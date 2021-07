Ist die Überlebensfähigkeit von Covid-geimpften Gesellschaften gefährdet? Unsere Gesellschaft steht kurz vor dem Zusammenbruch

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Ich finde es merkwürdig, dass ich trotz der angeblichen Millionen von Covid-Fällen in den USA und der riesigen Anzahl von angeblichen Covid-Todesfällen keine einzige Person kenne, die Covid bekommen hat, oder von einer solchen weiß.

Auf der anderen Seite kenne ich trotz der angeblich „seltenen“ Fälle von Tod und Verletzungen durch die Covid-Impfstoffe drei. Einer, ein plötzlicher Tod unmittelbar nach der Impfung. Einer, ein Beinahe-Tod und dauerhafte Beeinträchtigung. Und einer – einer meiner besten Freunde – verlor den normalen Gebrauch seiner Beine. Ich riet ihm, dass seine Beeinträchtigung das Ergebnis der Impfung sein könnte, die ihm das Guillain-Barré-Syndrom bescherte, und dass er einen Neurologen aufsuchen sollte. Heute erhielt ich diese E-Mail von ihm:

„Neurologe nimmt mich am Montag für 5 Tage ins Krankenhaus auf, um das GBS zu behandeln.

„Ich stimme zu, dass der Impfstoff es verursacht hat. Alles, was Sie gesagt haben, ist wahr.

„Danke.“

Liebe Leserinnen und Leser, teilen Sie mir Ihre Erfahrungen mit. Hatten Sie unerwünschte Reaktionen auf den Impfstoff? Kennen Sie Leute, die das hatten? Wenn Sie unerwünschte Reaktionen hatten, sind die Ärzte ehrlich zu Ihnen? Schicken Sie mir eine E-Mail an die auf der Website angegebene Adresse und teilen Sie mir Ihre Erfahrungen und alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, mit.

Unsere Gesellschaft steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung ist geimpft worden. Wenn die unabhängigen Wissenschaftler, die die Situation eingeschätzt haben, richtig liegen, werden viele der Geimpften sterben oder schwächende Beeinträchtigungen erleiden. Eine Folge davon könnte eine Reduzierung der menschlichen Ressourcen sein, die ausreicht, um die soziale Organisation zusammenbrechen zu lassen. Weil die Vereinigten oder Unvereinigten Staaten eine Lügenmaschine anstelle von Medien haben, gibt es kein öffentliches Bewusstsein dafür, dass wir möglicherweise vor einem sozialen Zusammenbruch stehen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die meisten Wissenschaftler falsch verstanden haben, wie sich das Spike-Protein in den Impfstoffen verhalten würde. Sie glaubten, dass es dort bleibt, wo es injiziert wurde, und sich nicht im ganzen Körper verteilt. Heute wissen sie, dass es sich sehr wohl im Körper ausbreitet und schwerwiegende Folgen bis hin zum Tod verursachen kann.

In Amerika sind Gier und Überheblichkeit so mächtig geworden, dass unsere Überlebensfähigkeit in Gefahr ist.