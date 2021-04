Ist an der Biden-Administration irgendetwas real? Wo ist das Flugzeug?

Harris geht die Treppe hinauf und tut so, als wäre da ein Flugzeug. Ich habe schon einmal gesagt, wir haben keine Ahnung, wer das Land regiert, aber ich glaube, die Verbindungen gehen direkt nach Genf.

Wo ist das Flugzeug? Wurde es aufgezeichnet um einem möglichen „Stolpern“ wie es Biden bereits passiert ist vorzubeugen?

Ebenso wenig können wir heute noch Wahrheit von Fälschung trennen und sind mit einer Presse konfrontiert, die darauf aus ist, diese Unschärfe zu betonen. Die Medien gemeinsam mit Big-Tech versprechen sich offenbar einen Sonderstatus in dieser neuen Welt des Autoritarismus, der auf die absichtliche Zerstörung der Demokratie folgen wird. Man muss sich in diesem Zusammenhang nur einmal die Proteste im Bundesstaat Georgia vergegenwärtigen. Dort gehen sie gerade gegen die Pflicht zum Identitätsnachweis bei Wahlen auf die Barrikaden, weil das rassistisch sei. Gleichzeitig kann heute niemand mehr in ein Flugzeug steigen, ohne sich auszuweisen und darüber hinaus auch seine Schuhe auszuziehen.

Meine Familie hat in jedem Krieg seit der amerikanischen Revolution gekämpft. Nicht eine einzige Person hat jemals für diese komplette Veränderung des Landes gekämpft, die die Fassade der Biden-Administration projiziert. Ich habe mit dem einzigen Mann in meiner Nachbarschaft gesprochen, der während der Wahl ein BIDEN-Schild draußen hatte. Er hat für Biden gestimmt, einfach weil er Trump nicht mochte. Aber er konnte sich nicht vorstellen, welche Veränderungen Biden auf Anweisung von undefinierten Bürokraten durchführt, die niemals untersucht werden und auch keine Verbindungen zu ausländischen Beratern aufdecken werden.

Offensichtlich haben wir keine Ahnung mehr, was echt und was gefälscht ist. Beachten Sie, sie haben auch nicht Gesichtsmasken auf noch für den Film.