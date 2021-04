Israelischer Anwalt hat eine Nachricht an die Welt: „Wir leben in einer Diktatur“.

Der Anwalt Gal Gur aus Israel teilt eine dringende Botschaft mit der Welt via Twitter:

Sie weist darauf hin, dass das Gesundheitsministerium heute die Verlängerung des Ausnahmezustands in Israel empfohlen hat. Laut Gal werden die Grundrechte verletzt, der „grüne Pass“ ist höchst diskriminierend und es gibt alle möglichen undemokratischen Einschränkungen.

Wenn die Impfstoffe ein großer Erfolg gewesen wären, würde der „Ausnahmezustand“ nicht verlängert werden. Seit dem Start des „Impfprojekts“ habe die Einschüchterung sogar zugenommen, sagt der israelische Anwalt. Der zunehmende Zwang und die Diskriminierung tragen zu einer Spaltung der Gesellschaft bei.

Grundlegende Aktivitäten wie Arbeit, Schule, Pflege und Freizeit sind zu einem Luxus geworden, der nur den Geimpften vorbehalten ist. In einigen wenigen Orten können Sie sogar mit einem negativen Koronaltest einreisen. Ein solcher Test darf nicht älter als 72 Stunden sein und der Bürger muss die Kosten tragen, so Gal.

Der Anwalt betont, dass der Staat Israel keine Demokratie mehr ist. Es gibt keine funktionierende Regierung oder Knesset und es gibt keine parlamentarischen Ausschüsse, die das Blatt wenden können. Wir leben in einer Diktatur, sagt sie.

Es gibt zwei Möglichkeiten, sagt sie: Der Impfstoff ist wirksam und alle Einschränkungen sollten aufgehoben werden oder er ist unwirksam und es gibt keine Rechtfertigung für die Fortsetzung der Einschränkungen. Gal betont, dass diese Informationen nicht in den Medien erscheinen werden und bittet die Menschen, ihre Botschaft zu verbreiten.

Sie denkt auch, dass Israel das Pilotprojekt ist, das als Beispiel für den Rest der Welt dienen sollte. Wenn sie es schaffen, die Menschen davon zu überzeugen, dass es ein „Erfolg“ ist, wird dieses Projekt weltweit ausgerollt werden. Dann können wir uns wirklich auf etwas gefasst machen.

1/

Hello, my name is Gal,

I am an Israeli citizen, and I want to convey this urgent message to the world: Contrary to what you are told, Israel has not "returned to normal" in any way >>