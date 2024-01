Israel will eine palästinensische Intifada im Westjordanland

Gideon Levy

Dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb Stunden von Jenin nach Tul Karm. In dreieinhalb Stunden kann man nach Rom fliegen oder nach Eilat fahren. Aber im besetzten Westjordanland kann man heute kaum zwischen zwei nahe gelegenen Städten fahren.

So lange brauchten wir diese Woche, um von Jenin nach Tul Karm zu fahren, 35 Kilometer. Am Ende jeder palästinensischen Straße im Westjordanland befindet sich seit Beginn des Gaza-Krieges ein verschlossenes Eisentor. Waze weist Sie an, auf diesen Straßen zu fahren, aber selbst diese clevere App weiß nicht, dass am Ende jeder Straße ein verschlossenes Tor steht.

Wenn es kein verschlossenes Tor gibt, gibt es eine „atmende“ Straßensperre. Wenn es keine atmende Straßensperre gibt, gibt es eine strangulierende Straßensperre. In der Nähe des osmanischen Bahnhofs in Sebastia hindern Reservesoldaten die Palästinenser daran, selbst diesen abgelegenen Schotterweg zu benutzen. In der Nähe von Shavei Shomron erlauben die Soldaten die Fahrt von Süden nach Norden, aber nicht in die andere Richtung. Und warum? Darum.

Die Soldaten an der nächsten Straßensperre machen Selfies, und alle Autos warten darauf, dass sie mit dem Fotografieren fertig sind, damit sie die abweisende, herablassende Handbewegung bekommen, die sie passieren lässt, während sich der Verkehr auf der Straße staut.

Die Straßensperre von Einav, durch die wir am Morgen gefahren sind, wurde am Nachmittag von Soldaten für den Verkehr gesperrt. Es ist unmöglich, irgendetwas zu wissen. Die Hawara-Straßensperre ist geschlossen. Die Ausfahrt von Shufa ist geschlossen. Das gilt auch für die meisten Ausfahrten aus den Dörfern zu den Hauptstraßen. So sind wir diese Woche wie betäubte Kakerlaken in einer Flasche dreieinhalb Stunden von Jenin nach Tul Karm gefahren, um die Straße 557 zu erreichen und nach Israel zurückzukehren.

Das ist das Leben der Palästinenser im Westjordanland in diesen Tagen. „Es könnte besser sein / es könnte eine Katastrophe sein / Guten Abend Verzweiflung und gute Nacht Hoffnung / wer ist der Nächste in der Schlange und wer ist in der nächsten Schlange“ (Yehuda Poliker und Yaakov Gilad). Als es Abend wurde, säumten Tausende von Autos die Straßen im Westjordanland, deren Fahrer in ihrer Abscheu einfach am Straßenrand stehen blieben. Sie standen hilflos und stumm da. Man muss die Angst in ihren Augen sehen, wenn sie es schaffen, sich der Straßensperre zu nähern; jede falsche Bewegung könnte zu ihrem Tod führen. Das kann einen zum Explodieren bringen.

Es kann einen zum Explodieren bringen, dass Israel jetzt alles tut, um das Westjordanland in eine neue Intifada zu treiben. Das wird nicht einfach sein. Das Westjordanland hat weder die Führung noch den Kampfgeist der zweiten Intifada, aber wie kann man nicht explodieren?

Etwa 150.000 Arbeiter, die in Israel gearbeitet haben, sind seit drei Monaten arbeitslos. Man kann auch an der Heuchelei der Armee zerbrechen. Ihre Befehlshaber warnen, dass wir es den Arbeitern ermöglichen müssen, zur Arbeit zu gehen, aber das israelische Militär wird der Hauptschuldige für den palästinensischen Aufstand sein, wenn dieser ausbricht.

Das Problem ist nicht nur wirtschaftlicher Natur. Unter dem Deckmantel des Krieges und mit Unterstützung der rechtsextremen Regierung hat das israelische Militär sein Verhalten in den besetzten Gebieten auf gefährliche Weise geändert – es will Gaza im Westjordanland.

Die Siedler wollen den Gazastreifen im Westjordanland, damit sie so viele Palästinenser wie möglich vertreiben können, und die Armee unterstützt sie dabei. Nach UN-Angaben sind seit dem 7. Oktober 344 Palästinenser im Westjordanland getötet worden, darunter 88 Kinder. Acht oder neun von ihnen wurden von Siedlern getötet. Zur gleichen Zeit wurden fünf Israelis im Westjordanland und in Ostjerusalem getötet, vier davon durch Sicherheitskräfte.

Der Grund dafür ist, dass das israelische Militär in den letzten Monaten damit begonnen hat, im Westjordanland wie auch im Gazastreifen aus der Luft zu schießen, um zu töten. Am 7. Januar tötete die Armee beispielsweise sieben Jugendliche, die auf einer Verkehrsinsel in der Nähe von Dschenin standen, nachdem einer von ihnen offenbar eine Sprengladung auf einen Jeep geworfen und diesen verfehlt hatte.

Es war ein Massaker. Die sieben Jugendlichen waren Mitglieder einer Familie, vier Brüder, zwei weitere Brüder und ein Cousin. Das interessiert Israel nicht.

Jetzt verlegt das israelische Militär seine Truppen vom Gazastreifen ins Westjordanland. Die verdeckte Einheit Duvdevan ist bereits dort, die Kfir-Brigade ist auf dem Weg. Sie werden ins Westjordanland zurückkehren, angeheizt durch das wahllose Töten im Gazastreifen, und sie werden die großartige Arbeit auch dort fortsetzen wollen.

Israel will eine Intifada. Vielleicht wird es sogar eine bekommen. Es sollte nur nicht so tun, als wäre es überrascht, wenn dies geschieht.