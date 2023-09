RFK Jr. erwischt Demokraten beim Manipulieren der Vorwahlen und warnt: „Es ist einfach unmöglich, Biden herauszufordern“.

Robert F. Kennedy Jr. hat die Demokraten bei der Manipulation der Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl 2024 ertappt und droht offen mit der Kandidatur eines Dritten.

Kennedy warnt, das DNC habe es „unmöglich gemacht, Biden herauszufordern“.

Er sagte, die Situation könnte ihn dazu zwingen, „andere Alternativen“ zu einer demokratischen Kandidatur in Betracht zu ziehen.

Sollte RFK Jr. als dritter Kandidat antreten, würde dies wahrscheinlich die Chancen des demokratischen Präsidenten Joe Biden auf einen fairen Wahlsieg schmälern.

Kennedy sagte über das DNC

„Sie haben Regeln aufgestellt, die besagen, dass, wenn ein Kandidat den Staat Iowa oder den Staat New Hampshire betritt, keine der für diesen Kandidaten abgegebenen Stimmen gezählt wird“.

„Mit anderen Worten: Jeder Delegierte, den ich in New Hampshire oder Iowa gewinne, geht an den Präsidenten“.

„Wenn man alle Superdelegierten, die sie kontrollieren, und alle automatischen Delegierten, die einfach an die Partei gehen, zusammenzählt, müsste ich fast 80 Prozent aller Staaten gewinnen“.

„Es ist ein manipulierter Prozess.

„Wenn das DNC es so manipuliert, dass es einfach unmöglich ist, Biden herauszufordern, dann muss ich mich nach Alternativen umsehen“.

Kennedy liegt in den Vorwahlen der Demokraten bei 20 % der Stimmen.

Wenn er also seine Drohung wahrmacht, könnte er Biden zu Fall bringen.

Der DNC hat den Primärprozess manipuliert, genau wie die Eliten unsere Wirtschaft manipuliert haben. Sie erkennen bisher nicht, dass sich eine unaufhaltsame Bewegung erhebt, um die Demokratie in Amerika zurückzugewinnen.

