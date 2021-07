Rätselraten in der Medizin

Wenn Sie zum Arzt gehen, um Hilfe und Behandlung zu bekommen, gehen Sie wahrscheinlich davon aus, dass der Arzt, sobald er entschieden hat, was mit Ihnen nicht stimmt, Ihnen automatisch eine Behandlung geben wird, die ganz spezifisch für Ihre Krankheit ist. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Mit ganz wenigen Ausnahmen gibt es in der Medizin keine Gewissheiten. Was Sie bekommen werden, hängt mehr vom Zufall und den persönlichen Vorurteilen Ihres Arztes ab als von der Wissenschaft.

Dieses Problem ist natürlich nicht neu.

Im Vorwort zu The Doctor’s Dilemma wies der Dramatiker George Bernard Shaw darauf hin, dass während der ersten großen Grippeepidemie, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte, eine Londoner Abendzeitung einen Journalisten, der sich als Patient ausgab, zu allen großen Ärzten der Zeit schickte.

Die Zeitung veröffentlichte dann Einzelheiten über die Ratschläge und Rezepte, die von den Ärzten angeboten wurden.

Das Ganze wurde von den medizinischen Fachzeitschriften fast zwangsläufig leidenschaftlich als unverzeihlicher Vertrauensbruch angeprangert, aber das Ergebnis war dennoch faszinierend: Obwohl der Journalist bei allen Ärzten über genau die gleichen Symptome geklagt hatte, waren die Ratschläge und Rezepte, die angeboten wurden, alle unterschiedlich.

Daran hat sich nichts geändert.

Selbst in der heutigen Zeit der scheinbar hochtechnisierten Medizin gibt es viele – fast endlose – Variationen in den Behandlungen, die von verschiedenen Ärzten bevorzugt werden.

Ärzte verschreiben für ein und dasselbe Symptom unterschiedliche Medikamente, sie halten Patienten sehr unterschiedlich lange im Krankenhaus, und sie führen unterschiedliche Operationen an Patienten mit scheinbar identischen Problemen durch.

Es gibt, so scheint es, keine Gewissheiten in der Medizin.

Ein Arzt brachte es auf den Punkt: Ihre Behandlung (und möglicherweise Ihre Zukunft) hängt ganz davon ab, in welche Richtung Sie sich am Ende des Krankenhauskorridors wenden. Gehen Sie nach links und Sie werden eine sechsstündige Operation haben. Gehen Sie nach rechts und Sie werden mit einem Rezept für Tabletten nach Hause gehen.

In der Tat gibt es inzwischen zahlreiche Belege dafür, dass die Art der Behandlung, die ein Patient erhält, wenn er einen Arzt aufsucht, nicht so sehr von den Symptomen abhängt, die er beschreibt, sondern von dem Arzt, den er konsultiert.

Betrachten Sie zum Beispiel, was passierte, als 430 Hausärzte gebeten wurden, zu erklären, wie sie einen 35-jährigen Buchhalter behandeln würden, der über Rückenschmerzen klagt, die durch das Graben in seinem Garten verursacht wurden.

Die „Anamnese“ wurde absichtlich recht präzise formuliert.

Doch trotz dieser Präzision variierten die empfohlenen Behandlungen enorm.

Weniger als ein Viertel der Ärzte sagte, dass sie auf jeden Fall ein Schmerzmittel verschreiben würden. Knapp zehn Prozent sagten, dass sie in solchen Fällen fast nie ein Schmerzmittel verschreiben würden. Acht Prozent der Ärzte sagten, dass sie den Patienten möglicherweise ins Krankenhaus überweisen würden, aber zweiundfünfzig Prozent sagten, dass sie solche Patienten nie ins Krankenhaus überweisen würden. Achtundvierzig Prozent gaben an, dass sie in der Regel bis zu einer Woche Bettruhe verordnen, während acht Prozent sagten, dass sie in der Regel zwischen einer und vier Wochen Bettruhe verordnen.

Etwa zehn Prozent der Ärzte gaben an, dass sie den Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit an einen Osteopathen überweisen würden, aber die anderen neunzig Prozent sagten, dass sie Patienten kaum oder nie an Osteopathen überweisen würden.

Eine andere Umfrage, an der 700 Allgemeinmediziner teilnahmen, ergab, dass zwölf Prozent der Hausärzte bereit wären, eine Schlaftablette zu verschreiben, ohne den betreffenden Patienten überhaupt zu sehen. Über die Hälfte der Allgemeinmediziner gab zu, dass sie ein Hustenmittel verschreiben würden, ohne einen Patienten zu sehen, und fast zwei Drittel der Ärzte sagten, dass sie ein Antazidum verschreiben würden, ohne dass ein Patient in die Praxis kommen müsste.

Eine dritte Umfrage unter mehr als 400 Ärzten ergab, dass einige Ärzte ihre Patienten überhaupt nicht zur Empfängnisverhütung beraten.

Besuchen Sie drei Ärzte mit Symptomen einer Blasenentzündung.

Einer wird Ihnen ein Antibiotikum für fünf Tage geben. Einer wird Ihnen ein Antibiotikum für sieben Tage geben. Und einer wird Ihnen ein Antibiotikum für zehn Tage geben. Sie alle raten nur.

Trotz all dieser Unterschiede in der Art der Behandlung scheinen die meisten Ärzte in der Praxis davon überzeugt zu sein, dass ihre Behandlungsmethoden über jeden Zweifel erhaben sind.

Viele Allgemeinmediziner und Krankenhausärzte verkünden ihre Entscheidungen, als ob sie in Stein gemeißelt wären.

Aber auf der Grundlage der Beweise scheint es, dass die meisten Entscheidungen darüber, wie Patienten behandelt werden sollten, auf nichts Wissenschaftlicherem beruhen als auf Vermutungen, persönlicher Erfahrung, Intuition und Vorurteilen. Und Mode.