Israel und Covid: Ist das Medikament tödlicher als die Krankheit?

Die neun Millionen Einwohner Israels und die 34.000 Einwohner Gibraltars gehören zu den am meisten gegen Covid-19 geimpften Ländern der Welt und verwenden fast ausschließlich die mRNA-Injektion von Pfizer. Doch nach einem Rückgang der Fälle ist in beiden Gemeinden nun wieder ein rapider Anstieg der Infektionen zu verzeichnen.

Die Opfer, die für das Leben und die Freiheit gebracht wurden, scheinen sich nicht mehr so sehr zu lohnen – eine Tatsache, die der französische Gesetzgeber in dieser Woche offenbar übersehen hat, als er für eine breite Palette normaler Lebensaktivitäten einen Covid-Impfpass vorschrieb.

Regierungen und Medienkommentatoren auf der ganzen Welt lobten Israelis und Gibraltarer, weil sie ihr Bestes taten, um Wissenschaftler und Politiker zu unterstützen, die versuchten, die Schäden durch SARS-COV-2, das gentechnisch veränderte Virus, das zuerst in Wuhan, China, entdeckt wurde, zu minimieren.

Weniger Beachtung fand die Tatsache, dass Gibraltar in den ersten drei Wochen nach der Einführung des Impfstoffs, die am 10. Januar dieses Jahres begann, im Verhältnis zu seiner geringen Einwohnerzahl die höchste Covid-Sterblichkeitsrate der Welt aufwies.

Trotz der Möglichkeit einer gezielten Untersuchung, die Aufschluss über die Sicherheit des Impfstoffs hätte geben können, versäumten es die Aufsichtsbehörden, den Behauptungen nachzugehen, dass die Impfung selbst – bei den gebrechlichen und älteren Menschen, die sie zuerst erhielten – zu diesem tragischen Todesfall beigetragen hat, dem schlimmsten in Gibraltar seit über 100 Jahren.

Mehr als 78 000 Dosen wurden verabreicht, womit nahezu 100 % der Bevölkerung sowie einige Touristen und Arbeiter erreicht wurden.

Die Einwohner haben sich auf das Versprechen eingelassen, dass die Impfung eine Wiederholung der Abriegelungen des letzten Jahres verhindern würde, die enorme soziale und wirtschaftliche Schäden verursacht haben.

Doch heute erlebt Gibraltar eine Welle von Durchbruchsinfektionen. Mehr als 700 Menschen befinden sich in Selbstisolation, und es gibt über 260 aktive Covid-Fälle, von denen allerdings nur sieben im Krankenhaus behandelt werden.

Weltweit haben die Aufsichtsbehörden Todesfälle und Verletzungen im Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen heruntergespielt und darauf bestanden, dass der Schutz, den sie gegen die Krankheit bieten, den besten Weg aus der Krise darstellt.

Das israelische Gesundheitsministerium meldete jedoch in dieser Woche, dass allein am Dienstag 2260 Neuinfektionen diagnostiziert wurden, so viele wie seit Mitte März nicht mehr.

In ganz Israel gibt es jetzt 14.365 bestätigte Fälle, die von der israelischen Zeitung Arutz Sheva als „sprunghaft“ bezeichnet wurden. Von diesen befinden sich 258 im Krankenhaus, 153 in einem ernsten Zustand und 35 in kritischem Zustand.

Es wurde nicht bekannt gegeben, wie viele dieser Fälle den Impfstoff erhalten hatten. Mehr als fünf Millionen Israelis haben beide Impfdosen erhalten, aber die „Impfzurückhaltung“ hat zugenommen, da sich die Nachrichten über die offensichtlichen Gefahren verbreitet haben und die Rate der vollständigen Impfung auf einen Tiefpunkt gesunken ist.

Eine Studie der Hebräischen Universität Jerusalem, über die diese Woche in der Times of Israel berichtet wurde, deutet jedoch darauf hin, dass die Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs im Laufe der Zeit abnimmt: Diejenigen, die im Januar geimpft wurden, sind jetzt nur noch zu 16 Prozent vor einer Infektion geschützt. Da ältere Menschen, die weniger auf den Impfstoff ansprechen, zu den Ersten gehörten, die geimpft wurden, ist es unwahrscheinlich, dass dieser Ausfall in der Gesamtbevölkerung so groß ist.

Dennoch gibt das Phänomen der so genannten Durchbruchsinfektionen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zunehmend Anlass zur Sorge.

