieren. Während die Quellen der FT sagten, dass die zweite Phase wahrscheinlich bis Ende 2024 andauern wird, sagen israelische Beamte, dass sie kein konkretes Ende des Konflikts vorhersagen können.

Die Biden-Administration hat den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu gedrängt, die Kontrolle über den Gazastreifen an die Palästinensische Autonomiebehörde zu übergeben, sobald die Hamas besiegt ist. Eine Quelle sagte der FT jedoch, dass Tel Aviv nicht auf Washington hören werde, selbst wenn die USA Israel Waffen im Wert von Milliarden Dollar liefern würden. „Niemand, nicht einmal die USA, kann mit ihnen darüber reden“, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Die Person betonte, dass dieser Punkt für Netanyahu entscheidend sei, um sein rechtsextremes Kriegskabinett zusammenzuhalten.