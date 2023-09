Der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo, warnt die Amerikaner vor dem neuen Covid-Impfstoff (VIDEO)

Dr. Joseph Ladapo, Surgeon General von Florida, und Gouverneur Ron Desantis hielten am Donnerstag im Culhane’s Irish Pub and Restaurant in Jacksonville, Florida, eine Pressekonferenz zu COVID ab. Dr. Ladapo warnte die Amerikaner davor, die neuen Covid Auffrischungsimpfungen zu nehmen.

CBS 12 berichtet:

Dr. Ladapo: „Es gibt im Grunde keine Beweise. Es gibt keine klinische Studie am Menschen, die zeigt, dass es dem Menschen nützt. Es gibt keine klinische Studie, die zeigt, dass es ein sicheres Produkt für den Menschen ist…“.

Florida's Surgeon General slams the new, untested mRNA vaccine:



“There’s essentially no evidence for it. There’s been no clinical trial done in human beings showing that it benefits people. There's been no clinical trial showing that it is a safe product for people…” pic.twitter.com/iefab6VPqZ