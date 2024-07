Israel sollte es sich zweimal überlegen, bevor es einige seiner Patrioten über die USA in die Ukraine schickt

Von Andrew Korybko

Netanjahu und sein Umfeld sind sich vielleicht gar nicht bewusst, was für eine Veränderung der russischen Regionalpolitik dies bedeuten könnte, wenn man bedenkt, wie der Kreml angesichts des sich entwickelnden Neuen Kalten Krieges zunehmend alles wahrnimmt.

Der Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzia, warnte Israel vor “gewissen politischen Konsequenzen”, sollte es einige seiner Patrioten über die USA in die Ukraine entsenden, wie CNN kürzlich berichtete, über die derzeit verhandelt wird. Dies geschieht inmitten der allmählichen Verschlechterung ihrer Beziehungen seit dem heimtückischen Angriff der Hamas im letzten Jahr, trotz des stolzen, lebenslangen Philo-Semitismus von Präsident Putin, über den Sie hier mehr erfahren können. Die folgenden fünf Beiträge dokumentieren die Vorgeschichte zu dieser jüngsten Entwicklung:

* 25. Januar: “Russland ist besorgt, dass die israelischen Angriffe Syrien tiefer in den westasiatischen Konflikt hineinziehen könnten“

* 6. Februar: “Der neue israelische Botschafter in Russland hat eine völlig falsche Vorstellung von Moskaus Regionalpolitik“

* 7. März: “Israels teilweises Entgegenkommen gegenüber den antirussischen Forderungen der USA birgt das Risiko, die Beziehungen zu Moskau zu ruinieren“

* 19. April: “Russlands Antrag auf Sanktionen gegen Israel im UN-Sicherheitsrat ist ein prinzipieller Soft-Power-Schritt“

* 7. Juni: “Wen könnte Russland als asymmetrische Antwort auf die Bewaffnung der Ukraine durch den Westen bewaffnen?“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Israel begann, Russlands Balanceakt im jüngsten Konflikt falsch darzustellen (die Einzelheiten dazu können hier nachgelesen werden) und mit der Idee zu liebäugeln, Frühwarnsysteme nach Kiew zu schicken, was Russland dazu veranlasste, seine Rhetorik gegen Israel zu verschärfen und mit der Bewaffnung seiner Feinde von der Widerstandsachse zu liebäugeln. Bislang blieb der Streit zwischen den beiden Ländern im Bereich der gegenseitigen Wahrnehmung und Rhetorik, aber Israels mögliche Bewaffnung der Ukraine mit Luftabwehrsystemen könnte zu einer gegenseitigen russischen Bewaffnung der Widerstandsachse führen.

Das Vorrecht liegt bei Israel, da es für Israel leichter ist, die Ukraine indirekt zu bewaffnen als für Russland, die Widerstandsachse indirekt zu bewaffnen. Außerdem könnte Netanjahu davon ausgehen, dass er mit der Entsendung von Verteidigungswaffen nicht die politische Grenze Russlands überschreitet, sondern sich eine gewisse Erleichterung gegenüber dem Druck der USA verschafft, über den man hier mehr erfahren kann. Es ist unklar, ob Netanjahu das, was CNN kürzlich berichtete, wirklich tun wird, aber wenn er es tut, dann hat Nebenzia angedeutet, dass die erste Reaktion Russlands politisch sein wird.

Wahrscheinlich wollte er damit andeuten, dass sein Land entweder in Zukunft mehr Hamas-Delegationen empfangen wird, diesmal jedoch, um bilaterale Beziehungen zu erörtern, anstatt Geiselbefreiungen wie bei früheren Besuchen seit Ausbruch des jüngsten Konflikts, und/oder seine Medien anweisen wird, entschieden anti-israelische Narrative zu verbreiten. Bislang waren sie ziemlich ausgewogen, aber das könnte sich ändern, wenn die Entscheidung getroffen wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Syrien endlich zu gestatten, die S-300 zur Selbstverteidigung einzusetzen, obwohl ihm dieses Recht bisher aus Gründen der Deeskalation verweigert wurde:

* 10. Oktober 2023: “Es ist unwahrscheinlich, dass Russland Syrien in den jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hamas verwickeln wird“

* 22. Oktober 2023: “Von Russland wird nicht erwartet, dass es Israels Angriffe in Syrien stoppt“

* 27. Oktober 2023: “Warum Russland auf die jüngsten US-Bombardements in Syrien nicht reagiert hat“

