Der neuseeländische Statistiker und Whistleblower Barry Young (56) wurde von den Behörden verhaftet, nachdem er alarmierende Daten über zahlreiche Todesfälle nach dem Pfizer-Impfstoff veröffentlicht hatte.

Basierend auf seinen Recherchen sagte Young, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Impfstoff nicht tödlich sei, gleich Null sei. Ihm wird vorgeworfen, „zu unberechtigten Zwecken auf ein Computersystem zugegriffen zu haben“.

Nach Ansicht des Internet-Unternehmers Kim Schmitz, besser bekannt als Kim Dotcom, haben die Behörden einen großen Fehler gemacht. Young werde bald zu jedem Podcast eingeladen, um zu erklären, wie tödlich dieser Impfstoff sei, sagte er.

Dies wird für die neuseeländische Regierung ein schlechtes Ende nehmen. Sie haben den Whistleblower von HealthNZ gerade durch eine Razzia zu einer weltweiten Berühmtheit gemacht. Nach seiner Freilassung (bald) wird er in jedem großen Podcast zu sehen sein, um der Welt zu erzählen, wie gefährlich die Covid-Impfstoffe wirklich sind.

