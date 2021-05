Israelische Studie zeigt, dass eine frühere COVID-Infektion mehr Immunität verleiht als der Impfstoff von Pfizer, was die Notwendigkeit einer Impfung von zuvor infizierten Personen infrage stellt“.

Israelische Forscher fragten, warum Menschen, die bereits infiziert waren, trotzdem geimpft werden müsse?

Eine Gruppe israelischer Forscher, die eine Studie zur Immunität gegen COVID-19 durchführte, fand heraus, dass der Schutz gegen das Virus nach einer Injektion mit dem experimentellen mRNA-Impfstoff von Pfizer nicht stärker ist als nach der Genesung von einer früheren Infektion, was sie dazu zwang, „die Notwendigkeit der Impfung von zuvor infizierten Personen in Frage zu stellen“.

Das Forschungsteam, bestehend aus Akademikern des Israel Institute of Technology, des Sheba Medical Center, der Tel Aviv University und der Hebrew University of Jerusalem und schloss die gesamte Bevölkerung Israels in ihre Studie ein, „um die Wirksamkeit des Schutzes sowohl vor einer früheren Infektion als auch vor einer Impfung bei der Verhinderung einer nachfolgenden SARS-CoV-2-Infektion, einer Krankenhauseinweisung wegen COVID-19, einer schweren Erkrankung und des Todes durch COVID-19 zu beurteilen.“

Die dreimonatige Studie, die vier Gruppen mit einer Variation von Geimpften und Ungeimpften, zuvor Infizierten und zuvor Nicht-Infizierten verfolgte, zeigte, dass die Gesamtwirksamkeit des mRNA-Impfstoffs von Pfizer gegen die Infektion bei 92,8 Prozent lag und damit leicht unter der natürlichen Immunität aus vorheriger Infektion, die laut der Studie 94,8 Prozent betrug.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass eine vorherige Infektion mit dem Virus einen etwas größeren Schutz gegen schwere Erkrankungen nach einer erneuten Infektion bot als die Impfung bei Personen, die das Virus nicht gehabt hatten, und das wiederhergestellte Kontingent war zu 96,4 Prozent wirksam gegenüber 94,4 Prozent wirksam für die Impfung. .

Die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen den Tod durch COVID-19 wurde bei vollständig geimpften Personen mit 93,7 Prozent festgestellt, „definiert als 15 oder mehr Tage nach der zweiten Dosis. Im Gegensatz dazu wurde keine Wirksamkeitsabschätzung für zuvor infizierte Personen vorgelegt, da nur eine Person in dieser Gruppe während der dreimonatigen Studie starb.

Die Forscher nutzten Daten des israelischen Gesundheitsministeriums und des Central Bureau of Statistics, um Informationen über Menschen im ganzen Land zu sammeln. Damit ist ihre Untersuchung die umfassendste, groß angelegte Studie, die den Schutz durch eine vorherige SARS-CoV-2-Infektion im Vergleich zum Pfizer-Impfstoff untersucht.