Die israelische Regierung hat den durch die Abriegelungen verursachten Schaden erkannt und versucht, das Wiederaufflammen der Infektionen einzudämmen, indem sie sich auf das Tragen von Masken, soziale Quarantäne und die Wiedereinführung eines Impfpasses für Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen an geschlossenen Orten konzentriert.

Außerdem wurde ein fortlaufendes Impfprogramm angekündigt, und Beamte des Gesundheitsministeriums kamen am Mittwoch zusammen, um zu entscheiden, ob allen älteren Menschen eine dritte Auffrischungsimpfung verabreicht werden soll. Israel hat mit der Verabreichung einer dritten Impfung an Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem vor zwei Wochen einen weltweiten Präzedenzfall geschaffen.

Wenn die Welt den Weg regelmäßiger Covid-Impfungen einschlägt, wie bei dem (weitgehend unwirksamen) Grippeimpfstoff, ist das eine gute Nachricht für die Aktionäre von Pfizer, aber nicht für diejenigen, die unter den Verletzungen und Todesfällen leiden, die durch den Impfstoff verursacht werden.

Fast 6500 Todesfälle wurden in Israel auf Covid zurückgeführt, aber eine Studie behauptete, dass es während einer massiven Impfkampagne, die Mitte Dezember begann, zu einem Anstieg der Todesfälle um Größenordnungen kam.

In den zwei Monaten bis Mitte Februar traten 2.337 Todesfälle auf, was die Autoren der Studie zu der Schlussfolgerung veranlasste, dass „die Impfungen mehr Todesfälle verursacht haben, als das Coronavirus im gleichen Zeitraum verursacht hätte“.

Das Israelische Volkskomitee, ein Team von Ärzten, Anwälten und Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen, die sich über die Auswirkungen der Impfkampagne und der Einschränkungen der Bürgerrechte auf das Wohlergehen unseres Volkes und das Schicksal unseres Landes“ Sorgen machen, hat eine Untersuchung der mutmaßlichen staatlichen und institutionellen Kriminalität“ während der Krise angekündigt.

Der Staat habe „systematisch alle Überwachungs- und Rückverfolgungssysteme abgeschaltet“, um unerwünschte Nebenwirkungen von Impfstoffen zu identifizieren, obwohl es sich um ein experimentelles Produkt handele.

Das Ergebnis war „eine noch nie dagewesene Flut von Berichten über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse nach der Impfung in den sozialen Medien, die das einzige Forum zu sein scheinen, das es den Menschen noch erlaubt, ihre Erfahrungen zu teilen“.

Die Diskrepanz zwischen dieser Realität und den vom israelischen Gesundheitsministerium und den Medien veröffentlichten Informationen sei „unvorstellbar groß“, so der Ausschuss, der eine „gefährliche Täuschung nicht nur der israelischen Bürger, sondern der Bürger der ganzen Welt befürchtet, die Israel als Forschungslabor für den Corona-Impfstoff von Pfizer betrachten.

Eine solche Täuschung, ob nun fahrlässig oder vorsätzlich, könnte zusätzliche Schadenszyklen für Menschen auf der ganzen Welt schaffen.

Wir möchten der israelischen Regierung und den Regierungen in aller Welt sagen: Ein Mangel an Transparenz tötet Menschen. Täuschung und Verheimlichung führen zu Behinderungen und zum Verlust von Leben. Heben Sie jegliche Vertraulichkeit auf, schaffen Sie transparente und kontrollierte Berichterstattungsmechanismen; nur so können Leben gerettet und weitere Schäden durch genau das Instrument vermieden werden, das eigentlich die Gesundheit erhalten soll.

Ist in diesem Fall das Medikament tödlicher als die Krankheit? Oder ist es genauso tödlich oder weniger tödlich? Wir können nur dann zu einer wirklichen Schlussfolgerung kommen, wenn umfassende Daten in Echtzeit offengelegt werden und wenn die Presse, die eigentlich frei und ein Wächter der Demokratie sein sollte, wachsam bleibt und Alarm schlägt, wenn es nötig ist. Und das ist in der Tat sehr notwendig.

In der Zwischenzeit hat Pfizer bei den US-Regulierungsbehörden die vollständige Zulassung seines Impfstoffs beantragt und argumentiert, dass die Daten des Unternehmens „das günstige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil unseres Impfstoffs bestätigen“.