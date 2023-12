Israelisch-palästinensischer Krieg: Das große Bild. Peter Koenig

Von Peter Koenig und Mike Adams

***

Diesem Interview mit Mike Adams, Brighteon Broadcast News (BBN), über den Israel-Palästina-Konflikt und darüber hinaus folgt eine lose Abschrift der wichtigsten Punkte des Interviews.

Einige „Experten“ sagen mit voller Überzeugung, dass die Hamas diesen Krieg gewinnt.

Sie begründen dies damit, dass die Hamas einen Waffenstillstand erreicht hat, den sie bereits als „Sieg“ betrachten. Und dann sagen sie, dass die Zustimmung Israels zu einer 2-tägigen Verlängerung ein weiteres Zeichen für die Überlegenheit der Hamas ist.

Das ist reines Wunschdenken. Bestenfalls eine Illusion. Es wäre wünschenswert. Aber da die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) bis an die Zähne mit westlichen – vor allem US-amerikanischen – Waffen auf dem neuesten Stand der Technik bewaffnet sind und zudem vom Mossad, der CIA und dem britischen MI6 (militärischer Geheimdienst, Sektion sechs) beraten werden, sind solche Ideen weit von der Realität entfernt.

Hintergrund

Zunächst einmal gibt es in diesem, wie in den meisten anderen Kriegen, keinen Gewinner. Es gibt nur Verlierer.

Zweitens: Anstatt die Welt in Befürworter oder Gegner der einen oder anderen Kriegspartei aufzuteilen, die typische „Teile und herrsche“-Propaganda, sollten wir alle für den FRIEDEN einstehen.

Es ist unbestreitbar, dass Palästina in den letzten 75 Jahren, seit der Gründung Israels im Jahr 1948, eine Art „Holocaust“ erlebt hat – gefördert durch das Vereinigte Königreich, im Einvernehmen mit der damals brandneuen UNO, die von den USA unterstützt wurde.

Die 1945 gegründete UNO hatte nur 51 Mitgliedsländer und stand damals bereits unter der vollen Kontrolle des „Hauptgewinners“ des Zweiten Weltkriegs, den USA.

Das israelische Vorgehen gegen Palästina wurde noch schärfer, als Israel am 5. Juni 1967 einen Angriff auf ägyptische Streitkräfte startete, nachdem Ägypten den Suezkanal für den israelischen Schiffsverkehr gesperrt hatte. Jordanien und Syrien schlossen sich dem Konflikt an.

Am 11. Juni besiegte Israel alle drei und besetzte die Sinai-Halbinsel, den Gazastreifen, das Westjordanland, Ostjerusalem und die Golanhöhen. Die Vereinigten Staaten drängten auf einen Waffenstillstand, um das Risiko einer sowjetischen Intervention zu vermeiden. Siehe dies.

Dies war der Beginn der Kolonisierung Palästinas – insbesondere des Gazastreifens.

Der nächste Schritt und die weitere Unterdrückung Palästinas folgte mit dem Jom-Kippur-Krieg im Oktober 1973 – gegen Ägypten und Syrien. Er dauerte gerade einmal 20 Tage.

Von da an nahm die Unterdrückung Jahr für Jahr zu, bis zu dem Punkt, an dem die Hamas im Januar 2006 die demokratischen Wahlen in Palästina mit 74 der 132 Sitze gewann, während die Fatah, die damalige Regierungspartei, mit 45 Sitzen zurücklag.

Die Fatah war die ehemalige Palästinensische Befreiungsbewegung, die von Jassir Arafat gegründet und bis zu seinem Tod (durch Vergiftung) im Jahr 2004 geführt wurde.

Als 2007 die Hamas auch im Gazastreifen die Macht übernahm, hielt sich Israel nicht mehr an die zuvor vereinbarte, immer wackeligere Waffenruhe.

Israel schloss daraufhin die Grenze zum Gazastreifen und machte den Gazastreifen zum größten offenen Gefängnis der Welt mit damals knapp 2 Millionen Einwohnern, die bis 2023 auf etwa 2,3 Millionen anwuchsen.

