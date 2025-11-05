Ist die Aktion „Trump Must Go Now“ heute am 5. November der Startschuss für den Bürgerkrieg 2.0?

Verfasst von James Howard Kunstler,

Letzter Versuch?

„Die Frage ist, kann die kommunistische Unterwanderung besiegt werden, ohne ‚autoritäre‘ Maßnahmen zu ergreifen? Ist eine konstitutionelle Republik gerüstet, um mit dieser Art von Bedrohung umzugehen? Wenn jemand intern Krieg gegen Ihre Gesellschaft führt, gibt es dann eine Möglichkeit, ihn zu bekämpfen und dabei bürgerbewusst zu handeln? Wahrscheinlich nicht.“



– Brandon Smith

Sieht es nicht ganz danach aus, als ob die Aktion „Trump Must Go Now“ am 5. November in Washington darauf ausgelegt ist, der Fort-Sumter-Moment unserer Zeit zu sein, um den Bürgerkrieg 2.0 zu starten? Die Organisatoren dahinter sind die üblichen Verdächtigen: Die Open Society Foundation von George & Alex Soros im Zentrum und Ableger wie die Tides Foundation, die Revolutionary Communist Party und Refuse Fascism, die die logistische Drecksarbeit erledigen… Busse… Snacks… Schilder… Schlagstöcke, Froschkostüme…

Die Idee ist, eine Million Wokesters zu verlocken, das Weiße Haus zu umzingeln und buchstäblich den Präsidenten auszutreiben, Donald Trump durch das Dach in den kosmischen Äther zu teleportieren, um ihn nicht mehr zu sehen. Wir müssen abwarten, wie das funktioniert. So ähnlich wurde es im Oktober 1967 versucht, als Anti-(Vietnam)-kriegs-Prominente – der Dichter Alan Ginsberg, The Fugs‘ Ed Sanders, Hippie-Aufwiegler Abbie Hoffman und Jerry Rubin – Beschwörungen anführten, um das Pentagon „schweben zu lassen“. (Gescheitert.)

Sie haben vielleicht inzwischen bemerkt, dass die hysterischsten Stimmen, die über „Faschismus“ schreien, genau diejenigen sind, die danach dürsten, alle anderen herumzukommandieren, ihnen zu sagen, was sie denken sollen, Ihr Leben zu lenken, jede Institution und jede Beziehung in der Gesellschaft zu zerstören und all Ihr Zeug zu nehmen.

Die Linke bemerkt nie, wie all das ihrer Vorstellung von Faschismus ähnelt. Selbstwahrnehmung ist nicht die Stärke der Wokesters.

Die Aktion am 5. November basiert auf – und ist abgestimmt mit – der Regierungsschließung der Demokratischen Partei, insbesondere der Aussetzung der SNAP-Leistungen (kostenloses Essen), in der Hoffnung, dass ausgehungerte Menschenmassen aufstehen, die Supermärkte plündern und den Präsidenten zwingen, Lebensmittelunruhen energisch niederzuschlagen: Seht her, Faschist…!

Aber am Wochenende vereitelte Richter John J. McConnell Jr. (Rhode Island) diese List, indem er den Präsidenten anwies, „Notfallmittel“ aus dem US-Landwirtschaftsministerium zu verwenden, um SNAP am Laufen zu halten.

Der Präsident antwortete schelmisch: „Wenn wir vom Gericht die entsprechende rechtliche Anweisung erhalten, wird es MEINE EHRE sein, die Mittel bereitzustellen.“

Da der Notfallfonds nur 5,25 Milliarden Dollar enthält und die tatsächlichen Kosten für den Betrieb von SNAP im November 8,5 Milliarden Dollar betragen, haben wir ein Mathematikproblem. Warten Sie also ab, wie Richter McConnell die entsprechende rechtliche Anweisung formuliert, um das zu erreichen. Der Präsident könnte demonstriert haben, wie Bundesrichter nicht in der Lage sind, seine exekutiven Pflichten gemäß Artikel II auszuführen, und warum die Verfassung so geschrieben wurde, wie sie ist. All dies wird natürlich gegenstandslos sein, wenn die Demokraten, wie erwartet, Mitte des Monats einknicken und für die Wiedereröffnung der Regierung stimmen.

Die linken Bundesrichter wurden einheitlich gedemütigt, da eine einstweilige Verfügung nach der anderen vom Obersten Gerichtshof (SCOTUS) kassiert wird. Richter James Boasberg vom DC-Bezirk, das absolute Vorbild eines justiziellen „Resistance“-Aktivisten, steht kurz davor, angeklagt zu werden, nachdem er sich zehn Jahre lang mit böswilligem Missbrauch des Gerichtsverfahrens beschäftigt hat (28 U.S.C. § 2680-h nach dem Federal Tort Claims Act), plus 18 U.S.C. § 1001 (falsche Aussagen oder Verschleierung in Bundesangelegenheiten, die möglicherweise missbräuchliche Eingaben abdecken) und 8 U.S.C. § 1503/1512 (Justizbehinderung durch Manipulation oder korrupte Beeinflussung, anwendbar auf böswilligen Verfahrensmissbrauch). Warten Sie das ab. Es könnte eine Warnung für den Rest der Bundesrichterbande sein, sich mit ihren Resistance-Streicheleien zurückzuhalten.

Falls Sie der Geschichte nicht gefolgt sind – da die New York Times und die Netzwerknachrichten nicht darüber berichten –, befinden wir uns mitten im Skandal der „Arctic Frost Investigation“, als „Joe Biden“ 2022 Generalstaatsanwalt Merrick Garland und FBI-Direktor Christopher Wray dazu brachte, wie verrückt auf Donald Trump und Hunderte von politischen Konservativen, einschließlich neuer US-Senatoren, loszugehen, deren Telefonaufzeichnungen beschlagnahmt wurden, mit Maulkorberklärungen (von Richter Boasberg), um eine Benachrichtigung der Beschlagnahmten zu verhindern, was zu Anschuldigungen wegen Verletzung ihrer Rechte des Ersten Verfassungszusatzes und der Geheimhaltung der Grand Jury geführt hat. Arctic Frost entfaltet sich immer noch, mit Nachwirkungen, die noch kommen werden, einschließlich Einblicke in die Lawfare-Orgie von Jack Smith / Norm Eisen in den Jahren 2023-24 gegen Donald Trump, die darauf folgte.

Alles in allem, wie erfolgreich verlief die Resistance-Bewegung, um Präsident Trump seit dem 20. Januar zu trotzen, zu vereiteln und zu stürzen? Bisher sieht es ein wenig lahm aus. Der „No Kings“-Sommer war unterhaltsam genug, als die Boomer-Geesers jeden Samstagmorgen ihre Windeln nässten, um nach Mittag noch draußen zu bleiben, und die geisteskranken Antifas als aufblasbare Dinosaurier und Teletubbies tobten, um ihre mörderischen Tendenzen zu maskieren. Seien Sie nicht so sicher, dass sie den Zweiten Bürgerkrieg bekommen, nach dem sie sich sehnen. Was es tatsächlich aussieht, ist, dass die Linke die Demokratische Partei zu einem Selbstmordkult gemacht hat. Und fragen Sie sich: Was genau ist der Endpunkt davon?