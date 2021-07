Australiens Premierminister Morrison: Wenn Sie an der Corona-Impfung sterben, sind Sie …

Der australische Premierminister Scott Morrison sagte, dass der Tod von zwei 40-Jährigen an einer Blutkrankheit, die durch den Impfstoff von AstraZeneca verursacht wurde, ein Beispiel für die „schrecklichen Auswirkungen von Pandemien“ sei.

„Aber ich weiß auch, dass Leben auf dem Spiel stehen, wenn die Durchimpfungsrate – insbesondere bei älteren Menschen – nicht das gewünschte Niveau erreicht“, sagte der Premierminister.

Ein Journalist merkte an, dass eines der Opfer nicht vollständig über die Symptome, die auftreten können, informiert worden war. Morrison antwortete: „Wir sind alle für unsere eigene Gesundheit verantwortlich. Wenn es um die informierte Zustimmung und die Erlaubnis für eine Behandlung oder einen Eingriff geht, bin ich letztendlich für die Behandlung verantwortlich, die mir die Leute geben.“

Er fügte hinzu, dass die Leute die Möglichkeit hatten, mit ihrem Hausarzt darüber zu sprechen. „Die Menschen treffen ihre eigenen Entscheidungen, was ihre eigene Gesundheit und ihren eigenen Körper betrifft. Das ist auch der Grund, warum die Impfungen nicht verpflichtend sind, weil die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen.“ Er sagte auch, dass jeder Impfstoff mit Risiken verbunden ist.

Mit anderen Worten, wenn Sie wegen des Impfstoffs sterben, dann ist es Ihre eigene Schuld.