Bis heute, seit fast 17 Jahren, ist die Grenze hermetisch abgeriegelt und wird elektronisch und von Hunderten von Grenzsoldaten überwacht. Einige israelische Wächter sagen, dass nicht einmal eine Ratte unentdeckt entkommen könnte.

Das Leben in Gaza war und ist die Hölle.

Der Gazastreifen war und ist vollständig vom israelischen Militär besetzt, die Menschen werden täglich schikaniert – und, wie wir wissen, oft grundlos erschossen. Siehe Video unten.

Das war die Situation bis zum 7. Oktober 2023. Seitdem ist der Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt und fast von der Landkarte getilgt worden. Fast 2 Millionen Menschen sind obdachlos und hungern, haben kein sauberes Wasser, keinen Strom, keinen Treibstoff, keine Kommunikationsmittel, zerstörte Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen. Die IDF hat alle überlebenswichtigen Einrichtungen entweder zerstört oder den Zugang zu ihnen blockiert.

Es gibt keine Worte, um das Elend in Gaza zu beschreiben.

*

Die Hamas wurde 1987 von Israel und den USA gegründet – Ron Paul hat dies erst kürzlich im US-Kongress bezeugt, als er sagte: „Schließlich haben wir die Hamas gegründet, und jetzt müssen wir sie loswerden…„

Siehe unten und hören Sie sich das Ende an. Ron Paul (Tx) enthüllt auch offen, dass die USA Osama Bin Laden rekrutiert und unterstützt und Al-Qaida geschaffen haben.

Hamas ist die arabische Abkürzung für „Islamische Widerstandsbewegung“; die Hamas gab 1987 den Anstoß zur ersten palästinensischen Intifada („Bürgeraufstand“) und führte sie an, nachdem Israel vier Palästinenser, die auf dem Weg zur Arbeit waren, bei einem provozierten Autounfall getötet hatte… so die Geschichte.

*

Richtung und Zweck des Krieges

Diese Entwicklungen deuten jedoch auf eine viel größere Geschichte hin – auf einen Plan, der mindestens seit den letzten 50 bis 70 Jahren im Entstehen begriffen ist.

Der Drei-Punkte-Plan, der dem Westen dient, ist Teil des Great Reset und der Agenda 2030 – und soll zu der „versprochenen“ Eine-Welt-Regierung führen, die von dem geleitet wird, was man den Finanz-Militär-IT-Medien- und Pharma-Komplex (FMIMP) nennen könnte.

Von Anfang an wollten die Zionisten, die hinter Israel stehen, nicht nur das beherrschen, was sie das alte Heimatland Palästina nennen – was als israelisches Heimatland historisch höchst fragwürdig ist.

Vor rund 3.000 Jahren lebten in diesem Großraum Palästina, zu dem auch das heutige Jordanien gehörte, Araber und (wenige) Juden friedlich zusammen. Sie lebten etwa 1.600 Jahre lang in Frieden und Harmonie zusammen, als der Islam um 610 n. Chr. entstand.

Auch danach lebten Israelis und Araber noch etwa 1.400 Jahre lang in Frieden zusammen, bis 1948, als Israel geboren wurde. Zu diesem Zeitpunkt begann der zionistisch-arabische Konflikt, der vom weltweiten Zionismus und all jenen vorangetrieben wurde, die den Zionismus verteidigten, darunter auch Evangelisten.

Zionisten haben westliche Regierungen infiltriert, von den Vereinigten Staaten über Europa bis hin zu den Commonwealth-Staaten des Vereinigten Königreichs und darüber hinaus.

*

Beginnen wir mit dem ersten der drei bereits erwähnten Punkte.

Seit dem Alten Testament sind die Juden das „auserwählte Volk“, das schließlich in ihrem „gelobten Land„, dem heutigen Israel, leben wird.

Das zionistische Konzept des „auserwählten Volkes“ zielte immer darauf ab, sein Territorium – Palästina – zu „Groß-Israel“ zu erweitern.

Quelle: Adda247

Großisrael – seit den 60er Jahren in Planung und definitiv nach dem Jom-Kippur-Krieg – würde sich nach Osten ausdehnen und Teile von Saudi-Arabien, Syrien, Irak und natürlich Jordanien umfassen (siehe Karte oben). Dies könnte 30 bis 50 % des heutigen Nahen Ostens ausmachen.

