Israels Anti-Palästina-Kampagne umfasst die Verzögerung des Covid-Impfstoffs und das Abholzen von Olivenbäumen

Israel wird immer von den aufeinanderfolgenden Regierungen in Washington unterstützt und kann in den besetzten palästinensischen Gebieten buchstäblich mit Mord davonkommen.

Die ersten Wochen dieses Jahres waren lebhaft und tödlich für die Palästinenser, da israelische Truppen und Siedler weiterhin Olivenbäume, Dörfer und Ackerland in den von ihnen besetzten palästinensischen Gebieten niederbrennen, mit Bulldozern plattmachen und anderweitig zerstören. Die langfristige Kampagne gegen die Palästinenser wurde durch die Covid-19-Pandemie beflügelt, die den israelischen Behörden am 15. Februar die Gelegenheit bot, die Lieferung von Impfstoff in den belagerten Gazastreifen zu blockieren, in dem etwa 1,9 Millionen Araber leben.

Am 17. Februar wurde berichtet, dass „Israel den palästinensischen Behörden erlaubt hat, die erste Lieferung von 2.000 Dosen Coronavirus-Impfstoff in den blockierten Gazastreifen zu schicken“ und ein israelischer Beamter wurde mit den Worten zitiert: „Die 1.000 Sputnik-Impfstoff-Lieferungen, die von Russland gespendet und von der Palästinensischen Autonomiebehörde für den Gazastreifen bereitgestellt wurden, sind soeben übergeben worden.“ Diese Art von bösartigem Fandango der Israelis spielte mit dem Leben der Menschen, aber es ist nicht zu erwarten, dass es irgendeinen Ausdruck des Bedauerns für die Verzögerung der dringend benötigten Lieferung geben würde.

Wäre die Impftaktik der Israelis nicht so verheerend bösartig und barbarisch, wäre es vielleicht amüsant gewesen, die Ansichten des neugewählten Präsidenten Biden zum Thema Bekämpfung der globalen Pest zu hören. An dem Tag, an dem die Israelis widerwillig einige Impfstoffe an die Palästinenser freigaben, führte Onkel Joe sein erstes Telefongespräch mit Premierminister Netanjahu (der derzeit wegen Betrugs, Untreue und Annahme von Bestechungsgeldern in drei Korruptionsfällen angeklagt ist) und lobte ihn für seine „Führungsrolle im Kampf gegen das Coronavirus.“

Das Weiße Haus merkte besonders an, dass „der Präsident seine persönliche Geschichte des unerschütterlichen Engagements für Israels Sicherheit bekräftigte und seine Absicht vermittelte, alle Aspekte der Partnerschaft zwischen den USA und Israel zu stärken, einschließlich unserer starken Zusammenarbeit in der Verteidigung.“ Außerdem unterstrich Onkel Joe „die Wichtigkeit, den Frieden in der gesamten Region voranzutreiben, auch zwischen Israelis und Palästinensern.“

Das könnte einfach genug zu tun sein, wenn es den Israelis gelingt, das gesamte produktive Ackerland der Palästinenser und ihre einfachen Behausungen zu zerstören, die während der Pandemie bei eisigem Wetter niedergerissen werden. Der Norwegische Flüchtlingsrat berichtete am 9. Februar, dass „Israel gestern weitere Zelte beschlagnahmte, die von humanitären Organisationen an palästinensische Beduinen in Humsa Al-Bqai’a gespendet wurden, und damit die Blockade der internationalen Hilfe fortsetzte, nachdem es in einer Woche 46 Strukturen in der Gemeinde abgerissen oder beschlagnahmt hatte.“ Obwohl dies im tiefsten Winter inmitten einer grausamen Epidemie geschieht, scheinen die israelischen Behörden entschlossen, ihren boshaften und giftigen Kreuzzug gegen wehrlose arabische Zivilisten fortzusetzen.

Der Generalsekretär des Rates, Jan Egeland, erklärte geradeheraus: „Israel scheint entschlossen zu sein, Palästinenser aus ihrem Dorf Humsa Al-Bqai’a zu vertreiben, sie ihrer grundlegenden Unterkunft zu berauben und ihr Leben elend zu machen, während es internationale Hilfsgüter, die für die Schwächsten gespendet wurden, vernichtet.“ Das ist zweifellos offizielle Politik, und es ist schwer zu erkennen, wie sie mit Onkel Joes vermutlich ernst gemeinter Erklärung, er wolle „den Frieden in der gesamten Region vorantreiben“, übereinstimmen kann. Im Gegensatz zu seinem psychotischen Vorgänger scheint er eine einigermaßen mitfühlende und barmherzige Art von Mensch zu sein – aber er wird niemals irgendetwas gegen das Regime in Jerusalem / Tel Aviv unternehmen.

Israel wird von den aufeinanderfolgenden Administrationen in Washington immer fraglos unterstützt und kann in den besetzten palästinensischen Gebieten buchstäblich mit Mord davonkommen. Kein US-Präsident hat Israel jemals für seine Exzesse verurteilt, und nur sehr wenige Senatoren oder Mitglieder des Repräsentantenhauses würden es wagen, es offen herauszufordern. (Zwei Mitglieder des Kongresses haben Israel im Jahr 2019 kritisiert und wurden prompt mit einem Besuchsverbot belegt.)