* 11. Februar 2024: “Die jüngste israelische Bombardierung Syriens beweist, dass Russland keinen größeren Krieg riskieren wird, um Tel Aviv zu stoppen“

* 11. April 2024: “Russlands Luftabwehr in Syrien wird dem Iran nicht helfen, wenn Israel auf seine Vergeltungsmaßnahmen reagiert“

Es ist unwahrscheinlich, dass Russland in dieser hochsensiblen Frage sofort einen Kurswechsel vollzieht, nachdem es bereits so viel Zorn bei vielen seiner Anhänger in der Alt-Media-Gemeinde provoziert hat, weil es so lange daran festgehalten hat. Nichtsdestotrotz bleibt es eine angemessene Gegenmaßnahme, wenn Israel die Ukraine bewaffnet, auch wenn man erwartet, dass es sich vorerst zurückhält, da es kein Zurück mehr gibt, sobald diese Genehmigung erteilt wurde. In diesem Fall würden sich die bilateralen Beziehungen auf Jahre hinaus nicht erholen, was die ganze harte Arbeit von Präsident Putin zunichte machen würde.

Abgesehen davon scheint Russland tatsächlich die Geduld mit Israel zu verlieren, und man kann argumentieren, dass es durch diesen längst überfälligen Schritt und die Festigung seiner strategischen Beziehungen zur iranisch geführten Widerstandsachse viel mehr zu gewinnen hat, als es durch das Festhalten an der Hoffnung auf eine regionale Partnerschaft mit Israel zu verlieren hat. Diese Denkweise war vor dem jüngsten Konflikt in den politischen Kreisen Russlands praktisch nicht vorhanden, aber das zeigt nur, wie sehr sich seitdem alles geändert hat.

Der Aufstieg einer Fraktion, die für den Widerstand ist, verläuft parallel zum Aufstieg der Pro-BRI-Fraktion, über die der Leser hier mehr erfahren kann, und sie sind aufgrund ihrer sich überschneidenden Weltanschauungen praktisch ein und dieselbe. Ihre jeweiligen Rivalen sind die pro-israelische und die ausgleichende/pragmatische Fraktion, die in diesem regionalen Kontext ebenfalls praktisch ein und dasselbe sind, da sie eine potenziell unverhältnismäßige regionale Abhängigkeit vom Iran abwenden wollen, indem sie strategische Beziehungen zu Israel aufrechterhalten, auch wenn diese zum Nachteil des Iran sind.

Während Russland, wie hier erläutert, seine Asienstrategie neu kalibriert und damit die bisher astronomische Einflussausweitung der Pro-BRI-Fraktion zu bremsen scheint, könnte die Pro-Resistance-Fraktion einen entscheidenden Schub erhalten, wenn Israel seine Patriots über die USA in die Ukraine schickt. Das könnte der Strohhalm sein, der den politischen Entscheidungsträgern sprichwörtlich das Genick bricht und sie dazu bringt, sich hinter die politischen Empfehlungen dieser Gruppe zu stellen, was dazu führen könnte, dass Russland Syrien die Genehmigung erteilt, die S-300 gegen Israel einzusetzen, wie erläutert.

Um es klar zu sagen: Die Pro-Widerstandsfraktion existiert meist nur in den öffentlich finanzierten internationalen Medien Russlands und unter ihren (auch informellen) Mitarbeitern, und hat kaum Einfluss in den Denkfabriken des Landes, obwohl sich einige dort für ihre Ansichten erwärmen. Die pro-israelische/abwägende/pragmatische Fraktion ist nach wie vor vorherrschend, und das ist der Grund, warum die derzeitige Politik so lange beibehalten wurde, trotz der wiederholten Provokationen Israels, die schon längst zu einem Politikwechsel hätten führen können, wenn der politische Wille vorhanden gewesen wäre.

Dieser Zustand könnte sich jedoch entscheidend ändern, wenn Israel die Ukraine indirekt mit seinen Patriots aufrüstet. Netanjahu und sein Umfeld sind sich vielleicht nicht bewusst, was für ein Wendepunkt das sein könnte, um Russlands Regionalpolitik drastisch zu verändern, wenn man bedenkt, wie der Kreml angesichts des sich entwickelnden Kontextes des Neuen Kalten Krieges alles zunehmend wahrnimmt. Israel sollte es sich daher zweimal überlegen, um nicht zu riskieren, dass es in den Beziehungen zu Russland zum Katalysator für den schlimmsten Fall wird.