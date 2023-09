Israelische Regierung zieht Anordnung zur Durchführung von COVID-Tests nach Widerstand der Krankenhäuser zurück

Öffentliche Krankenhäuser gaben an, dass die Untersuchung jedes einzelnen Patienten zu viele Ressourcen in Anspruch nehmen würde und „keine effektiven Informationen liefert“.

Das israelische Gesundheitsministerium hat seine Anweisung an die Krankenhäuser, bei allen neuen Patienten PCR-Tests durchzuführen, zurückgezogen, nachdem sich das Management der öffentlichen Krankenhäuser dagegen ausgesprochen hatte.

Laut Kan News, dem öffentlich-rechtlichen israelischen Fernsehsender, hat das Gesundheitsministerium beschlossen, seine Anordnung zurückzuziehen, nachdem die öffentlichen Krankenhäuser mitgeteilt hatten, dass die Durchführung eines COVID-Tests bei jedem neu aufgenommenen Patienten zu viele Ressourcen in Anspruch nehmen würde.

