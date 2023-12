Papst möchte »aggressives Mandat« für den Klimaschutz und eine globale Governance.

Papst Franziskus fordert in seiner Botschaft an die COP28 „verbindliche und leicht überprüfbare“ Klimaschutzmaßnahmen

Papst Franziskus bekräftigt in seiner von Kardinal Pietro Parolin vorgetragenen Ansprache an die COP28 der Vereinten Nationen seinen Wunsch nach einem „aggressiven Mandat“ für den Klimaschutz und eine globale Governance.

Papst Franziskus hat in einer Ansprache des vatikanischen Staatssekretärs Pietro Kardinal Parolin auf der diesjährigen UN-Klimakonferenz COP28 „verbindliche und leicht überprüfbare“ Maßnahmen gefordert, um den „ökologischen Übergang“ der Welt zu beschleunigen, und gleichzeitig die Forderung nach einer globalen Governance erneuert.

Die Teilnahme von Franziskus an der Veranstaltung der Vereinten Nationen in der Expo City in Dubai sollte ein historisches Ereignis werden – die erste Teilnahme eines Papstes an einer COP-Konferenz. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes schickte Franziskus an seiner Stelle Parolin, der am Samstag, 2. Dezember, eine Rede hielt, in der er dringend politische Lösungen für den Klimawandel forderte.

Franziskus prangerte die „Umweltzerstörung“ und den Klimawandel, den er auf menschliche Ursachen zurückführte, als „Beleidigung Gottes“ an, die aus der „Besessenheit“ des Wunsches nach „Produktion und Besitz“ resultiere.

Er bekräftigte die Forderung nach einer globalen Governance als Lösung für die sogenannte „ökologische Schuld“, die die reichen Nationen „gegenüber vielen anderen Nationen“ hätten.

„Was ist der Ausweg aus dieser Situation? Es ist der, den ihr in diesen Tagen beschreitet: der Weg des Miteinanders, des Multilateralismus“, schrieb Franziskus mit Blick auf die internationale Zusammenarbeit im Dienste eines gemeinsamen Ziels.

Er zitierte aus seinem jüngsten Apostolischen Schreiben Laudate Deum, in dem es heißt, dass unsere „multipolare“ Welt „einen anderen Rahmen für eine wirksame Zusammenarbeit erfordert“ und „es darum geht, globale und wirksame Regeln aufzustellen“ (Laudate Deum, 42).

Franziskus schlug auch vor, dass die Länder das unzureichend definierte „globale Gemeinwohl“ über ihre eigenen „nationalen Interessen“ stellen sollten, und zitierte auch seine frühere Enzyklika Laudato Si‘, in der er beklagte, dass internationale Verhandlungen „wegen der Positionen von Ländern, die ihre nationalen Interessen über das globale Gemeinwohl stellen, keine bedeutenden Fortschritte machen können“ (Laudato Si‘, 16). (Laudato Si‘, 169)

Der Pontifex machte deutlich, dass er einen „politischen Wandel“ für notwendig hält, um diese Umweltprobleme zu bekämpfen, und wiederholte seinen Vorschlag aus der Enzyklika Fratelli Tutti, „einen globalen Fonds einzurichten, der endlich den Hunger beenden kann“, und zwar mit Geldern, die normalerweise für Waffen und andere militärische Projekte verwendet werden.

Er drängte auf noch kontroversere Maßnahmen und schlug politische Mandate vor, um den „ökologischen Übergang“ der Länder zu fördern, zum Beispiel durch die Überwachung des Energieverbrauchs.

„Möge sich diese COP als Wendepunkt erweisen, der einen klaren und greifbaren politischen Willen zeigt, der zu einer entscheidenden Beschleunigung des ökologischen Übergangs führen kann, mit Mitteln, die drei Bedingungen erfüllen: Sie müssen „effizient, verbindlich und leicht überprüfbar sein“, forderte Franziskus und fügte hinzu, dass dies „in vier Bereichen erreicht werden muss: Energieeffizienz, erneuerbare Energien, die Abkehr von fossilen Brennstoffen und die Erziehung zu einem Lebensstil, der weniger von letzteren abhängig ist“.

Franziskus rief auch zu einem dauerhaften Wandel auf: „Lasst uns bitte vorwärts gehen und nicht zurück“, bat er. Er ist überzeugt, dass die Regierungen den Energieverbrauch und andere Umweltbeschränkungen strikt durchsetzen sollten und zitierte die Forderung von Laudato Si nach „Sanktionen bei Nichteinhaltung“.

Kardinal Parolin hielt auch eine von Franziskus verfasste Rede vor dem allerersten Glaubenspavillon der UN-Klimakonferenz, der vom muslimischen Ältestenrat in Zusammenarbeit mit der COP28-Präsidentschaft, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und einer „vielfältigen Koalition globaler Partner“ organisiert wurde.

Laut den Organisatoren der COP28 ist der Glaubenspavillon eine Möglichkeit für die Vereinten Nationen zu zeigen, dass religiöse und spirituelle Gemeinschaften eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel und für das Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und des Pariser Abkommens spielen.

Wie die Vereinten Nationen betonen, stellt der Faith Pavilion eine Stärkung der Beziehungen zwischen den Religionen und den Klimazielen der Vereinten Nationen dar. Während an früheren COP-Klimakonferenzen verschiedene Vertreter der Religionen teilgenommen haben, wird der Pavillon als bedeutender Fortschritt in diesen Beziehungen gefeiert, da er die Religionen an die Seite von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen in der globalen Bewegung zur Umsetzung der Klimawandel-Agenda stellt.

In seiner Rede im Pavillon betonte Franziskus, dass es nicht nur darum gehe, Mittel für die Umwelt bereitzustellen, sondern auch darum, „unseren Lebensstil zu ändern und alle zu einem nüchternen und brüderlichen Lebensstil zu erziehen“.

Am Sonntag verpflichtete sich Franziskus zur Förderung von Maßnahmen gegen den Klimawandel, indem er eine interreligiöse Erklärung von Abu Dhabi für die COP28 unterzeichnete, die Staats- und Regierungschefs sowie nicht-politische Akteure dazu aufruft, „Mechanismen der Rechenschaftspflicht“ zur Umsetzung von Maßnahmen gegen den Klimawandel zu schaffen, zusätzlich zu einer Reihe anderer „umweltfreundlicher“ Maßnahmen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die COP28 nicht nur darauf abzielt, globale Maßnahmen zum „Schutz“ der Umwelt zu fördern, sondern auch darauf, die restriktiven Ziele des abtreibungsfreundlichen Pariser Abkommens von 2015 umzusetzen.

Wie in einem früheren LifeSiteNews-Artikel berichtet, fordert das Pariser Abkommen die Länder unter anderem dazu auf, „die Gleichstellung der Geschlechter, die Stärkung der Frauen und die Gerechtigkeit zwischen den Generationen zu fördern“. Abtreibungsgegner sagen, dass diese Phrasen in UN-Dokumenten häufig als Euphemismen für die Förderung von Homosexualität und Abtreibung verwendet werden.

Franziskus sollte 2021 an der COP26-Konferenz in Glasgow teilnehmen, entschied sich aber, in Rom zu bleiben und Parolin an seiner Stelle zu schicken.