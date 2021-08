Israels geheimes Arsenal: Es ist nicht mehr so geheim

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Israel wurde erlaubt, mit massiver Spionage gegen die USA und dem Diebstahl von Material und Technologie davonzukommen, schreibt Phil Giraldi.

Nur wenige Amerikaner sind sich der Tatsache bewusst, dass kein US-Regierungsbeamter, auch kein Kongressabgeordneter, Israels Atomwaffenarsenal in irgendeiner Weise erwähnen oder erörtern darf, das nach Schätzungen einiger Beobachter aus bis zu 200 taktischen Atomwaffen besteht, die auf dem Luft-, Land- oder Seeweg auf ein Ziel gerichtet werden können. Das Verbot ist in einem als geheim eingestuften „Klassifizierungsbulletin“ des Energieministeriums enthalten, das am 6. September 2012 herausgegeben wurde und die Aktennummer WPN-136 trägt. Die Betreffzeile lautet „Guidance on Release of information Relating to the Potential for an Israeli Nuclear Capability.“ Es wäre interessant zu erfahren, wie der Text des Memos genau lautet, aber trotz wiederholter Versuche, eine Kopie unter dem Freedom of Information Act zu erhalten, ist der gesamte Text des Dokuments komplett geschwärzt.

Was man weiß, ist, dass es sich bei dem Memo im Grunde um eine Nachrichtensperre handelt, die vermutlich von der Regierung Barack Obamas erlassen wurde, um jeden Beamten daran zu hindern, einen Kommentar abzugeben, der dahingehend interpretiert werden könnte, dass die Bundesregierung anerkennt, dass Israel Atomwaffen besitzt. Das Schweigen über das israelische Arsenal geht auf ein Abkommen zurück, das Präsident Richard Nixon mit dem israelischen Premierminister Golda Meir geschlossen hatte. Als Präsident Barack Obama gefragt wurde, ob er von einem Land im Nahen Osten wisse, das über Atomwaffen verfüge, antwortete er: „Ich möchte nicht spekulieren“. Das war natürlich gelogen.

Das erste bekannte Opfer des Bulletins war der Spezialist für Nuklearpolitik des Los Alamos National Laboratory, James Doyle, der 2013 einen Satz schrieb, der nahelegte, dass Israel über ein Atomwaffenarsenal verfügt. Er erschien in einem Artikel mit dem Titel „Why Eliminate Nuclear Weapons?“, der von Los Alamos sicherheitsgeprüft worden war und in der Zeitschrift des International Institute for Strategic Studies erschien. Ein unbekannter Mitarbeiter des Kongresses verlangte eine Überprüfung und Doyle ließ seinen Heimcomputer durchsuchen, bevor er entlassen wurde.

Wie so oft erhält Israel einen Freifahrtschein für ein Verhalten, das für andere kriminell ist. Sein Atomprogramm wurde durch den Diebstahl von amerikanischem Uran und Waffentechnologie entwickelt. Die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen war in der Tat ein Hauptziel der US-Regierung, als Präsident John F. Kennedy Anfang der 1960er Jahre durch einen CIA-Bericht erfuhr, dass Tel Aviv eine Atomwaffe entwickelte. Er forderte die Israelis auf, ihr Programm zu beenden oder den Verlust der politischen und wirtschaftlichen Unterstützung der USA zu riskieren, wurde aber getötet, bevor irgendwelche Schritte zur Beendigung des Projekts unternommen wurden.

Nach dem Tod von Präsident Kennedy beschleunigte Israel sein Atomprogramm. Bis 1965 hatte es das Rohmaterial für eine Bombe erhalten, das aus hochangereichertem, waffenfähigem Uran bestand, das sich im Besitz der US-Regierung befand und von einer Firma in Pennsylvania namens NUMEC stammte, die 1956 gegründet worden war und Zalman Mordecai Shapiro gehörte, dem Leiter der Pittsburgher Ortsgruppe der Zionist Organization of America. Die NUMEC lieferte angereichertes Uran für Regierungsprojekte, war aber von Anfang an auch eine Fassade für das israelische Atomprogramm. Ihr Hauptfinanzier David Lowenthal, ein führender Zionist, reiste mindestens einmal im Monat nach Israel, wo er sich mit seinem alten Freund Meir Amit traf, der den israelischen Geheimdienst leitete. Die NUMEC vertuschte die Lieferung von angereichertem Uran nach Israel, indem sie behauptete, das Metall sei „verloren“ gegangen, wobei sich die Verluste auf fast sechshundert Pfund beliefen, genug, um Dutzende von Waffen herzustellen. Die Operation war so wichtig, dass die NUMEC 1968 sogar einen privaten Inkognito-Besuch des israelischen Top-Spionagemeisters Rafi Eitan erhielt, der später den Spion Jonathan Pollard führte.

Außerdem gab es physische Beweise für die Abzweigung des Urans. Raffiniertes Uran weist eine technische Signatur auf, die eine Identifizierung seiner Quelle ermöglicht. Spuren von Uran aus dem NUMEC wurden 1978 von Inspektoren des Energieministeriums in Israel festgestellt. Auch der US-Geheimdienst Central Intelligence Agency hat die Abzweigung von angereichertem Uran aus der NUMEC-Anlage untersucht und kam zu dem Schluss, dass sie Teil eines umfassenderen Programms zur Beschaffung der Technologie und des Rohmaterials für eine Atombombe für Israel war.

Mit dem Uran in der Hand wurde die fortgeschrittene Technologie gestohlen, die für den Bau einer Atomwaffe benötigt wird, und hier kommt der Hollywood-Filmproduzent Arnon Milchan ins Spiel. Milchan wurde in Israel geboren, zog aber in die Vereinigten Staaten und wurde schließlich zum Gründer und Eigentümer von New Regency Films. In einem Interview im israelischen Fernsehen vom 25. November 2013 gab Milchan zu, dass er seine vielen Jahre in Hollywood als Agent des israelischen Geheimdienstes verbracht hat und dabei geholfen hat, mit einem Embargo belegte Technologien und Materialien zu beschaffen, die es Israel ermöglicht haben, eine Atomwaffe zu entwickeln. Er arbeitete für das israelische Büro für Wissenschaft und Verbindungsbeschaffung, eine Abteilung des Mossad, die als LAKAM-Spionageagentur bezeichnet wird.

In dem Interview gab Milchan zu: „Ich habe es für mein Land getan und bin stolz darauf“. Er bezog sich dabei nicht auf die Vereinigten Staaten. Er sagte auch, dass „andere große Hollywood-Namen mit [seinen] verdeckten Angelegenheiten verbunden waren“. Neben anderen Erfolgen beschaffte er über seine Firma Heli Trading 800 Krytons, die hochentwickelten Auslöser für Atomwaffen. Die Geräte wurden von dem kalifornischen Top-Secret-Verteidigungsunternehmen MILCO International erworben. Milchan rekrutierte persönlich den Präsidenten von MILCO, Richard Kelly Smyth, als Agenten, bevor er ihn einem anderen Mitarbeiter von Heli Trading, dem zukünftigen israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, zur Bearbeitung übergab. Smyth wurde schließlich 1985 verhaftet, aber soweit bekannt ist, wurden weder Milchan noch Netanyahu jemals vom FBI zu den Diebstählen befragt.

Israels Atomwaffen sind jetzt in den Nachrichten, weil Peter Beinart am 11. August in der New York Times einen Op-Ed mit dem Titel „America Needs to Start Telling the Truth About Israel’s Nukes“ (Amerika muss anfangen, die Wahrheit über Israels Atomwaffen zu sagen) veröffentlicht hat. Beinart schrieb, dass „Israel bereits Atomwaffen hat. Man würde es nur nie von Amerikas Führern erfahren, die das letzte halbe Jahrhundert damit verbracht haben, Unwissenheit vorzutäuschen. Diese Täuschung untergräbt Amerikas angebliches Engagement für die Nichtverbreitung von Atomwaffen und verzerrt die amerikanische Debatte über den Iran. Es ist an der Zeit, dass die Regierung Biden die Wahrheit sagt“.

Beinart weist darauf hin, dass die amerikanische Öffentlichkeit kaum ein fundiertes Urteil darüber fällen kann, was im Nahen Osten zu tun ist, wenn sie nicht weiß, ob Israel eine Atommacht ist oder nicht, aber ein Thema, das er nicht diskutiert, ist die Frage des Geldes. Grant Smith vom IRMEP, der die Geheimniskrämerei um das israelische Arsenal hinterfragt, stellte kürzlich fest, dass „die Symington & Glenn-Bestimmungen des Arms Export Control Act (22 USC §2799aa-1: Nuclear reprocessing transfers, illegal exports for nuclear explosive devices, transfers of nuclear explosive devices, and nuclear detonations) die U. US-Auslandshilfe an Länder mit Atomwaffenprogrammen, die den Vertrag über die Verbreitung von Kernwaffen nicht unterzeichnet haben, sofern nicht die erforderlichen Sonderverfahren eingehalten werden… Aber kein Mitglied des Kongresses hat dieses Thema aufgegriffen – oder Israels Atomwaffenarsenal auch nur erwähnt.“

Smith ist frustriert über den Unwillen der Progressiven im Kongress, die sich gegen die jüngsten zusätzlichen 735 Millionen Dollar Militärhilfe für Israel gewehrt haben, die es dem Land erlauben, nach dem Angriff auf den Gazastreifen wieder aufzurüsten, die Nachrichtensperre zu ignorieren und das Thema des Atomwaffenarsenals anzusprechen. Er schreibt: „Es scheint, als ob sogar diese Mitglieder des Kongresses, wie auch der Rest der US-Regierung, sich an diese geheime Schweigeverfügung halten, obwohl sie Maßnahmen ergreifen könnten, die die Weigerung der Regierung, Israels Atomwaffen anzuerkennen, in Frage stellen und möglicherweise verhindern würden, dass 3,8 Milliarden Dollar an Steuergeldern nach Israel fließen.“

Die Tatsache, dass das Dokument des Energieministeriums überhaupt existiert, ist ein Beweis für die erstaunliche Macht der israelischen Lobby über die US-Regierung auf allen Ebenen, zumal damit andere vom Kongress verabschiedete Gesetze zur Bekämpfung der Verbreitung von Atomwaffen ignoriert oder sogar aufgehoben werden sollen. Und die Leugnung dessen, was jeder weiß, dass es wahr ist, nämlich dass Israel über ein Atomwaffenarsenal verfügt, scheint darauf hinauszulaufen, dass die Regierung der Vereinigten Staaten ein reiches Israel weiterhin jedes Jahr mit Milliarden von Dollar an Steuergeldern belohnen kann. Die Behauptung, dass diese Vereinbarung ruchlos ist, wäre noch milde ausgedrückt, aber sie ist mehr als das. Sie ist kriminell. Israel wurde erlaubt, mit massiver Spionage gegen die Vereinigten Staaten und dem Diebstahl von Material und Technologie davonzukommen, während es außerdem seit den 1970er Jahren in eine Verschwörung mit der US-Regierung verwickelt ist, die Amerikas Außenpolitik verzerrt, was größtenteils geschieht, um weiterhin die Milliarden Dollar zu erhalten, auf die es nach geltendem amerikanischen Recht keinen Anspruch hat. Das ist beschämend. Mehr noch, es könnte als Verrat ausgelegt werden.