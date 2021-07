Studie in Israel zeigt, dass der Impfstoff nach 6 Monaten nur noch einen geringen Schutz bietet, nun soll wieder geimpft werden

timesofisrael.com: „Wir haben Zehntausende von Menschen untersucht, die im Juni getestet wurden, zusammen mit Daten darüber, wie viel Zeit seit ihrer zweiten Impfung vergangen war, und wir haben herausgefunden, dass diejenigen, die früh geimpft wurden, mit größerer Wahrscheinlichkeit positiv getestet wurden“, sagte Dr. Yotam Shenhar, der die Forschung leitete, gegenüber The Times of Israel.

„Das stärkt definitiv das Argument, älteren Menschen eine dritte Impfdosis zu geben.“

Der Bericht, der vom Gesundheitsdienstleister Leumit veröffentlicht wurde, folgt auf andere israelische Studien, die auf eine abnehmende Wirksamkeit des Impfstoffs hindeuten, teilweise als Folge der Delta-Variante und teilweise aufgrund des Zeitablaufs. Britische Daten deuten jedoch darauf hin, dass die israelischen Studien möglicherweise übertrieben sind.

Daten, die das Gesundheitsministerium am Donnerstag veröffentlicht hat, legen nahe, dass Menschen, die im Januar geimpft wurden, jetzt nur noch 16% Schutz vor einer Infektion haben, während bei denjenigen, die im April geimpft wurden, die Wirksamkeit bei 75% lag

Die Leumit-Studie betrachtete nur die scheinbare Abnahme des Schutzes im Laufe der Zeit, und teilte die geimpfte Bevölkerung in zwei auf der Grundlage der Impfung Termine, den Vergleich frühen Impfstoffgebern zu spät Impfstoffgebern.

Shenhar, Leiter von Leumits Labor, räumte ein, dass die Gruppe der Frühimpfenden viele Menschen umfasst, die sich schnell impfen ließen, weil sie Grunderkrankungen haben, die sie anfälliger für Infektionen machen könnten. Aber er sagte, dass dies nicht vollständig für den starken Effekt, der in den Daten zu sehen ist, verantwortlich sein könnte.

Shenhar sagte, die Daten sollten die Regierung dazu veranlassen, Auffrischungsimpfungen für über 70-Jährige ernsthaft in Betracht zu ziehen.

„Jetzt sehen wir, dass die Wirksamkeit der Impfung sinkt, also müssen wir definitiv über einen dritten Impfstoff nachdenken“, sagte er. „Wir haben bereits damit begonnen, den immungeschwächten Menschen eine dritte Impfung zu geben, aber nach meiner Einschätzung müssen wir darüber nachdenken, jedem über 70 oder 80 eine dritte Impfung zu geben. Wir sollten nicht lange warten; wir müssen schnell eine Entscheidung treffen.“

Wenn er die Politik formulieren würde, sagte Shenhar, würde er „definitiv“ damit beginnen, älteren Israelis Auffrischungsimpfungen zu geben.

In seiner Studie war der offensichtliche abnehmende Effekt der Immunität über alle Altersgruppen hinweg zu spüren. In allen Altersgruppen war die Wahrscheinlichkeit, dass ein positives Coronavirus bestätigt wurde, bei den früh Geimpften 1,95 Mal höher. Bei den über 60-Jährigen ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei Frühgeimpften doppelt so hoch. Bei den 40- bis 59-Jährigen sind Frühgeimpfte 2,1-mal gefährdeter, und bei den unter 39-Jährigen ist die Wahrscheinlichkeit, sich das Coronavirus einzufangen, 1,6-mal höher.

„In einer früheren Analyse haben wir gezeigt, dass mit der Zeit, die seit der Impfung vergeht, das Niveau der Antikörper mit einer Rate von etwa 40 % pro Monat sinkt. Diese neue Studie zeichnet ein klareres Bild des Effekts, der in den Monaten nach der Impfung zu beobachten ist“, so Shenhar.

In Israel ist in letzter Zeit ein dramatischer Anstieg der COVID-19-Infektionen zu verzeichnen, wobei die Zahl der täglichen Fälle von einigen Dutzend auf über 1.400 in den letzten Tagen gestiegen ist.