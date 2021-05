Israels mörderische Angriffe auf Gaza

Israel führt erneut blutige Angriffe auf Gaza durch. Ununterbrochener Beschuss durch israelische Terroristen – bekannt als Israelische Verteidigungsstreitkräfte (IDF) – hat Kinderleichen und blutverschmierte Trümmer von Wohnhäusern hinterlassen. Jeder Versuch wird unternommen, die Gegenwart zu enthaupten und jede Hoffnung auf eine bessere Zukunft zunichte zu machen. Die aktuellen Massaker-Kampagnen des zionistischen Staates folgen dem bewährten Muster kolonialer Aggressionen, die von einer skrupellosen Logik der Unmenschlichkeit geprägt sind.

1) Der israelische Staat und zionistische Siedler versuchten, Palästinenser illegal aus Sheikh Jarrah zu vertreiben. 2) Palästinenser wehrten sich. 3) Israelische Truppen gingen brutal gegen Palästinenser vor und stürmten eine der heiligsten Stätten, die Al-Aqsa Moschee, in einer der heiligsten Nächte, Laylat-al Qadr, des heiligsten Monats, Ramadan, in einer der heiligsten Städte, Jerusalem, während Muslime friedlich beteten. Die israelischen Angriffe dauerten zwei Tage lang an und verletzten Hunderte. 4) Palästinenser feuerten Raketen als Vergeltung ab. 5) Israel bombardierte rücksichtslos den Gazastreifen, tötete 24 Palästinenser, darunter 9 Kinder, und verletzte über hundert weitere.

Heuchlerische Reaktion

Die USA – anstatt die kindermordende Bombardierung