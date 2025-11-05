Geheime Mails, Laborlecks und Millionenförderung – Fauci ist im Visier

Senator Rand Paul fordert US-Geheimdienstakten über Fauci, Baric und den Ursprung von COVID

Senator Rand Paul (Republikaner, Kentucky) verlangt, dass die Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes (Director of National Intelligence, DNI) Tulsi Gabbard Dokumente herausgibt, die Verbindungen zwischen der US-Geheimdienstgemeinschaft und führenden Virologen sowie Gesundheitsbeamten – darunter Dr. Anthony Fauci – belegen. Die Anforderung ist Teil seiner Untersuchung über die Ursprünge von COVID-19.

„Im Verlauf der Untersuchung habe ich Informationen erhalten, die mich zu der Annahme führen, dass die Geheimdienste über Aufzeichnungen verfügen, die für die laufenden Untersuchungen des Ausschusses entscheidend sind“, schrieb Paul am 30. Oktober in einem Brief, in dem er Gabbard aufforderte, Dokumente bis zurück ins Jahr 2012 freizugeben.

Gabbard hat bis zum 13. November Zeit, Pauls Aufforderung nachzukommen.

In einer Reihe von Beiträgen auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte Paul, Vorsitzender des Senatsausschusses für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten, Dokumente, die zeigen, dass Ralph Baric, Virologe an der Universität von North Carolina, bereits lange vor dem Ausbruch der globalen Pandemie mit Mitgliedern der US-Geheimdienste kommuniziert hatte.

🚨 I’ve sent a letter to ODNI after uncovering new records showing U.S. intel was in contact with coronavirus researcher Ralph Baric as early as 2015. pic.twitter.com/GxuQ5ZDPt8 — Senator Rand Paul (@SenRandPaul) October 30, 2025

Die von Paul veröffentlichten Dokumente enthalten Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 möglicherweise durch ein Leck aus dem Wuhan Institute of Virology entstanden ist – obwohl dieselben Virologen öffentlich behaupteten, das Virus habe einen natürlichen Ursprung.

Baric stand bereits zuvor wegen seiner Unterstützung der umstrittenen Gain-of-Function-Forschung in der Kritik sowie wegen eines riskanten Forschungsantrags, den er gemeinsam mit Zhengli Shi, Ph.D., der sogenannten „Bat Lady“ des Wuhan-Labors, eingereicht hatte.

Der ehemalige Wissenschaftsredakteur der New York Times, Nicholas Wade, sagte gegenüber The Defender:

„Pauls Forderung, dass die Geheimdienste alle Informationen über ihre Zusammenarbeit mit Baric offenlegen, wäre von großer Bedeutung, falls sie Erfolg hat – denn sie könnte helfen zu beurteilen, in welchem Maße die US-Regierung in die COVID-Katastrophe verstrickt war.“

Virologen diskutierten privat die Laborleck-Theorie – öffentlich widerlegten sie sie mit Steuergeldern

Laut Pauls Schreiben kontaktierten im September 2015 das Office of the Director of National Intelligence (ODNI) und die CIA Ralph Baric, um ein „mögliches Projekt“ über die „Coronavirus-Evolution und mögliche menschliche Anpassung“ zu besprechen.

Eine Pressemitteilung aus Pauls Büro erklärte, dass weniger als zwei Monate später Baric und Shi die Ergebnisse ihrer „gemeinsamen Coronavirus-Experimente“ in Nature Medicine veröffentlichten – unter dem Titel „A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence“.

Die Pressemitteilung erklärte weiter, dass die Forschung durch Steuergelder aus dem USAID-PREDICT-Programm sowie durch Zuschüsse der National Institutes of Health (NIH) finanziert wurde. Die wissenschaftliche Gemeinschaft erkenne die Arbeit weithin als Gain-of-Function-Experimente an.

Im Jahr 2018 arbeiteten Baric und Shi gemeinsam am DEFUSE-Vorschlag, der Mittel für ein Projekt beantragte, das unter anderem vorsah, eine Furin-Spaltstelle in ein Coronavirus einzufügen – ein Merkmal, das später bei SARS-CoV-2 auftauchte.

Obwohl die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) den Vorschlag ablehnte, verbreitete sich zwei Jahre später, Anfang 2020, COVID-19 – aus demselben Ort, der im DEFUSE-Vorschlag genannt war.

„Als das Virus begann, sich weltweit zu verbreiten, waren es dieselben Wissenschaftler, die zuvor riskante Gain-of-Function-Experimente vorgeschlagen hatten, die nun die US-Regierung bei der Pandemiebewältigung berieten“, heißt es in der Mitteilung.

Bereits 2015 hielt Oberst Daniel J. Wattendorf, damals Programmleiter bei DARPA, auf der 3rd International mRNA Health Conference in Deutschland einen Vortrag über die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen, die die „Reaktionszeit auf Ausbrüche verkürzen“ sollten. Er sprach über DNA- und RNA-basierte Impf- und Gentransfertechnologien. Wattendorf ist heute Direktor für Innovative Technologie in der Global Health Division der Gates Foundation.

In einem kürzlichen X-Post erwähnte Paul eine E-Mail vom Januar 2020, in der eine nicht identifizierte Person namens „Sponsor“ Baric bat, bei einem Treffen der sogenannten „B Group“ eine Präsentation über die „aktuelle Coronavirus-Situation“ zu halten.

Diese Gruppe beziehe sich laut Pauls Brief auf die Biological Sciences Experts Group des ODNI.

Am 29. Januar 2020 antwortete Baric mit einer PowerPoint-Präsentation, die eine Folie mit dem Titel „Origins“ (Ursprünge) enthielt.

Das Free Beacon erhielt eine Kopie der Präsentation von einem Whistleblower und veröffentlichte sie heute.