Damit wäre Israel im Besitz von gut einem Drittel (oder mehr) der weltweiten Kohlenwasserstoffressourcen, vor allem Öl und Gas. Der Westen braucht diese Ressourcen für die wirtschaftliche Entwicklung – um Russland weiter zu sanktionieren und um sicherzustellen, dass die Neue Weltordnung vom Westen kontrolliert wird.

Zur Erinnerung: Die russische Zentralbank prognostiziert für 2023 einen Leistungsbilanzüberschuss von 26 Milliarden US-Dollar, während die US-Staatsverschuldung für 2023 auf mehr als 33 Billionen US-Dollar geschätzt wird – im Vergleich zum BIP der USA von voraussichtlich 26,5 Billionen US-Dollar – ein Schulden-BIP-Verhältnis von 124 %.

Betrachtet man die tatsächlichen US-Schulden, nämlich die ungedeckten Verbindlichkeiten, so belaufen sich diese auf 259 Billionen, also fast das 10-fache des US-BIP. Weitere Einzelheiten finden Sie in der US-Schuldenuhr.

*

Mit einem geplanten (wenn auch noch lange nicht realisierten) größeren, an Energieressourcen reichen Israel würde die symbiotische Beziehung zwischen Israel und dem Westen, vor allem den USA und ihren westlichen Marionetten, der Europäischen Union, noch stärker werden.

Der zweite Punkt bezieht sich auf den Gazastreifen.

Es geht um die Entdeckung von mindestens einer Billion Kubikfuß Gas [etwa 300 Milliarden Kubikmeter] durch British Gas (BG) im Jahr 1999 vor der Küste des Gazastreifens.

Da die Bevölkerung des Gazastreifens in die ägyptische Sinai-Wüste gedrängt wurde, wo Ägypten im Einvernehmen mit Israel bereits eine riesige Zeltstadt errichtet hat – und von wo aus die Palästinenser niemals in ihr Heimatland zurückkehren dürften -, würde Israel diese Gasfelder im Gazastreifen einfach und ungestört beschlagnahmen.

Die Existenz der riesigen Gasvorkommen war bereits vor 1999 bekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass die Mengen weit über einer Billion Kubikfuß liegen. Aber jetzt über mutmaßlich viel größere Vorkommen zu sprechen, wäre strategisch unklug.

Würde das Gaza-Gas zu den Kohlenwasserstoff-Ressourcen eines Groß-Israel hinzukommen, würde Israel zu einem noch größeren Akteur in der Weltarena der Energielieferanten, möglicherweise zu einem der drei größten (Venezuela, Russland, Israel) – sozusagen wirklich das „auserwählte Volk“.

Und der dritte Punkt, der nicht vernachlässigt werden darf, ist der seit den frühen 1970er Jahren geplante Ben-Gurion-Kanal. Er würde vom Mittelmeer entweder durch den heutigen Gazastreifen oder knapp außerhalb des Gazastreifens durch Israel/Palästina zum Roten Meer führen. Er wäre etwa dreimal so lang wie der ägyptische Suezkanal, würde mit dem Suezkanal konkurrieren und stünde vollständig unter westlicher Kontrolle.

Er wäre von entscheidender Bedeutung für den vermutlich ungestörten Transport des Gases aus dem Gazastreifen und anderer westlicher Waren zu den Märkten in Asien und im globalen Süden.

*

Das große Bild

Ehrlich gesagt sind die Chancen, dass dieser Monsterplan eines Groß-Israel mit den daraus resultierenden Kriegen und Konflikten realisiert wird, fast gleich Null, da wir, das Volk, aufwachen und die wachsende Tyrannei in ihren Bahnen stoppen können.

Wir haben vielleicht noch nicht die Massen, die wir gerne sehen würden, aber die Dynamik läuft nie so ab, wie wir, das Volk, sie voraussehen, sondern mit einem Quantensprung, den wir noch nicht ganz begreifen – der aber schließlich zur Gerechtigkeit führen wird.

*