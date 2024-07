Israels fortgesetzte Verleugnung der Realität der Besatzung wird sein Ruin sein

Das am Freitag vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag veröffentlichte Gutachten, in dem festgestellt wird, dass die israelischen Siedlungen im Westjordanland gegen Internationales Recht verstoßen und dass Israel seine Besatzung im Westjordanland und in Ostjerusalem so schnell wie möglich beenden muss, enthüllt den Israelis nichts, was sie nicht schon wussten.

Die Stellungnahme widerlegt die Lüge, die Besetzung sei nur vorübergehend und diene nur Sicherheitszwecken. Dies ist die Lüge, die sich die Israelis während der jahrzehntelangen Besatzung selbst eingeredet haben, während sie sich immer mehr palästinensisches Land aneigneten, die Palästinenser ihres Landes beraubten und darauf Siedlungen bauten, alles unter der Schirmherrschaft aufeinander folgender israelischer Regierungen, durch die Vermittlung der Siedler und mit der Unterstützung der israelischen Verteidigungskräfte und der Judikative. Die Stellungnahme lässt diese Lügenblase platzen und betrachtet verschiedene Handlungen der israelischen Regierung als Annexion des Gebiets.

Es besteht jedoch nicht der Hauch einer Hoffnung, dass diese Stellungnahme den Staat Israel nach 57 Jahren zur Vernunft bringt und den Forderungen nach Räumung der Siedlungen, Beendigung der Besatzung und der militärischen Kontrolle über die Palästinenser sowie deren Entschädigung nachkommt. Dies ist reines Wunschdenken, wie die beunruhigenden Reaktionen in Israel auf die Stellungnahme zeigen. Sie alle, vom Premierminister und seinen Kabinettskollegen bis hin zur Knesset-Opposition von Benny Gantz und Yair Lapid, lassen sich auf dem Spektrum des religiösen Zionismus verorten.

Welcher Unterschied besteht schließlich zwischen den Rufen der extremen Rechten nach „Souveränität jetzt“, Benjamin Netanjahus Geschwafel über die Unmöglichkeit, „das legale Recht der Israelis, in ihren eigenen Gemeinden in unserer angestammten Heimat zu leben“ zu leugnen, Gantz’ Unsinn über die „Verrechtlichung eines politisch-diplomatischen Konflikts“ und den unverschämten Moralpredigten von Lapid, der die Stellungnahme für „abgehoben, einseitig und von Antisemitismus befleckt und ohne Verständnis für die Realität vor Ort“ erklärte?

Daraus sollte jedoch nicht gefolgert werden, dass das Gutachten keine politischen und wirtschaftlichen Folgen haben wird, die Israel – aufgrund der Kosten, die es zu zahlen gezwungen sein wird – veranlassen könnten, seinen Kurs in Bezug auf die Besatzung und das Siedlungsunternehmen zu überdenken. Es geht nicht nur um Sanktionen gegen gewalttätige Siedler oder gegen Organisationen, die mit den Siedlungen verbunden sind.

Der aus praktischer Sicht wichtigste Punkt des Gutachtens ist die Verpflichtung internationaler Organisationen und der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die durch die unrechtmäßige Anwesenheit Israels in den Gebieten entstandene Situation nicht als rechtmäßig anzuerkennen oder zu ihrer Aufrechterhaltung beizutragen. Die Mitgliedstaaten sind nach der Stellungnahme verpflichtet, jede Interaktion mit Israel, sei es in den Gebieten oder in Israel selbst, vorab zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht zu Israels Präsenz in den Gebieten beiträgt.

Die Annahme Israels, dass die Welt die Besatzung weiterhin ignorieren wird, hat sich in den letzten Monaten als falsch erwiesen. Wenn Israel weiterhin ignoriert, was die Welt ihm sagt, könnte es in einer Realität aufwachen, in der es boykottiert und geächtet wird wie das Südafrika der Apartheid-Ära.