Der Norwegische Rat ist eine der wenigen Organisationen, die die Unabhängigkeit und den Mut haben, deutlich zu machen, dass Israels Verhalten gegen alles verstößt, was anständig, mitfühlend und ehrenhaft ist. Er stellt fest, dass „das humanitäre Völkerrecht von Israel als Besatzungsmacht verlangt, die Bevölkerung des von ihm besetzten Gebietes zu schützen und das Wohlergehen und die Gesundheit der Palästinenser sowie die Achtung ihrer Menschenrechte zu gewährleisten. Israel ist rechtlich verpflichtet, Gesundheitseinrichtungen, -dienste und -versorgung in den besetzten palästinensischen Gebieten sicherzustellen und zu erhalten. Wenn es nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse der besetzten Bevölkerung angemessen zu versorgen, muss Israel schnelle und ungehinderte humanitäre Hilfe ermöglichen und erleichtern.“

Aber Israel kümmert sich nicht um das humanitäre Völkerrecht oder andere internationale Abkommen oder Resolutionen. Es hat sicherlich eine „rechtliche Verpflichtung“ sowie eine moralische, human und barmherzig zu den Palästinensern in den besetzten Gebieten zu sein, aber seine verächtliche Missachtung von zivilisierten Bräuchen und Konventionen zieht wenig Kritik auf sich, geschweige denn eine Verurteilung in den Hallen der Macht in Washington, wo die Gesetzgeber so abhängig von der finanziellen Unterstützung von Pro-Israel-Agenturen und Lobbyisten sind, die als „eine wichtige Kraft in der amerikanischen Außenpolitik beschrieben werden, die darauf achtet, Amerikas militärische und steuerliche Unterstützung des jüdischen Nationalstaates fortzusetzen.“

Im Januar wies Human Rights Watch darauf hin, dass „die Vierte Genfer Konvention Israel als Besatzungsmacht verpflichtet, die ‚medizinische Versorgung der [besetzten] Bevölkerung‘ sicherzustellen, einschließlich der ‚Verabschiedung und Anwendung der prophylaktischen und präventiven Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Ausbreitung ansteckender Krankheiten und Epidemien notwendig sind‘, und zwar ‚im vollen Umfang der ihm zur Verfügung stehenden Mittel‘, “ und obwohl dies in Bezug auf Legalität, Menschlichkeit und einfachen Anstand nicht klarer sein könnte, gibt es keine Absicht von Seiten Israels, das internationale Recht zu beachten, die Palästinenser menschlich zu behandeln oder auch nur im Entferntesten anständig zu sein.

Was die israelische Regierung und ihre nicht hinterfragenden internationalen Unterstützer nicht verstehen, ist, dass die Verfolgung der Palästinenser gefährlich kontraproduktiv ist. Wie anderswo in der Welt deutlich gemacht wurde, kann die Zufügung von Schmerz und Demütigung kurzfristig das bewirken, was die Unterdrücker wollen, aber sie erzeugt Ressentiments und Hass, die über Generationen hinweg anhalten.

Es ist schwer zu verstehen, wie jemand, der bei klarem Verstand ist, ein Unterstützer der Hamas sein kann, einer Organisation, die als „militante islamische palästinensische nationalistische Bewegung im Westjordanland und im Gazastreifen, die sich der Errichtung eines unabhängigen islamischen Staates im historischen Palästina verschrieben hat“, beschrieben wird. Aber wenn man die Entwicklungen in Israel/Palästina betrachtet, wird klar, dass es für die Palästinenser kaum eine andere Alternative gibt, als die Hamas zu unterstützen, weil sie die einzige Organisation ist, die versucht, das zu erreichen, was für sie richtig und angemessen ist – palästinensische Selbstbestimmung in dem Land, das historisch gesehen ihre Heimat ist. Die Welt, und insbesondere die USA, erkennt entweder nicht oder ignoriert absichtlich die Tatsache, dass Israels Unterdrückung die Hamas stärkt.

Niemand weiß, wie viele Palästinenser, die von frühester Kindheit an Schikanen, Missbrauch und Diskriminierung ausgesetzt sind, zu Fanatikern heranwachsen, die sich der Zerstörung Israels verschrieben haben. Es wäre nicht überraschend zu erfahren, dass es Hunderte von ihnen gibt, die in produktive Bahnen hätten gelenkt werden können, wenn es israelische und internationale Unterstützung für ihre Grundrechte gegeben hätte. Die Unterbrechung der Versorgung der Palästinenser mit Covid-Impfstoff und die Zerstörung ihrer Olivenbäume und Unterkunftshütten im tiefen Winter mag in Washington mit einem Achselzucken quittiert werden – aber die langfristigen Auswirkungen einer solchen Barbarei werden die Ausweitung der antiwestlichen Stimmung und eine weitere Destabilisierung im Nahen Osten sein. Israels Anti-Palästina-Kampagne wird den Frieden“ in der Region nicht voranbringen, und es liegt an Präsident Biden, eine Politik zu betreiben, die einen solchen Effekt hat. Das erste, was er tun sollte, ist Israel für seine Barbarei zu verurteilen. Wird er es wagen, dies zu tun?