Die Präsentation enthielt eine Folie, die die Möglichkeit einer versehentlichen Freisetzung aus dem Wuhan-Labor besprach – eine Hypothese, die später öffentlich als „Verschwörungstheorie“ abgetan und von Dr. Fauci und seinem Umfeld verurteilt wurde.

Laut Free Beacon hielt Baric einen Monat später eine fast identische Präsentation vor dem Congressional Biomedical Research Caucus, jedoch ohne den Hinweis auf ein mögliches Laborleck.

Geheimdienste blockieren weiter die Untersuchungen zu den Ursprüngen von COVID

Pauls Brief fordert Gabbard auf, alle US-Geheimdienstkommunikationen mit Fauci, dem ehemaligen NIH-Direktor Francis Collins und Fauci-Berater David Morens offenzulegen – letzterer wird derzeit vom Kongress untersucht, weil er private E-Mails nutzte, um Themen wie den Ursprung von COVID-19 zu besprechen und so Archivierungspflichten zu umgehen.

Der Brief fordert auch die Herausgabe von Kommunikation mit Peter Daszak, Ph.D. (ehemaliger Präsident der EcoHealth Alliance), Jeremy Farrar und mehreren anderen Virologen.

Anfang 2020 veröffentlichten Fauci, Collins, Farrar, Daszak und andere das Papier „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ in Nature Medicine, das die natürliche Entstehung des Virus vertrat. Es wurde eines der meistzitierten wissenschaftlichen Werke des Jahres 2020 – obwohl einige Co-Autoren privat Zweifel an dieser Theorie äußerten.

Am 11. Februar 2020 traf sich Fauci mit Baric, laut einer Kopie seines Terminkalenders. Farrar wurde später Chef-Wissenschaftler der WHO und ist heute Assistenz-Generaldirektor für Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention.

Die Trump-Regierung untersucht derzeit, ob die Autoren und Verleger von „Proximal Origin“ Fauci und andere ihre Schlussfolgerungen im Austausch für Fördergelder beeinflussen ließen.

Biden begnadigte Fauci – Rückendeckung für riskante Forschung

Im Januar, kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt, begnadigte Ex-Präsident Joe Biden Dr. Fauci präventiv – und schützte ihn so vor strafrechtlicher Verfolgung wegen „jeglicher Vergehen“ im Zusammenhang mit seiner Amtsführung, einschließlich seiner Leitung des National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID).

Die Begnadigung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2014 – ein entscheidendes Datum, so der Molekularbiologe Richard Ebright (Rutgers University), ein Kritiker der Gain-of-Function-Forschung:

„2014 ist das Startdatum des NIH-Stipendiums AI110964 – jenes Zuschusses, der die Wuhan-Forschung finanzierte, die COVID verursachte, und den Fauci 2015–2019 trotz eines Moratoriums weiter genehmigte.“

Ebright fügte hinzu:

„Fauci kannte die Risiken und wusste, dass US-Richtlinien diese Art von Forschung untersagten, doch er stellte sein Ego über das Wohl von 7,9 Milliarden Menschen und brach die Regeln.“

Im September veröffentlichte Paul Dokumente, die zeigen, dass Fauci 2020 Mitarbeiter anwies, E-Mails zu COVID-19 zu löschen – möglicherweise ein Verstoß gegen Bundesrecht. Paul fordert Fauci auf, noch dieses Jahr vor dem Kongress auszusagen.

Pauls Brief an Gabbard verlangt außerdem die Herausgabe aller E-Mails seit Januar 2012 bis zum letzten Monat, die beim ODNI zu Themen wie den Ursprüngen von COVID-19, Shi Zhengli, dem Wuhan Institute of Virology, DARPA, dem DEFUSE-Projekt, dem USAID-PREDICT-Programm sowie zu in- und ausländischen Biolaboren mit US-Finanzierung eingingen.

Auch Kommunikation zwischen ODNI und der EcoHealth Alliance soll offengelegt werden. Das US-Gesundheitsministerium hatte im Vorjahr alle Förderungen an EcoHealth ausgesetzt.

Ebright sagte:

„Bereits ab 2002 versuchten US-Geheimdienste, Chinas Forschung an biologischen Waffen zu überwachen. Daszak und Baric, ihre Fördergelder und gemeinsamen Projekte waren Teil dieses Überwachungsnetzwerks.“

Der Forscher Karl Jablonowski, Ph.D. (Children’s Health Defense), sagte:

„Das Coronavirus entwickelte plötzlich neue Fähigkeiten – in derselben Stadt, in der Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren lief. Trotzdem wurde der Öffentlichkeit strikt verboten, die Ursprünge zu hinterfragen.“

„Warum nicht jede Möglichkeit prüfen? Folgt man dem Geld, führt die Spur zur EcoHealth Alliance – und zurück zu den amerikanischen Steuerzahlern.“

Im April veröffentlichte die Trump-Regierung eine neue Version der offiziellen COVID-19-Webseite, auf der Beweise präsentiert werden, dass COVID-19 aus einem Laborleck in Wuhan stammt. Diese Theorie wird inzwischen von der CIA, dem FBI, dem US-Energieministerium, dem Kongress und mehreren ausländischen Geheimdiensten unterstützt.

Im Mai unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Executive Order, die alle Gain-of-Function-Experimente in den USA für 120 Tage stoppt und staatliche Finanzierung solcher Forschung in anderen Ländern beendet.

Laut Ebright werde die Forschung jedoch weiter finanziert:

„Jetzt, da die 120 Tage vorbei sind, läuft die staatliche Förderung für Gain-of-Function-Forschung an gefährlichen Viren weiter.“

Wade meinte abschließend: